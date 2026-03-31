Elhunyt Örkény István özvegye

Radnóti Zsuzsa 1938-ban született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar–német szakán szerzett diplomát 1963-ban, majd ugyanebben az évben a Vígszínházhoz szerződött. Négy évtizeden át meghatározó alakja volt az intézménynek, ahol később a dramaturgia vezetéséért felelt. 2009-es visszavonulása után vendégdramaturgként és szakértőként segítette a színházi munkát - írja a nepszava.hu.

Szakmai tevékenysége során kiemelt figyelmet fordított a kortárs magyar drámairodalom gondozására. Számos egyetemen – köztük az ELTE-n, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen – oktatott drámatörténetet és gyakorlati dramaturgiát. 2019-ben saját alapítású díjat hozott létre a kortárs magyar dráma támogatására, amelyet a Kossuth-díjjal járó juttatásából finanszírozott.

A Digitális Irodalmi Akadémia keretein belül Spiró György és Örkény István életművének szakértőjeként is tevékenykedett. Nevéhez fűződik több nemzedéknyi drámaíró és dramaturg elindítása a pályán, munkásságát a szakmai alázat és a kortárs irodalom iránti elkötelezettség jellemezte.

Halála napján adták át az általa alapított Kortárs Magyar Dráma-díjat.