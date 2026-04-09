2026. április 9. csütörtök Erhard
Nyitókép: Unsplash

BKK-szóvivő: a szabálytalanságok ellenőrzése a tisztességes taxisokat is védi, nem csak az utasokat

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
Folytatódtak a taxiellenőrzések Budapest belvárosában, a BKK a hatóságokkal közösen csapott le a szabálytalanul működő taxisokra. Az akcióban több súlyos visszaélést feltártak – erről Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője beszélt az InfoRádióban.

„A BKK feladata a budapesti minősített taxiszolgáltatók ellenőrzése. Ilyen esetekben két dologra figyelünk: az egyik, hogy az utasok megkapják-e azt a szolgáltatási minőséget, amit a minősített taxiknak nyújtania kell, illetve hogy minden szabályszerűen zajlik-e” – mondta az InfoRádióban Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője.

A szolgáltatási minőség alatt azt értik, hogy el vannak-e helyezve a taxiban az előírt arculati elemek, utóbbi pedig azt takarja, hogy megvan-e a megfelelő utastájékoztatás, vagy éppen lehetséges-e a bankkártyás fizetés. Hozzátette, mindez nemcsak az utasok védelmét szolgálja, hanem a tisztességes, szabályokat betartó taxisokét is. A szóvivő leszögezte:

a BKK azt szeretné, hogy mindenki, aki szabályszerűen működteti a taxiszolgáltatást Budapesten, az előnyben legyen a szabálytalankodókhoz képest.

Mint arról a cég közleményében is lehetett olvasni, március elején tartott egy nagyobb ellenőrzés-sorozatot a közlekedési vállalat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve. Az akció során találtak kisebb és nagyobb hiányosságokat is:

  • a kisebb gondok közé tartozott például az arculati elemek, matricák hiánya, a pénzügyi bizonylat kiállításának elmulasztása, vagy éppen a bankkártya-terminál működésképtelensége;
  • emellett viszont két nagy gonddal is találkoztak az ellenőrök, így egy durva túlárazással (2800 forint helyett 39 ezer forintot számlázott ki a sofőr), valamint egy olyan taxissal, akinek le voltak járva az engedélyei és érvénytelen volt a taxiállomás-használati hozzájárulása.

Kovács Bendegúz elmondta, az utóbbi két esetben a közlekedés hatóság munkatársai a helyszínen, azonnal levették a járművek rendszámát, illetve bevonták azok forgalmi engedélyét. Hangsúlyozta, ezért

„nem érdemes játszadozni a jogszabályokkal, mert a BKK szolgáltatási ellenőrei minden esetben be fogják tartatni őket”.

A közlekedési vállalat szóvivője kifejtette, ezek a betartandó szabályok egyfelől vonatkoznak a kötelezően előírt arculati elemekre, másrészt pedig a működtetésre. Azaz biztosított-e a jogszabályi előírás szerint a bankkártyás fizetés, és elindul-e rögtön a taxióra, ahogy beültünk az adott kocsiba. Utóbbihoz hozzátette, hogy ha ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk utasként, azt mindenképpen jelezzük a BKK ügyfélszolgálatán és magának a sofőrnek is.

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött" – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta"; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

Választások 2026: percről percre mutatjuk az adatokat, az eredményeket, a Portfolio-n kövesd egész napos tudósításunkat!

Április 12-én a Portfolio élőben követi a választások 2026 eseményeit: automatikusan frissülő térképes választási eredményekkel, részletes körzeti bontással és azonnali elemzésekkel segítjük az eligazodást az országgyűlési választások napján. A magyar választások alakulását valós időben értelmezzük, bemutatva a Tisza Párt, a Fidesz-KDNP, a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt versenyét, külön figyelemmel az egyes választókörök eredményeire, valamint a Magyar Péter és Orbán Viktor közötti politikai erőviszonyokra.

Hiába csinálja meg helyetted a hivatal, kegyetlenül ráfázhatsz: erre buktatóra figyelmeztetnek a szakértők az adóbevallásnál

Több lényeges szabály is módosult, érdemes a május 20-ig hátralévő időben alaposan tanulmányozni az szja bevallás tervezetét.

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 203 people on Wednesday according to local officials.

