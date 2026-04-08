2026. április 8. szerda Dénes
Egy nõ leadja szavazatát a nyíregyházi Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephelyén az országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Több mint 8 millió magyart várnak voksolni, van egy új szabály is – itt vannak a legfontosabb tudnivalók a választásról

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Ezen a héten vasárnap, április 12-én lesz az országgyűlési képviselőválasztás. Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat.

Több mint 8 millió választópolgár vehet részt vasárnap az országgyűlési képviselőválasztáson. Ők 106 választókerületben öt jelölőszervezet – a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Tisza Párt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció és a Fidesz–KDNP – országos listájára, ezek egyéni jelöltjeire, illetve néhány független jelöltre voksolhatnak április 12-én reggel 6 és este 7 óra közöt.

A külföldön dolgozó, de hazai lakcímmel rendelkező magyarok a nagykövetségeken, a határon túli magyarok pedig levélben szavazhatnak – ez utóbbi már megkezdődött.

A belföldi szavazók többségének ugyanott kell voksolnia, mint 2022-ben.

Erről Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszélt korábban az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Az értesítőn, amit kiküldtünk, illetve digitálisan is megkapták a tárhelyükre az azzal rendelkező választópolgárok, látják, hogy melyik vármegye hányas számú választókerületéhez tartoznak. De jellemzően a településükön a szavazókörök nem változnak, tehát ugyanoda kell menni. Ahol pedig változás van, ott helyben is igyekeznek a választási irodák tagjai külön felhívni a választópolgárok figyelmét, hogy ne megszokásból induljanak szavazni” – fogalmazott.

A szavazás módja sem változott – tette hozzá az elnök. „Tollal kell szavazni, ez lehet saját toll is, és két egymást metsző vonalat kell elhelyezni mind a két szavazólapra. Most annyiban egyszerű a képlet, hogy egy pártlistás szavazólapot, vagy egy nemzetiségi listásat, hogyha nemzetiségi választópolgár megy szavazni, fog kapni az adott választópolgár, illetve az egyéni jelölteknek a szavazólapját. A pártlistás és az egyéni jelölteket tartalmazó szavazólapon is egy-egy egymást metsző vonalat lehet ejteni.

Az, hogy egyébként milyen üzenetek, rajzok, egyéb közlések vannak a szavazólapon, az az érvényességét nem befolyásolja a szavazatnak.

A bizottsági tagok azt vizsgálják, hogy két egymást metsző vonal van-e valamelyik jelöltnél” – mondta Nagy Attila, kitérve arra is: a választási bizottság tagjai kérésre fognak borítékot adni; lesz elegendő számú boríték minden szavazókörben, de nem lesz kötelező azt használni.

A magyar választás végig papír alapú: „Helyben kinyomtatják a névjegyzéket, ha szereplünk a névjegyzékben, akkor tudunk választani. A leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottságok ott helyben összesítik, kitöltenek erről egy szavazóköri eredményjegyzőkönyvet, ezeket az adatokat visszük be az informatikai rendszerbe, összesítjük, és megmutatjuk utána a honlapon. Egyébként az összes szavazóköri jegyzőkönyvet be is fogjuk szkennelni, a szavazás másnapján már láthatók lesznek a honlapunkon. Vagyis azok alapján manuálisan is össze lehet adni ezeket az eredményeket és összevetni a honlapunkon mutatott összesített eredményekkel” – fejtette ki.

A valasztas.hu kicsit modernebb és használhatóbb lett – mondta. „A honlapunk nyitó oldalán egyből a 2026-os választásra lehet kattintani, és ott a megszokott rendben lehet tájékozódni szavazókörökről, jelöltekről, a választópolgárokkal kapcsolatos statisztikáról, illetve a legfontosabb híreink is elérhetők, a kisfilmjeink is. Most is több lakossági kisfilmmel készültünk, de vannak a szavazatszámláló bizottságok számára gyártottak is. Volt arra igény az elmúlt években, hogy online elérhető anyagokkal is segítsük a felkészülésüket, ennek igyekszünk maradéktalanul eleget tenni, és a választási füzetek mellett interaktív módon is segíteni minden, a választás lebonyolításban érintett személynek a felkészülését” – fogalmazott.

Nagy Attila azt is elmondta, kik számolják össze a szavazatokat:

  • a szavazatszámláló bizottságnak egyrészt a civil szférából választott tagjai vannak, akik teljesen független, a pártpolitikától nem befolyásolt lakosai az adott településnek, olyanok, akik jelentkeztek erre a feladatra;
  • az adott választáson induló jelöltek, jelölő szervezetek delegáltjai.

Ők együtt alkotják a szavazatszámláló bizottságot, esküt tesznek, hogy a törvény szerint fognak eljárni, és a jogaik és kötelezettségeik azonosak.

A nemzetközi megfigyelők, illetve a sajtó képviselői végig jelen lehetnek, a szavazás lebonyolítását az elsőtől az utolsó lépésig nyomon követhetik.

Előfordulhat, hogy az eredmény szoros lesz, de erre is van jogi megoldás:

van egy új szabály, a kötelező újraszámlálás,

amit az Országgyűlés úgy vezetett be, hogy országgyűlési választáson a második helyen álló jelölt, ha 100 szavazat vagy annál kisebb a hátránya, kérheti az újraszámlálást mindenféle jogsérelem állítása nélkül.

Fontos tudnivaló még, hogy a 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, de este 7 után már nem szabad beállni a sorba. Kampánycsend nincs, de a szavazás napján a szavazókör 150 méteres körzetében nem szabad kampányolni. Az országgyűlési választás előkészítése és elbonyolítása egyébként 31 milliárd 300 millió forintba kerül.

Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont

Nem sokkal magyar idő szerint éjfél után, az utolsó pillanatban lefújta a „civilizáció pusztító” támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy két hetes tűzszünetben állapodtak meg Teheránnal. Ez idő alatt a hajózás is akadálymentessé válhat a Hormuzi-szorosban.
 

Izrael a közel-keleti tűzszünet mellett, de nem minden fronton

Pakisztáni miniszterelnök: a kéthetes tűzszünet Libanonra is kiterjed

Zuhanásba kezdett az olaj világpiaci ára

Sokat erősödött a forint az iráni tűzszünet hírére

Megnyílik a Hormuzi-szoros, tűzszünetet kötött Iránnal Trump

Oroszország és Kína így lőtt bele a Hormuzi-szorosba

Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
Váratlan üzenet Moszkvából: ez vár az olaj árára

Váratlan üzenet Moszkvából: ez vár az olaj árára

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerdán úgy értékelte az amerikai-iráni tűzszünetet, hogy végül a józan ész győzedelmeskedett. Ugyanakkor a Reuters szerint hozzátette: "nem lesz olcsó olaj".

Megkongatták a vészharangot: hiába az iráni tűzszünet, erre a káoszra senki sem készült fel

Bár az amerikai-iráni tűzszünet hatására a nyersolaj ára száz dollár alá esett, a kerozinellátás teljes helyreállása hónapokat vehet igénybe.

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

2026. április 8. 05:15
Furcsa hibridhalat fogtak ki a Dunából Budapest fölött
2026. április 7. 22:06
Teltház fogadta J.D. Vance amerikai alelnököt – helyszíni beszámoló
