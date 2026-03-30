Penészes Dörmit hívtak vissza a forgalomból

Az NKFH elrendelte az érintett tételek visszahívását, kivonását a forgalomból, az intézkedésekről a Mondelez Hungária Kft. gondoskodott.

Az érintett termék megnevezése: Dörmi Tejes krémmel (28 százalék) töltött puha piskóta, 30 grammos kiszerelésű. Gyártója a Mondelez International, Inc., tételszámai és minőségmegőrzési idejük: OPM0154442 01.05.2026, OPM0154443 01.05.2026, OPM0154451 02.05.2026, OPM0154753 23.05.2026, OPM0154761 24.05.2026, OPM0154762 24.05.2026.

Kérik, hogy a felsorolt tételazonosító adatokkal rendelkező termékeket ne fogyasszák el. A cég tájékoztatása alapján a termék vételárát a vásárlás helyén visszatérítik.

Az NKFH közölte: a penész mikroszkopikus gombákból áll, amelyek élelmiszereken is megtelepedhetnek. Nemcsak a felszínen jelennek meg, hanem a belsejében is, megváltoztatják érzékszervi tulajdonságait. Egyes penészfajták mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelnek, ezért a penészes élelmiszer fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet.

A mikotoxinok allergiát, hányingert, májkárosodást okozhatnak.