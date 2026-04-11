Botrányos jelenetek után feljelentés lett a vége a „Rendszerbontó Nagykoncertnek”

A Puzsér Róbert által meghirdetett „Rendszerbontó Nagykoncerten” pénteken több mint 40 zenész, énekes és formáció lépett fel, többek között Krúbi, Azahriah, Beton.Hofi, Quimby és Dzsúdló is. A színpadon megjelent és rövid beszédet mondott Puzsér Róbert mellett Szabó Bence volt nyomozó és Pálinkás Szilveszter honvéd százados is.

A koncertet a Szózat eléneklésével zárták 23 órakor. A tömeg egy része az Andrássy úton távozott, ahol az Index szerint többen randalírozni kezdtek, és a villanyoszlopokon lévő plakátokat is megrongálták. A letépett fideszes plakátokból pár tucat tüntető tüzet gyújtott, amelyet végül a rendőrök oltottak el. A Mi Hazánk Mozgalom plakátjait is leszaggatták a helyükről, majd összetépték azokat.

A rendezvényen volt botrányos jelenet is: „szeméremsértés vétsége miatt tettek feljelentést Eckü ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányságon a Hősök rapperének botrányos koncertfellépése után. A zenész trágár gesztusokkal és kijelentésekkel üzent Gulyás Gergelynek, amire a miniszter közösségi oldalán reagált, Tényi István pedig hatósági eljárást kezdeményezett” – írja az Index összefoglalója

A Hősök rappere, Eckü nagy üdvrivalgást kapott, miután a színpadon kijelentette: „ez a Fidesz búcsúbulija”. Majd úgy folytatta nemi szervét fogdosva, hogy: „Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére” – ezt követően szólt a megafonosoknak is, miszerint hétfőtől ő tartja a Kormányinfót.

A történtekkel kapcsolatban többen is megszólaltak, köztük Gulyás Gergely is. A miniszter a Facebook-oldalán reagált a rapper felé intézett szavaira, miszerint rárakja a heréit a fejére. „Magyarország nem ilyen és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék” – írta bejegyzésében.

Tényi István Indexnek megküldött levele szerint ez az akciója a rappernek a Btk. 205. §-a alapján szeméremsértés vétsége lehet, ezért a rendőrséghez fordult. „Szeméremsértésnek minősül, ha valaki más előtt felfedi szeméremtestét vagy olyan magatartást tanúsít, amely súlyosan szeméremsértő... Szigorúbban büntetik a szeméremsértést, ha kiskorú előtt történik a cselekmény” – írta.