2026. március 31. kedd Árpád
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az NNG Kft. beruházásbejelentõ sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. március 10-én. Az NNG szoftverfejlesztõ cég nyolcmilliárd forint értékû kutatás-fejlesztési beruházásához a kormány 1,8 milliárd forintnyi támogatást nyújt.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Szijjártó Péter: gátlástalan külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar választások előtt

Infostart / MTI

Minden idők leggátlástalanabb külföldi titkosszolgálati beavatkozása zajlik a magyar parlamenti választások előtt – közölte Szijjártó Péter.

Óriási botrány, hogy külföldi titkosszolgálatok lehallgatják és választási beavatkozásként nyilvánosságra hozzák Ukrajna érdekében a telefonbeszélgetéseit, viszont ezen felvételeken semmi olyan nem hangzik el, amit nyilvánosan ne mondtak volna el – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott telefonbeszélgetéseinek nyilvánosságra kerülésével kapcsolatban kifejtette, hogy „ha valakinek volt még bármifajta kétsége afelől, hogy van-e külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választási folyamatba, akkor az megkaphatta ma reggel a bizonyítékot”.

„Szerintem az egy óriásbotrány, egy nagyon durva óriásbotrány, hogy külföldi titkosszolgálatok folyamatosan lehallgatták a telefonhívásaimat, és ezek a külföldi titkosszolgálatok ezeket a telefonhívásokat most másfél héttel a magyar parlamenti választás előtt nyilvánosságra hozták. Mi ez, ha nem minden idők legdurvább, legsúlyosabb, leggátlástalanabb külföldi titkosszolgálati beavatkozása a magyar parlamenti választásba. Ráadásul mindez minden bizonnyal aktív magyar újságírói segítséggel történt” – szögezte le.

Szijjártó Péter nyilvánvalónak nevezte, hogy a külföldi titkosszolgálati beavatkozás Ukrajna érdekében történik a magyar parlamenti választásba.

Ami a hatalmas szenzációként tálalt telefonbeszélgetéseket illeti, először is a lehallgatási lista nem teljes. Messze nem teljes, mert ahogy azt már többször elmondtam, az európai uniós döntések, köztük a szankciós döntések kapcsán azok hatásairól nemcsak az orosz külügyminiszterrel, hanem számos nem európai uniós ország külügyminiszterével rendszeresen szoktam egyeztetni. És fogok természetesen a jövőben is – fogalmazott.

Ami a tartalmat illeti, hát ugyanazt mondtam telefonon, mint mondok mindig, nyilvánosan is. A szankciós politika óriási hiba, óriási kudarc. A szankciós politika egy csomó kárt okozott az Európai Uniónak. Áremelkedések, infláció, energiaárak elszabadulása. Mi mindig is a szankciós politika ellen voltunk, és azt mindig világossá tettük, hogy nem egyezünk bele olyan szankciókba, amelyek a magyar energiaellátás biztonságát veszélyeztetnék, vagy amelyek a béke ügyét hátráltatták, meg nem egyeztünk bele soha olyan szankciókba, amiknek meg aztán semmi jogi alapjuk nem volt” – folytatta.

A miniszter úgy összegzett: Óriásbotrány, hogy külföldi titkosszolgálatok beavatkoznak a magyar parlamenti választásba. Óriásbotrány, hogy a külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságírói segítséggel lehallgatják a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Óriásbotrány, hogy ezeket a titkosszolgálati eszközökkel rögzített telefonbeszélgetéseket Ukrajna érdekében, a magyar parlamenti választás finisében nyilvánosságra hozzák.

Teljesen egyértelmű most már mindenki számára, én azt gondolom, hogy mi a magyar parlamenti választás tétje: vagy marad a szuverén nemzeti kormány, vagy a titkosszolgálatok ide ültetnek egy bábkormányt a nyakunkra. Azt javaslom, hogy ezt ne hagyjuk” – tette hozzá.

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

Kicsit még marad az ősz, örülhet a szomjas föld, de a hétvégén már a nap is megmutatja magát

Kicsit még marad az ősz, örülhet a szomjas föld, de a hétvégén már a nap is megmutatja magát

Kedden túlnyomóan borult időre számíthatunk, több helyen alakulhat ki jellemzően gyenge intenzitású időszakos eső, zápor, majd estétől északkelet felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, és ezzel együtt a csapadékhajlam - ugyanakkor maradhatnak tartósan borongós körzetek – írja a HungaroMet. A hétvége közeledtével azonban enyhe felmelegedés várható és a csapadék is egyre kevesebb lesz.

Kemény üzenetet küldött Donald Trump: az Egyesült Államok leállítja a védelmet, a szövetségeseknek maguknak kell megszerezniük az olajat

Kemény üzenetet küldött Donald Trump: az Egyesült Államok leállítja a védelmet, a szövetségeseknek maguknak kell megszerezniük az olajat

Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben nem biztosítja a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajszállítmányok védelmét.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

