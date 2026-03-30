2026. március 30. hétfő
A Dörmi nevű édességek logója.
Nyitókép: Facebook/Dörmi

Penészes Dörmit hívtak vissza a forgalomból

Infostart / MTI

A Mondelez Hungária Kft. a Dörmi Tejes krémmel töltött puha piskóta megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel Lengyelországban a termék több tételében penész jelenlétét azonosították – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Az NKFH elrendelte az érintett tételek visszahívását, kivonását a forgalomból, az intézkedésekről a Mondelez Hungária Kft. gondoskodott.

Az érintett termék megnevezése: Dörmi Tejes krémmel (28 százalék) töltött puha piskóta, 30 grammos kiszerelésű. Gyártója a Mondelez International, Inc., tételszámai és minőségmegőrzési idejük: OPM0154442 01.05.2026, OPM0154443 01.05.2026, OPM0154451 02.05.2026, OPM0154753 23.05.2026, OPM0154761 24.05.2026, OPM0154762 24.05.2026.

Kérik, hogy a felsorolt tételazonosító adatokkal rendelkező termékeket ne fogyasszák el. A cég tájékoztatása alapján a termék vételárát a vásárlás helyén visszatérítik.

Az NKFH közölte: a penész mikroszkopikus gombákból áll, amelyek élelmiszereken is megtelepedhetnek. Nemcsak a felszínen jelennek meg, hanem a belsejében is, megváltoztatják érzékszervi tulajdonságait. Egyes penészfajták mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelnek, ezért a penészes élelmiszer fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet.

A mikotoxinok allergiát, hányingert, májkárosodást okozhatnak.

visszahívás

penész

nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság

Kaiser Ferenc: pokoli jövőt hoz a világnak a közel-keleti konfliktus

Nem számít jelentős szárazföldi amerikai–iráni összeütközésre Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint a különleges műveleti akció keretében az iráni dúsított uránkészletek megszerzése lehet a cél.
 

Kemény üzenetet kapott Donald Trump az egyiptomi elnöktől

Több ezer amerikai katona vár parancsra a Közel-Keleten

Megtámadták Donald Trump elnöki különgépét

Trump szerint Irán elfogadta az amerikai követelések főbb pontjait, Irán tagadja ezt

Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Amerikai sajtóértesülések szerint Trump különleges erőkkel hozná ki Irán uránkészletét az országból. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Az olajár viszont a háború további húzódása és az akadozó béketárgyalások miatt ma ismét meredeken emelkedett - 115 dollár / hordó a Brent. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Brutálisan kilőtt az olaj ára az amerikai támadás után: vége lehet az eddigi jó világnak, mindenki megfizeti az árát

A közel-keleti fegyveres konfliktus és az emiatt megugró energiaárak véget vethetnek a feltörekvő piacok elmúlt éveket jellemző felminősítési hullámának.

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

2026. március 30. 19:54
KINCS: Emelkedett a házasságkötések száma
2026. március 30. 19:04
Orbán Viktor: aki Szolnokon nyer, választást nyer
