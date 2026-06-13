A legkedveltebb konyhai gépeket vizsgálják

Átfogó, laboratóriumi méréseken alapuló országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a forró levegős sütők energiafogyasztásának és jogszabályi megfelelőségének vizsgálatára.

A hatóság sajtófőnöke az InfoRádióban elmondta: egyre népszerűbbek az airfryer készülékek, amelyeknek azonban fontos termékbiztonsági, fogyasztóvédelmi szabályoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy forgalmazhatóak lehessenek. Emiatt döntött úgy az NKFH, hogy átfogó ellenőrzéseket indít országszerte. A program célja annak feltárása, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható airfryer készülékek megfelelnek-e az európai uniós környezettudatos tervezési előírásoknak, különös tekintettel a készenléti és kikapcsolt állapotban jelentkező energiafogyasztásra.

Eitmann Norbert tájékoztatása szerint

szigorú uniós szabályok rendelkeznek arról, hogy a készenléti energiafelhasználást hogyan kell csökkenteni azért, hogy a háztartások terhei is csökkenhessenek.

A mintavételek rendkívül széles körűek lesznek, a nagy áruházláncokból, a kiskereskedelmi egységekből, sőt még webáruházakból is rendelnek termékeket, és az említett termékbiztonsági és energiahatékonysági szempontok alapján vizsgálják meg a készülékeket. Ezzel pedig az a cél, hogy széleskörűen átlássák a teljes piaci szegmenst, hogyan és milyen módon árusítják ezeket a termékeket.

Az NKFH sajtófőnöke azt tanácsolja a fogyasztóknak és a vásárlóknak, hogy minden esetben tájékozódjanak az adott termékről, szerezzenek be róla minden releváns információt és hasonlítsák össze más termékkel. Mint mondta,

nemcsak az árakra érdemes odafigyelni, hanem a minőségre is, továbbá sokat segít, ha megnézzük, milyen fogyasztói kommenteket írtak egy-egy készülék alá.

Eitmann Norbert azt javasolja, a vásárlás során nézzük meg a készülék méretét, és olyat válasszunk, ami megfelel a háztartás létszámának, hiszen ha csak egy-két fős háztartásról van szó, akkor elég egy kisebbet vásárolni. Nagyobb család esetében értelemszerűen nagyobb kapacitású airfryer lehet a praktikus. Érdemes megnézni a kosár valódi űrtartalmát, formáját, a készülék teljesítményét, hiszen mindezek befolyásolhatják a sütési időt. Fontos még továbbá az előre beállított programok megléte vagy az energiafogyasztás is. Ha ezekre odafigyelünk, az NKFH sajtófőnöke szerint azzal sokat segítünk magunknak abban, hogy „átlátható és a felelős döntést” hozzunk a vásárlás során.

A hatósági ellenőrzés hozzájárul a fogyasztói tudatosság erősítéséhez és a piaci átláthatóság növeléséhez, elősegítve, hogy hosszú távon kizárólag biztonságos, energiahatékony és jogszabályoknak megfelelő készülékek maradjanak forgalomban Magyarországon. Az NKFH következetes fellépése egyúttal a tisztességes piaci verseny erősítését és a fenntarthatóbb gazdasági környezet kialakítását is szolgálja.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.