Rendszerbontó Nagykoncert a Hősök terén 2026. április 10-én
Nyitókép: YouTube

Botrányos jelenetek után feljelentés lett a vége a „Rendszerbontó Nagykoncertnek”

Infostart

Pénteken a budapesti Hősök terén a „Rendszerbontó Nagykoncerten” több mint 40 előadó lépett fel egy-egy számmal. A rendezvényen voltak botrányos jelenetek is, az egyik fellépő gesztusai miatt szeméremsértés vétsége miatt feljelentést tettek.

A Puzsér Róbert által meghirdetett „Rendszerbontó Nagykoncerten” pénteken több mint 40 zenész, énekes és formáció lépett fel, többek között Krúbi, Azahriah, Beton.Hofi, Quimby és Dzsúdló is. A színpadon megjelent és rövid beszédet mondott Puzsér Róbert mellett Szabó Bence volt nyomozó és Pálinkás Szilveszter honvéd százados is.

A koncertet a Szózat eléneklésével zárták 23 órakor. A tömeg egy része az Andrássy úton távozott, ahol az Index szerint többen randalírozni kezdtek, és a villanyoszlopokon lévő plakátokat is megrongálták. A letépett fideszes plakátokból pár tucat tüntető tüzet gyújtott, amelyet végül a rendőrök oltottak el. A Mi Hazánk Mozgalom plakátjait is leszaggatták a helyükről, majd összetépték azokat.

A rendezvényen volt botrányos jelenet is: „szeméremsértés vétsége miatt tettek feljelentést Eckü ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányságon a Hősök rapperének botrányos koncertfellépése után. A zenész trágár gesztusokkal és kijelentésekkel üzent Gulyás Gergelynek, amire a miniszter közösségi oldalán reagált, Tényi István pedig hatósági eljárást kezdeményezett” – írja az Index összefoglalója

A Hősök rappere, Eckü nagy üdvrivalgást kapott, miután a színpadon kijelentette: „ez a Fidesz búcsúbulija”. Majd úgy folytatta nemi szervét fogdosva, hogy: „Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére” – ezt követően szólt a megafonosoknak is, miszerint hétfőtől ő tartja a Kormányinfót.

A történtekkel kapcsolatban többen is megszólaltak, köztük Gulyás Gergely is. A miniszter a Facebook-oldalán reagált a rapper felé intézett szavaira, miszerint rárakja a heréit a fejére. „Magyarország nem ilyen és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék” – írta bejegyzésében.

Tényi István Indexnek megküldött levele szerint ez az akciója a rappernek a Btk. 205. §-a alapján szeméremsértés vétsége lehet, ezért a rendőrséghez fordult. „Szeméremsértésnek minősül, ha valaki más előtt felfedi szeméremtestét vagy olyan magatartást tanúsít, amely súlyosan szeméremsértő... Szigorúbban büntetik a szeméremsértést, ha kiskorú előtt történik a cselekmény” – írta.

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot” tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is - a háborút lezáró tárgyalások bármelyik pillanatban elkezdődhetnek. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

