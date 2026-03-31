Szijjártó Péter: gátlástalan külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar választások előtt

Óriási botrány, hogy külföldi titkosszolgálatok lehallgatják és választási beavatkozásként nyilvánosságra hozzák Ukrajna érdekében a telefonbeszélgetéseit, viszont ezen felvételeken semmi olyan nem hangzik el, amit nyilvánosan ne mondtak volna el – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott telefonbeszélgetéseinek nyilvánosságra kerülésével kapcsolatban kifejtette, hogy „ha valakinek volt még bármifajta kétsége afelől, hogy van-e külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választási folyamatba, akkor az megkaphatta ma reggel a bizonyítékot”.

„Szerintem az egy óriásbotrány, egy nagyon durva óriásbotrány, hogy külföldi titkosszolgálatok folyamatosan lehallgatták a telefonhívásaimat, és ezek a külföldi titkosszolgálatok ezeket a telefonhívásokat most másfél héttel a magyar parlamenti választás előtt nyilvánosságra hozták. Mi ez, ha nem minden idők legdurvább, legsúlyosabb, leggátlástalanabb külföldi titkosszolgálati beavatkozása a magyar parlamenti választásba. Ráadásul mindez minden bizonnyal aktív magyar újságírói segítséggel történt” – szögezte le.

Szijjártó Péter nyilvánvalónak nevezte, hogy a külföldi titkosszolgálati beavatkozás Ukrajna érdekében történik a magyar parlamenti választásba.

Ami a hatalmas szenzációként tálalt telefonbeszélgetéseket illeti, először is a lehallgatási lista nem teljes. Messze nem teljes, mert ahogy azt már többször elmondtam, az európai uniós döntések, köztük a szankciós döntések kapcsán azok hatásairól nemcsak az orosz külügyminiszterrel, hanem számos nem európai uniós ország külügyminiszterével rendszeresen szoktam egyeztetni. És fogok természetesen a jövőben is – fogalmazott.

Ami a tartalmat illeti, hát ugyanazt mondtam telefonon, mint mondok mindig, nyilvánosan is. A szankciós politika óriási hiba, óriási kudarc. A szankciós politika egy csomó kárt okozott az Európai Uniónak. Áremelkedések, infláció, energiaárak elszabadulása. Mi mindig is a szankciós politika ellen voltunk, és azt mindig világossá tettük, hogy nem egyezünk bele olyan szankciókba, amelyek a magyar energiaellátás biztonságát veszélyeztetnék, vagy amelyek a béke ügyét hátráltatták, meg nem egyeztünk bele soha olyan szankciókba, amiknek meg aztán semmi jogi alapjuk nem volt” – folytatta.

A miniszter úgy összegzett: Óriásbotrány, hogy külföldi titkosszolgálatok beavatkoznak a magyar parlamenti választásba. Óriásbotrány, hogy a külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságírói segítséggel lehallgatják a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Óriásbotrány, hogy ezeket a titkosszolgálati eszközökkel rögzített telefonbeszélgetéseket Ukrajna érdekében, a magyar parlamenti választás finisében nyilvánosságra hozzák.

Teljesen egyértelmű most már mindenki számára, én azt gondolom, hogy mi a magyar parlamenti választás tétje: vagy marad a szuverén nemzeti kormány, vagy a titkosszolgálatok ide ültetnek egy bábkormányt a nyakunkra. Azt javaslom, hogy ezt ne hagyjuk” – tette hozzá.