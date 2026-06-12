Lavinát indíthat el a Forma–1-ben a monacói sebességmérési káosz

Pontatlanul mért a sebességmérő a monacói F1-futamon a bokszutcában, ezért büntettek végig egy sor versenyzőt a futamon. A hétvége után több csapatnál is panaszkodtak, közülük is az Alpine döntött úgy, hogy nem hagyja annyiban az ügyet, ragaszkodtak ahhoz, hogy ők helyesen állították be az autójukat arra, hogy ne legyen sebességtúllépés a bokszutcában; ismert,

a csapatok erre ma már technikát használnak, nem a versenyzőnek kell „pedálozni” a sebesség betartásáért.

Mint Vámosi Péter, a Motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban magyarázta, az lett gyanús, hogy sorban mind több versenyzőt szedtek le gyorshajtásért, köztük Lewis Hamiltont (Ferrari), Oscar Piastrit (McLaren), olyan pilótákat, akik nem szoktak ilyen büntetést kapni. Pierre Gasly is beleesett a szórásba (csapattársához, Franco Colapintóhoz), nála viszont dobogós hely volt a tét, ezért fellebbezett az Alpine, latba vetve Flavio Briatore tekintélyét is.

„Gyakorlatilag ez történt, hogy felülvizsgálták kvázi önmagukat és a döntést a versenybírák, megváltoztatták a végeredményt, és most teljesen másképp néz ki a pontversenytáblázat is, mint ahogy hétfőn gondoltuk még” – mutatott rá.

Pierre Gasly esetében tehát kimondták azt, hogy nem volt pontos a mérés, és nem volt jogos a megbüntetése sem.

De mi a helyzet a többi érintett 6 pilótával?

„Az volt a szerencséje Gaslynak, hogy az Alpine-nál már verseny közben észrevehették, hogy itt valami nem teljesen kerek, és ezért nem töltötte le a büntetését, ellentétben a többiekkel, akik esetében viszont már hiába adogatnák vissza az 5 másodperceket, az ilyen szempontból már lezárt eredmény. Ez

tanulság lehet viszont a többi csapatnak, hogy ne vegyék figyelembe az FIA döntéseit,

amelyekből az utóbbi időben akad egy-két kacifántos.”

És nem is csak a versenyzéssel kapcsolatban, de az újságírók korlátozásához fűződően is hoztak nagy visszhangot kiváltó szabálymódosítást.

Egy szó, mint száz, a helyzet a szakíró szerint lavinát indíthat el, hisz a verseny közben úgy állt a helyzet, hogy egy csapat ellenszegült a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) aktuális döntésének, ennek pedig nincs jó üzenete.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.