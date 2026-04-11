Elhunyt Vajda József

Az egykori profi labdarúgókapusból lett fotóriportert kollégái nemcsak szakmai alázatáért és pontosságáért, hanem legendás életigenléséért, optimizmusáért és páratlan gasztronómiai ismereteiért is gyászolják – írja az Index a Szad Föld összegzése alapján.

Vajda József 1959-ben született Kaposváron. Mielőtt a fényképezőgép lett volna a munkaeszköze, a futballpályák világában mozgott otthonosan: profi kapusként védett a Volán SC, a Pénzügyőr és a Fősped csapataiban, később pedig az újságíró-válogatott hálóját is őrizte.

Pályafutása alatt olyan neves lapoknál dolgozott, mint az Új Magyarország, a Magyar Nemzet és a Népszava, leghosszabb ideig a Szabad Föld csapatát erősítette.