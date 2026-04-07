2026. április 7. kedd Herman
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond a párt budapesti kampányrendezvényén az Újlipótvárosi Klub Galériában 2026. március 28-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Dobrev Klára tiszás nevekkel állt elő a brüsszeli kémügyben

Infostart

Azonnali választ vár a DK Orbán Viktortól és Magyar Pétertől, valamint kezdeményezi a parlament nemzetbiztonsági bizottságának összehívását – írta a Facebookon a pártelnök.

Még a Direkt36 írta meg 2025 októberében, hogy több olyan emberrel is beszéltek a munkatársai (Panyi Szabolcs és több külföldi, belga és német oknyomozó újságíró), akiket a 2010-es években be akart szervezni a magyar hírszerzés, az Információs Hivatal arra, hogy brüsszeli székhelyű nemzetközi szervezetekről belsős információkat juttassanak el a magyar kormánynak. A hálózatok azonban a portál szerint szétestek, mivel túlságosan nyilvánvalóan és szakmaiatlanul végezték az információgyűjtést. Akkor több állítólagos érintett monogramja is megjelent a nemzetközi sajtóban.

Az üggyel kapcsolatban most Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon azt írta, az Európai Bizottságnál dolgozó magyarok feladata kémkedés volt az uniós intézmények ellen, és az sem kizárt, hogy az oroszoknak adták át a megszerzett információkat. Az oknyomozás során három személyt azonosítottak monogram szerint: G. G., K. D. és M. H, közülük Dobrev Klára friss, több forrásból származó, brüsszeli értesülése szerint az első Gerzsenyi Gabriellát, a Tisza párt Európai Parlamenti és fővárosi képviselőjét takarhatja, M.H. pedig Hajdu Márton, a Tisza EP-képviselőinek a kabinetfőnöke és a párt befutó helyen lévő listás parlamenti képviselőjelöltje lehet (a nemzetközi sajtóban a monogramja az angol nyelvi szabályok szerint a keresztnévvel kezdődve jelent meg). A politikus hozzátette: K. D. szintén az Európai Bizottság dolgozója volt a 2010-es években, de az ő személyazonosságát eddig még nem sikerült felfedni.

A DK elnöke bejegyzésében emlékeztetett: az Európai Parlament vizsgálóbizottságot akart felállítani a témában, de ezt a Tisza Pártot is magában foglaló Európai Néppárt megakadályozta.

A politikus Facebook-posztjában kérdéseket intézett Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Magyar Péterhez, a Tisza Párt elnökéhez (például hogy igazak-e a fenti állítások, lemondanak-e az érintett politikusok, másokat is beépítettek-e), valamint kezdeményezi a parlament nemzetbiztonsági bizottságának azonnali összehívását, és azt, hogy az ülésre az Információs Hivatal illetékeseit is hívják meg.

„Ha Orbánék az unió ellen kémkedtek orosz megbízásból, az az uniós tagságunkat veszélyezteti. Ha Orbánék kémeket tudtak beépíteni a Tisza képviselői, vezető munkatársai és parlamenti képviselőjelöltjei közé, az pedig veszélyezteti, hogy valódi rendszerváltás lehessen a vasárnapi választást követően” – írta Dobrev Klára.

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?

Budapestre érkezett J. D. Vance amerikai alelnök, aki még indulás előtt Amerikában a reptéren azt mondta: „alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!" . Csizmazia Gábor Amerika-szakértő szerint várhatóan folytatódnak a technológiai, gazdasági és energetikai együttműködésről szóló egyeztetések, és diplomáciai szempontból is jelentősnek mondható a látogatás. Az iráni helyzet érdemi változásáról is beszélt.
 

Oroszország ajándékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok

Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatti olajár-emelkedés, az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alalapítvány igazgatója.
 

Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint

Nagyot erősödött a forint a tegnapi nap folyamán, az iráni háborúról érkező hírek hatására. Az euró jegyzése a 385 körüli szintről 382 alá csökkent, míg a dollár árfolyama a 330-as szint felé közelít. A mai nap folyamán a közel-keleti konfliktus mellett az európai szolgáltatószektor beszerzésimenedzser-indexei és az amerikai munkaerőpiaci adatok szabhatnak irányt a devizapiacoknak, de a befektetők már egyre inkább a vasárnap esedékes parlamenti választásokra készülnek.

Nem véletlen, hogy Kínában nem rúgják ki tömegesen az embereket az AI miatt, kiderült a meglepő ok

Kínában egyelőre még visszafogott a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatása.

Israel tells Iranians not to travel by train as Trump threatens to 'demolish' infrastructure

Trump - who has set a deadline of 20:00 on Tuesday (ET) for Iran to reopen the Strait of Hormuz - says "the entire country can be taken out in one night".

