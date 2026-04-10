ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.4
usd:
322.18
bux:
130603.12
2026. április 10. péntek Zsolt
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. december 18-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

A Fidesz Demokrácia Központot hoz létre „a tiszás választási csalások megakadályozására”

Infostart

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője péntek délelőtt adott sajtótájékoztatót, amelyen a „tiszás választási csalások elleni fellépésként” megalapított Demokrácia Központról beszélt.

Dömötör Csaba a Hír TV videója szerint elmondta: „az elmúlt hetek azt mutatják, hogy a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban. Erőszakosan lépnek fel fideszes aktivistákkal szemben, jelölteket fenyegetnek, élelmiszert osztanak szavazatokért cserébe.Emellett motoros aktivistákkal fenyegetik a velük egyet nem értőket, és több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre.”

Dömötör szerint az elmúlt hetekben 24-szer állapítottak meg jogsértést országosan tiszás jelöltekre vonatkozóan, Magyar Péter esetében pedig négyszer is, helyi ügyekben pedig közel kétszáz alkalommal marasztalták el őket. Dömötör azt mondta: külföldi titkosszolgálatok avatkoznak be a Tisza mellett, a Bizottság pedig korlátozza a jobboldali hangokat.

Dömötör Csaba szerint a következő napokban külföldről érkező aktivistacsoportok is segítik majd a Tiszát, „csalásokat kiáltanak, miközben ők maguk követik el azokat”.

Mint mondta, mindenkit arra kérnek, ha bármilyen szabálytalanságot, a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek, jelezzék a „Demokrácia Központnak”. Ezt kétféleképp lehet megtenni: a demokraciakozpont@fidesz.hu email-címen, vagy a 06-20-444-0445-ös telefonszámon már péntek déltől.

Dömötör Csaba szerint fomtos, hogym inden ilyen eseményt videóval vagy fotóval dokumentáljanak, és azokat is küldjék el. Ha jogellenesség a szavazóhelyiségben történik, azt jegyzőkönyvbe kell vetetni a szavazatszámláló bizottsággal.

Kezdőlap    Belföld    A Fidesz Demokrácia Központot hoz létre „a tiszás választási csalások megakadályozására”

dömötör csaba

országgyűlési választás

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Az amerikai elnök a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében ismét kiállt Orbán Viktor mellett, és teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt a 2026-os választás előtt.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.10. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump amerikai elnök azt mondta egy NBC Newsnak adott interjúban, hogy a libanoni hadműveletek visszafogására kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Az amerikai vezető úgy látja - napokon belül meg fognak tudni állapodni Iránnal egy békeszerződés nyélbe ütéséről. Nagyon úgy tűnik, hogy Libanon és Izrael hamarosan tárgyalni kezd az országban zajló harcok beszüntetéséről. Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A párizsi maraton szervezői a vasárnapi versenyen elsőként száműzik az egyszer használatos műanyag palackokat és poharakat a frissítőpontokról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The US and Iran have brokered a two-week ceasefire to halt the Middle East war, but fighting between Israel and Hezbollah has continued.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 10. 12:29
