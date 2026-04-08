Pár órája maradt annnak, aki mégis Magyarországon szavazna

Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, akik a vasárnapi választás idején nem tartózkodnak Magyarországon, múlt héten csütörtökön 16 óráig kérhették felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, hogy szavazatukat Magyarország 149 nagykövetségén, illetve konzulátusának egyikén adhassák le.

Aki azonban meggondolja magát, és mégis Magyarországon szavazna, az a választási eljárási törvény szerint legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon – vagyis szerdán – kérheti, hogy töröljék a névjegyzékből.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint határidőig 90 978-an kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, amelyben jelenleg 90 801-en szerepelnek.