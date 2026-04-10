Fontos változások jönnek Budapest egyik frekventált terén

Az érintett BKK-járatok terelve közlekednek, továbbá gépjárművel a budai oldalon délről Óbuda felé a Széll Kálmán tér érintésével lehet eljutni.

A 990-es éjszakai autóbusz péntek, szombat és vasárnap éjszaka a Normafa felé módosított útvonalon közlekedik: ideiglenesen a Clark Ádám téren a 16-os autóbusz, az Alagút utca és a Körmöci utca között az 5-ös busz megállójában, a Széll Kálmán téren pedig a Dékán utcai gyalogátkelő előtt áll meg. A Batthyány tér a Széll Kálmán térről a Rákoskert felé közlekedő 990-es autóbusszal érhető el.

A nappali autóbuszjáratok vasárnap egész nap nem érintik a Batthyány teret:

a 11-es autóbusz a Széll Kálmán térre terelve közlekedik, a Fazekas utca és a Széna tér között ideiglenesen a 39-es autóbusz megállóiban áll meg, a 39-es autóbusz rövidített útvonalon, a Széna térig közlekedik, a Mária téri és a Batthyány téri megállókat nem érinti.

A villamosok vasárnap várhatóan 17.30-tól üzemzárásig szintén a Batthyány tér érintése nélkül, módosított rend szerint közlekednek: a 19-es villamos rövidített útvonalon, Kelenföld vasútállomás és a Halász utca között jár. A 41-es villamos mindkét irányban terelve, a Széll Kálmán tér érintésével közlekedik, a Rudas Gyógyfürdő és a Széll Kálmán tér között az 56-os, a Széll Kálmán tér és a Margit híd, budai hídfő között a 17-es villamos megállóhelyeinek érintésével.

A BKK a 2-es metró igénybevételét ajánlja.