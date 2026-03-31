A Kossuth-díjjal idén kitüntetett Radnóti Zsuzsa Jászai Mari-díjas dramaturg, szakíró, érdemes művész, Örkény István özvegye budapesti otthonában 2017. április 24-én.MTI Fotó: Czimbal Gyula
Elhunyt Örkény István özvegye

Életének 89. évében elhunyt Radnóti Zsuzsa Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg, a Vígszínház egykori dramaturgiai vezetője, Örkény István özvegye. A hírt kedden délután közölte a család.

Radnóti Zsuzsa 1938-ban született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar–német szakán szerzett diplomát 1963-ban, majd ugyanebben az évben a Vígszínházhoz szerződött. Négy évtizeden át meghatározó alakja volt az intézménynek, ahol később a dramaturgia vezetéséért felelt. 2009-es visszavonulása után vendégdramaturgként és szakértőként segítette a színházi munkát - írja a nepszava.hu.

Szakmai tevékenysége során kiemelt figyelmet fordított a kortárs magyar drámairodalom gondozására. Számos egyetemen – köztük az ELTE-n, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen – oktatott drámatörténetet és gyakorlati dramaturgiát. 2019-ben saját alapítású díjat hozott létre a kortárs magyar dráma támogatására, amelyet a Kossuth-díjjal járó juttatásából finanszírozott.

A Digitális Irodalmi Akadémia keretein belül Spiró György és Örkény István életművének szakértőjeként is tevékenykedett. Nevéhez fűződik több nemzedéknyi drámaíró és dramaturg elindítása a pályán, munkásságát a szakmai alázat és a kortárs irodalom iránti elkötelezettség jellemezte.

Halála napján adták át az általa alapított Kortárs Magyar Dráma-díjat.

Kimondta a miniszter: megszállás alá vonja a szomszédos ország egy részét Izrael

Izrael bejelentette, hogy a Hezbollahhal folytatott harcok lezárultával tartósan megszállja a Litáni folyóig terjedő, a libanoni határtól mintegy 30 kilométerre húzódó területet. A határ menti településeken a gázai Rafahhoz és Bét Hanúnhoz hasonló módszerekkel lerombolják az épületeket. Ez a lépés több mint 600 ezer lakos tartós kitelepítéséhez vezethet, amit nemzetközi jogvédők háborús bűncselekménynek minősítenek - írta a The Guardian.

Meglepő dolog derült ki az endometriózisról: ez a mindennapi dolog súlyosbíthatja vagy enyhítheti a tüneteket

Egy friss kutatás szerint az életmód és a táplálkozás alakítása segítséget nyújthat az endometriózisban.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

