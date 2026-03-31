2026. március 31. kedd Árpád
Tartályok Magyarország első hidrogén-előállító üzemében, a Békés vármegyei Kardoskúton az avatás napján, 2023. május 9-én. Az Akvamarin Projekt keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. egy 2,5 megawatt összteljesítményű elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó hidrogén gázelőkészítő technológiát létesített a Kardoskúti Földalatti Gáztárolónál.
Növeli a biztonsági földgáz készlet mértékét a kormány – a nap hírei

18 százalékkal megdobta a bruttó kereseteket a hathavi fegyverpénz. Elhunyt Radnóti Zsuzsa Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg, drámatörténész.

Növeli a biztonsági földgáz készlet mértékét a kormány. Július 1-jétől a kötelezően fenntartandó készlet szintje csaknem 14 millió megawattórára nő. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében a módosítás célja, hogy Magyarország felkészültebben reagálhasson az ellátási zavarokra, és csökkentse az esetleges importkiesésekből fakadó kockázatokat. A Portfolio emlékeztet, hogy ez a mennyiség azt a stratégiai tartalékot jelenti, amelyet az államnak és a rendszer szereplőinek szükség esetén mozgósítható formában kellene fenntartaniuk.

Az Európai Unió tagállamainak össze kell hangolniuk az olajellátás biztonságát szavatoló intézkedéseiket a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult piaci bizonytalanság közepette – közölte az energiaügyi biztos. A Dan Jorgensen hangsúlyozta: bár az uniós ellátás jelenleg stabil, fel kell készülni az energiakereskedelem tartós zavaraira. A tagállamokat arra kérte, hogy szükség esetén vezessenek be fogyasztáscsökkentő intézkedéseket, különösen a közlekedésben.

Januárban 840.600 forint volt a bruttó átlagkereset. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete 585.700 forintot ért el. Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő fegyverpénz járult hozzá. Ez 18 százalékpontot magyaráz meg a béremelkedésből. A nettó kereset mediánértéke 420.200 forint volt.

Az első nap több mint 19 ezer levélszavazatot adtak le a külképviseleteken a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési választásra. A névjegyzékbe több mint 497 ezer szavazó szerepel, többségük postai úton kérte a szavazási levélcsomagot.

Ismét a nyilvánosságra került egy hangfelvételen és több beszámoló, amelyen Szijjártó Péter külügyminiszter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval beszél. A VSquare és több nemzetközi oknyomozó portál egy 2024-es telefonbeszélgetést hozott nyilvánosságra, amelyen az orosz külügyminiszter Aliser Uszmanov orosz vállalkozó kérésére telefonál, hogy annak húga lekerülhessen az uniós szankciós listáról. A magyar miniszter a valaha volt leggátlástalanabb külföldi titkosszolgálati beavatkozásnak nevezte az esetet a magyar parlamenti választásba, Ukrajna érdekében.

A cseh államfő és a lengyel miniszterelnök szerint is elfogadhatatlan, ha egy európai uniós politikus érzékeny információkat oszt meg Oroszországgal. Petr Pavel a Szijjártó Péter külügyminiszter és Szergej Lavrov közötti legújabb kiszivárgott telefonbeszélgetésre reagált. Szerinte Csehországnak át kellene értékelnie kapcsolatait Magyarországgal, és Prágának meg kellene fontolnia, hogy milyen információkat oszt meg Budapesttel. Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en arról írt, hogy senkit sem érhet meglepetésként, hogy Orbán Viktor emberei minden részletében tájékoztatják Moszkvát az Európai Tanács üléseiről.

Ez a választás mindenekelőtt a pénzről szól – mondta a miniszterelnök Ócsán a Fidesz kampányrendezvényén. Orbán Viktor arról beszélt, hogy a választás szól a háborúról és a biztonságról is, de mindenek előtt arról, hogy ne lehessen kizsebelni az embereket. Úgy fogalmazott, hogy ha ukránbarát kormány alakul, akkor adósrabszolgaságba fogják taszítani a magyarokat, mert Ukrajna támogatására hitelt vesz fel az unió, és Magyarországot leválasztják az olcsó energiáról.

Magyarország készen áll a változásra – jelentette ki a Tisza párt elnöke, aki szerint az emberek jelentős többsége látja, hogy ez a változás nem veszély, hanem egy utolsó utáni esély. Magyar Péter Gyulán azt hangsúlyozta, hogy Magyarországon senki sem akar ukránbarát kormányt, és azzal vádolta a jelenlegi kormányt, hogy nem magyar és európai érdekeket képvisel, hanem Oroszországét. Követelte, hogy nevezzenek ki új vezetőt az Alkotmányvédelmi Hivatal élére, amiért a szervezet szavai szerint a Tisza ellen szervezkedett.

A választási gyűlések rendjének fenntartása a szervező felelőssége - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság az elmúlt napokban tartott választási rendezvények rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételekre reagálva. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a rendőrség pártbefolyástól mentesen jár el, a gyűléseken csak akkor vannak rendőrök, ha előzetesen a közbiztonságot fenyegető megalapozott információk merülnek fel.

Az amerikai elnök azt javasolta a Hormuzi-szorost használó országoknak, hogy vegyék át az ellenőrzést a kulcsfontosságú tengeri útvonal felett, vagy vásároljanak energiahordozót az Egyesült Államoktól. Közben Pete Hegseth hadügyminiszter arról számolt be, hogy Irán képviselőivel "valós", "aktív" és egyre erőteljesebb egyeztetések zajlanak. Megjegyezte, hogy amennyiben Irán nem köt megállapodást az Egyesült Államokkal, akkor az amerikai haderő fokozza a katonai nyomást. A Pentagont vezető miniszter kijelentette, hogy a konfliktus szempontjából a következő napok döntőek lesznek.

Lezárult a Rákosrendező urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat: a Bírálóbizottság kiválasztotta azt a pályaművet, amely a további tervezési munka alapjául szolgálhat. Az első helyezést elért csapatot az a francia tervezőiroda vezette, amelynek nevéhez fűződik az oszakai világkiállítás francia pavilonja és a hongkongi Design Institute. Hozzájuk csatlakozott a magyar Spora-architects, amelynek fontosabb munkái között szerepel a 3-as és 4-es metróvonal több állomása, valamint a Déli Városkapu mesterterve is.

Elhunyt Radnóti Zsuzsa Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg, drámatörténész - tudatta az Örkény István Színház. Radnóti Zsuzsa a Vígszínház egykori dramaturgiai vezetője, a Színházi Dramaturgok Céhének elnöke, Örkény István író özvegye volt. 1980-ban Jászai Mari-díjat, 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, 2017-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Érdemei írói nemzedékek színpadra segítésében, generációk szakmai tanításában és Örkény István életművének gondozásában elévülhetetlenek - búcsúzott az Örkény társulata. Radnóti Zsuzsa 89 éves volt.

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat
Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív volt a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, az irányadó amerikai indexek végül 2-3 százalékos pluszban zártak.

Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen

Tudd meg, kinek jár az OEP egyszeri segély 2026-ban! Mutatjuk az egészségügyi okokból igényelhető támogatás feltételeit, és az igénylés menetét.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

