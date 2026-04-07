2800 helyett 39 ezer? A taxisok egy része durván elveti a sulykot

Március végén a Budapesti Közlekedési Központ koordinálásában a BKK szolgáltatásellenőrei a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Közlekedési Hatóság munkatársai átfogó akciót hajtottak végre a főváros forgalmas taxiállomásain és közlekedési csomópontjain. Az ellenőrzések célja az volt, hogy tetten érjék a jogszerűtlenül működő taxisokat, garantálva az utasok biztonságát és a szolgáltatás átláthatóságát – írja a BKK.

Az akció során több mint 50 járművet vizsgáltak meg. A BKK próbavásárlásokat is alkalmazott, hogy egyszerű utasként ellenőrizhesse a taxisok munkáját.

Az ellenőrzések során számos hiányosságot tártak fel. A leggyakoribb problémák a következők voltak:

a pénzügyi bizonylat kiállításának elmulasztása,

a bankkártyás fizetést biztosító POS-terminálok nem megfelelő működése, valamint

az előírt arculati elemek hiánya.

Az ellenőrzés során két különösen súlyos jogsértést is feltártak. Egy esetben a járművezető a mintegy 2800 forintos viteldíj helyett 39 ezer forintot kért el az utasoktól. Egy másik esetben a sofőr érvénytelen taxiállomás-használati hozzájárulással, valamint lejárt tevékenységi engedélykivonattal végzett személyszállítást. A Közlekedési Hatóság munkatársai a jármű rendszámát a helyszínen eltávolították, a forgalmi engedélyét pedig bevonták.

Mint olvasható, az elmúlt időszakban több alkalommal is atrocitás érte a szolgáltatásellenőröket munkavégzés közben. A BKK egyértelművé teszi: a kollégákat érő bármilyen támadás vagy fenyegetés elfogadhatatlan, az ilyen cselekményekkel szemben zéró toleranciát alkalmaz. A BKK munkatársainak biztonsága és az ellenőrzések zavartalan lebonyolítása érdekében a jövőben a taxiellenőrzések fokozott rendőri jelenléttel zajlanak.

A BKK továbbra is elkötelezett a szabályos működés biztosítása, az utasok védelme, valamint a tisztességesen működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítése mellett. Ennek érdekében a jövőben is kezdeményezi és szervezi a Budapest közigazgatási területén szolgáltató taxik, valamint az engedéllyel vagy engedély nélkül személyszállítást végző személygépkocsik ellenőrzését – zárul a közlemény.