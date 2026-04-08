Dobrev Klára
Nyitókép: Dobrev Klára hivatalos Facebook-oldala

Dobrev Klára újabb fejleménnyel állt elő a kémügyben, a Tisza szerint alaptalan hazugságokat terjeszt

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint „az EU ellen kémkedő tiszás politikusoknak azonnal távozniuk kell a közéletből”. A Tisza Párt ugyanakkor cáfolta a kedden nyilvánosságra hozott információkat, és közölte, hogy egy szó sem igaz a DK által felvetett vádakból.

A Demokratikus Koalíció szerint tiszás politikusok lehetnek az Orbán-kormány titkosszolgálatainak ügynökei. Dobrev Klára, a DK elnöke közösségi oldalán a Direkt36 belga és német újságírókkal közösen megírt tényfeltárására hivatkozik, amely szerint a 2010-es években a magyar hírszerzés kémkedni kezdett Brüsszelben.

Rónai Sándor, a DK országgyűlési képviselője, a párt alelnöke az InfoRádióban azt mondta, európai uniós intézményeknél dolgozó magyarokat próbáltak beszervezni. Mint fogalmazott, 2025 októberében „robbant a kémbotrány bombája”, ami mögött szerintük a magyar kormány áll, amely „nagy valószínűséggel az ottani állandó külképviseletét bázisként használva egy kémhálózatot próbált meg kiépíteni”. A DK alelnöke szerint ezt a hálózatot elsősorban arra használták, hogy uniós információkat szolgáltasson az Orbán-kormány számára, illetve ezzel párhuzamosan „az unió ellen, Oroszország érdekében kémkedjen”.

Rónai Sándor felidézte, hogy amikor ez napvilágot látott, elindult a gondolkodás az Európai Parlamentben arról, hogy létre kellene hozni egy tényfeltáró bizottságot, amely kivizsgálja ezt az ügyet. A DK országgyűlési képviselője szerint az Európai Parlamentben voltak olyan pártcsaládok, amelyek támogatták a kezdeményezést, de Rónai Sándor elmondása szerint

„brüsszeli folyosói pletykák” alapján a Tisza Párt kérésére az Európai Néppárt ellene szegült annak, hogy megkezdhesse munkáját ez a tényfeltáró bizottság.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke kedden a Facebookon azt írta, az Európai Bizottságnál dolgozó magyarok feladata kémkedés volt az uniós intézmények ellen, és az sem kizárt, hogy az oroszoknak adták át a megszerzett információkat. Az oknyomozás során három személyt azonosítottak monogram szerint. A DK szerint több forrásból is megerősítették, hogy a G. G. és az M. H. monogramok Gerzsenyi Gabriellát, a Tisza Párt EP- és fővárosi képviselőjét, illetve Hajdu Mártont, a Tisza EP-képviselőinek a kabinetfőnökét takarják.

A Tisza Párt a Telex kérdésére azt válaszolta,

alaptalan hazugságokkal nem foglalkoznak, egy szó sem igaz a DK által felvetett vádakból.

Hozzátették: „a többi monogramhoz hasonlóan nyilvánosságra került K. D. monogram vajon Dobrev Klárát takarja?”

Dobrev Klára szerdán újabb poszttal jelentkezett Facebook-oldalán, melyben felszólította a megnevezett tiszás EP-képviselőket, hogy azonnal távozzanak a közéletből. A DK elnöke azt írja, több nemzetbiztonsági szakértő is megerősítette, hogy az információik igazak.

Szerdai bejegyzésében arra is kitért, hogy új fejleményre hívták fel a figyelmét, mégpedig arra, hogy

az European Pulse című újság szerint Hajdu Márton korábban kínai titkosszolgálati ügynökökkel is kapcsolatban állt.

Dobrev Klára megjegyzi: Hajdu Márton a 36., vagyis biztos befutónak tűnő helyen áll a Tisza Párt választási listáján, így „ha nem történik semmi, akkor ez az orbáni szolgálatok megbízásából az EU ellen is kémkedő ember parlamenti képviselő lesz”.

„Nem hagyhatjuk ezt! Nem hagyhatjuk, hogy Orbán beépített emberei ellenzékinek álcázva magukat parlamenti képviselők lehessenek! Ezek az emberek Orbánt szolgálják akkor is, ha a Tisza színeiben indulnak. Képzeljük csak el! Ha egy szoros választás után a parlament majd miniszterelnököt választ, akkor kire fog majd szavazni Hajdu? Nyilván a gazdájára, Orbánra. És akkor még nem tudjuk, hogy hány ilyen beépített ember lehet a Tisza képviselőjelöltjei között – lehet, hogy amit tudunk, az csak a jéghegy csúcsa” – írja Dobrev Klára.

Elemző: az inflációs adat sokkal alacsonyabb, mint bárki várta

A februári 1,4 százalékrók márciusban 1,8 százalékra emelkedett az éves infláció Magyarországon. Az adat azonban még így is kedvező és elmaradt az előzetes várakozásoktól, az elemzők többsége ugyanis 2 százalék feletti áremelkedéssel számolt – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője.
