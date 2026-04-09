ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.12
usd:
322.96
bux:
127762.05
2026. április 9. csütörtök Erhard
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond a párt budapesti kampányrendezvényén az Újlipótvárosi Klub Galériában 2026. március 28-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Brüsszeli kémügy: Dobrev Klára megnevezett még három embert, aki szerinte ügynök

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Dobrev Klára a Facebookon számolt be arról, hogy újabb három, szerinte titkosszolgálati „tartótisztként” működő személyt azonosítottak a brüsszeli kémügyben. Azt mondja, ezek az emberek diplomáciai fedésben dolgoztak, és magyar tisztviselők beszervezésével, illetve potenciális ügynökök felkutatásával foglalkoztak az Európai Bizottságnál.

„Újabb három ügynököt azonosítottunk Orbánék brüsszeli kémügyében – ezúttal a tartótiszteket” – írta Facebook-oldalán Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a legfrissebb információi alapján bemutatta azokat, akik állítása szerint az akkor Várhelyi Olivér által vezetett brüsszeli magyar Állandó Képviseleten diplomatafedésben dolgozó hírszerző tartótisztek voltak, és akik többek között az által korábban megnevezett Gerzsenyi Gabriellát és Hajdu Mártont irányíthatták.

„Ezek az ügynökök a keresztnevük kezdőbetűjével szerepelnek Panyi Szabolcs és nemzetközi tényfeltáró újságíró társai által jegyzett cikkekben, amit Magyarországon a Direkt36 publikált. Tegnap információkat kaptam arról, hogy kiket takarhatnak a valóságban ezek a kezdőbetűk” – írta a DK elnöke, majd így folytatta: „A cikkben szereplő V. betű Galambos Viktort takarhatja. Az ő feladata a tényfeltáró újságírók cikke szerint az Európai Bizottságnál dolgozó magyar tisztviselők beszervezése volt. Ezért cserébe pénzt, támogatást ígért. A cikkben E. kezdőbetűvel jelölt hírszerző Jaczó Enikő lehet. Ő a Panyi Szabolcsék által írt cikk szerint úgynevezett tippkutatással foglalkozott. Ez az esetlegesen beszervezhető ügynökök körének a feltérképezését jelentette. Őt később az EU egyik kémelhárítással foglalkozó csoportjába építették be. A G. betűvel jelölt ügynök Sallai Gergelyt takarhatja, aki szintén a Bizottságnál dolgozó magyarok beszervezéssel foglalkozott”.

„Ügynökök és tartótisztjeik egész sora kémkedett Orbánék megbízásából az EU ellen. És a hírek szerint nem kizárt, hogy a putyini Oroszország érdekében is. Ez pedig bűncselekmény. Ezeknek a neveknek a nyilvánosságra hozatalával állampolgári kötelezettségemet teljesítem” – közölte Dobrev Klára.

A DK elnöke szerint az „orbáni szolgálatok” mindenhova beépültek. Úgy látja, hogy az európai intézményektől kezdve egészen a Tisza Párt képviselői és képviselőjelöltjei közé is. „Véget kell vetnünk ennek! Ahogy az egész Orbán-rendszernek is!” – zárta bejegyzését Dobrev Klára.

A pártelnök április nyolcadikán tett közzé egy bejegyzést az üggyel összefüggésben. Ekkor úgy fogalmazott: „Az EU ellen kémkedő tiszás politikusoknak azonnal távozniuk kell a közéletből!” A Tisza Párt ugyanakkor cáfolta a kedden nyilvánosságra hozott információkat, és közölte, hogy egy szó sem igaz a DK által felvetett vádakból.

Kezdőlap    Belföld    Brüsszeli kémügy: Dobrev Klára megnevezett még három embert, aki szerinte ügynök

brüsszel

demokratikus koalíció

dobrev klára

kémbotrány

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a kormány válságkezelő üzemmódban működik

Az energetikai és gazdasági válság kezelésére készül a kormány – erről beszélt Orbán Viktor az Indexnek adott interjújában, aki szerint Magyarország a háború kitörése óta válságkezelő üzemmódban működik, és ez várhatóan 2026-ban, sőt akár 2027-ben is így maradhat.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.09. csütörtök, 18:00
Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntöttek az osztalékról a Waberer's részvényesei

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elszabadultak a négyzetméterárak a fővárosban: hihetetlen mit kérnek az új ingatlanokért

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel issues new warnings for Beirut as Iran says attacks breach ceasefire

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 9. 15:37
Orbán Viktor: a kormány válságkezelő üzemmódban működik
2026. április 9. 15:09
Riasztották a TEK-et: fegyveres rablások elkövetőjét fogták el Magyarországon
×
×