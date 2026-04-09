Brüsszeli kémügy: Dobrev Klára megnevezett még három embert, aki szerinte ügynök

„Újabb három ügynököt azonosítottunk Orbánék brüsszeli kémügyében – ezúttal a tartótiszteket” – írta Facebook-oldalán Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a legfrissebb információi alapján bemutatta azokat, akik állítása szerint az akkor Várhelyi Olivér által vezetett brüsszeli magyar Állandó Képviseleten diplomatafedésben dolgozó hírszerző tartótisztek voltak, és akik többek között az által korábban megnevezett Gerzsenyi Gabriellát és Hajdu Mártont irányíthatták.

„Ezek az ügynökök a keresztnevük kezdőbetűjével szerepelnek Panyi Szabolcs és nemzetközi tényfeltáró újságíró társai által jegyzett cikkekben, amit Magyarországon a Direkt36 publikált. Tegnap információkat kaptam arról, hogy kiket takarhatnak a valóságban ezek a kezdőbetűk” – írta a DK elnöke, majd így folytatta: „A cikkben szereplő V. betű Galambos Viktort takarhatja. Az ő feladata a tényfeltáró újságírók cikke szerint az Európai Bizottságnál dolgozó magyar tisztviselők beszervezése volt. Ezért cserébe pénzt, támogatást ígért. A cikkben E. kezdőbetűvel jelölt hírszerző Jaczó Enikő lehet. Ő a Panyi Szabolcsék által írt cikk szerint úgynevezett tippkutatással foglalkozott. Ez az esetlegesen beszervezhető ügynökök körének a feltérképezését jelentette. Őt később az EU egyik kémelhárítással foglalkozó csoportjába építették be. A G. betűvel jelölt ügynök Sallai Gergelyt takarhatja, aki szintén a Bizottságnál dolgozó magyarok beszervezéssel foglalkozott”.

„Ügynökök és tartótisztjeik egész sora kémkedett Orbánék megbízásából az EU ellen. És a hírek szerint nem kizárt, hogy a putyini Oroszország érdekében is. Ez pedig bűncselekmény. Ezeknek a neveknek a nyilvánosságra hozatalával állampolgári kötelezettségemet teljesítem” – közölte Dobrev Klára.

A DK elnöke szerint az „orbáni szolgálatok” mindenhova beépültek. Úgy látja, hogy az európai intézményektől kezdve egészen a Tisza Párt képviselői és képviselőjelöltjei közé is. „Véget kell vetnünk ennek! Ahogy az egész Orbán-rendszernek is!” – zárta bejegyzését Dobrev Klára.

A pártelnök április nyolcadikán tett közzé egy bejegyzést az üggyel összefüggésben. Ekkor úgy fogalmazott: „Az EU ellen kémkedő tiszás politikusoknak azonnal távozniuk kell a közéletből!” A Tisza Párt ugyanakkor cáfolta a kedden nyilvánosságra hozott információkat, és közölte, hogy egy szó sem igaz a DK által felvetett vádakból.