2026. április 10. péntek Zsolt
A budapesti Batthyány tér.
Nyitókép: Wikipédia

Fontos változások jönnek Budapest egyik frekventált terén

Infostart / MTI

Lezárják rendezvény miatt a Bem rakpartot a Batthyány tér és a Vitéz utca között szombaton 0 órától hétfő délelőttig, valamint a budai alsó rakpartot a Halász utca és a Margit híd között szombaton 22 órától a hétfő délelőtti órákig - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az érintett BKK-járatok terelve közlekednek, továbbá gépjárművel a budai oldalon délről Óbuda felé a Széll Kálmán tér érintésével lehet eljutni.

A 990-es éjszakai autóbusz péntek, szombat és vasárnap éjszaka a Normafa felé módosított útvonalon közlekedik: ideiglenesen a Clark Ádám téren a 16-os autóbusz, az Alagút utca és a Körmöci utca között az 5-ös busz megállójában, a Széll Kálmán téren pedig a Dékán utcai gyalogátkelő előtt áll meg. A Batthyány tér a Széll Kálmán térről a Rákoskert felé közlekedő 990-es autóbusszal érhető el.

A nappali autóbuszjáratok vasárnap egész nap nem érintik a Batthyány teret:

a 11-es autóbusz a Széll Kálmán térre terelve közlekedik, a Fazekas utca és a Széna tér között ideiglenesen a 39-es autóbusz megállóiban áll meg, a 39-es autóbusz rövidített útvonalon, a Széna térig közlekedik, a Mária téri és a Batthyány téri megállókat nem érinti.

A villamosok vasárnap várhatóan 17.30-tól üzemzárásig szintén a Batthyány tér érintése nélkül, módosított rend szerint közlekednek: a 19-es villamos rövidített útvonalon, Kelenföld vasútállomás és a Halász utca között jár. A 41-es villamos mindkét irányban terelve, a Széll Kálmán tér érintésével közlekedik, a Rudas Gyógyfürdő és a Széll Kálmán tér között az 56-os, a Széll Kálmán tér és a Margit híd, budai hídfő között a 17-es villamos megállóhelyeinek érintésével.

A BKK a 2-es metró igénybevételét ajánlja.

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Késő este is erősödik a forint

A forint a tűzszünet hírére visszatért az iráni háború kitörése előtti szintekre, és azóta a fegyvernyugvással kapcsolatos bizonytalanság ellenére is tartja magát az árfolyam. A mai napon a hírek szerint az USA tárgyalni fog Iránnal Pakisztánban, a tárgyalás körülményeivel kapcsolatban azonban nagy a bizonytalanság. Mindeközben itthon már mindenki a vasárnapi választásokra figyel, így a piacot egyre inkább a választás kimenetelére való spekuláció is mozgatja. Délelőtt megérkeztek a márciusi adatok az államháztartási hiányról, amiből kiderült, hogy a teljes évre tervezett hiány több mint 80 százalékánál járunk az első negyedév végére.

Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot

Donald Trump húsvétvasárnapi, Iránnak címzett fenyegetése komoly belpolitikai hullámokat vert.

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

2026. április 10. 19:59
Sulyok Tamás: a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga
