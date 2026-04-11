Megrázó fotók a Váci úti kettős tragédiáról: egy autó lezuhant a mélybe

Péntek éjjel 22 óra 35 perc körül a Budapest XIII. kerület, Göncz Árpád városközpont felüljáróján öt személygépkocsi összeütközött, és az egyik jármű lezuhant a felüljáróról. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítás során hunyt el, emellett négy fő megsérült – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Az összeroncsolódott autó Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút keresztezõdésében lévõ felüljárón. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítása során hunyt el, négyen megsérültek. MTI Fotószerkesztõség/Mihádák Zoltán

A Blikk információi szerint egy Audi RS7-es olyan sebességgel csapódott bele egy Toyotába a felüljárón, hogy az nem átszakította a korlátot, hanem egyszerűen átrepült felette és a mélybe zuhant.

A mélybe zuhant autó Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút keresztezõdésében lévõ felüljárón 2026. április 10-én, éjfél elõtt. MTI/Mihádák Zoltán

A tragédiának két halálos áldozata van: a lezuhant Toyota sofőrje a helyszínen életét vesztette, míg az Audit vezető férfi a kórházba szállítás közben vesztette életét – írta a lap.