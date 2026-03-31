2026. március 31. kedd Árpád
Magyar Péter országjárása Karcagon folytatódott.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar Péter: rendszerváltás lesz, minden állami alkalmazott rendesen és törvényesen végezheti a munkáját

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Orbán Viktor a szabad Magyarországra támadt, amikor a Tisza Párt lejáratása érdekében bevetette a titkosszolgálatokat is – mondta Magyar Péter országjáró körútjának hétfői, karcagi állomásán. A Tisza Párt elnöke a közszolgálati dolgozóktól azt kérte, hogy tartsák és tartassák be a törvényeket.

Magyar Péter országjáró körútjának keretében hétfőn Vecsésre, Újszászra, Mezőtúrra és Karcagra látogatott el. A Tisza Párt elnöke karcagi kampánybeszédében az elmúlt napokban történt eseményekre reagált elsőként. Mint fogalmazott, a magyar titkosszolgálatoknak az lenne a feladata, hogy védjék a magyar szuverenitást, hazánk függetlenségét, szerinte azonban Orbán Viktor arra használta fel ezeket a szerveket, hogy „szétverjék a legerősebb magyar pártot, a Tiszát”, és hogy „felszalámizzák a pártot, mint a komcsik”.

Hozzátette: ez a terv nem jött össze, mert bár az volt a cél, hogy megpuccsolják a szabad Magyarországot, ez nem sikerült. „Ez egy pancserpuccs volt. Olyan fideszes.

Nemcsak a Tiszát támadták azzal, hogy titkosszolgákat küldtek ránk, és zsarolták, fenyegették, le akarták fizetni a kollégáinkat és másokat, hanem a szabad Magyarországra támadtak rá.

El akarták venni a magyaroktól a választás lehetőségét. De ez nem jött össze. Azt viszont el kell mondanom, hogy ennek a tizedébe azonnal belebukna bármelyik európai kormány. Egy hasonló bűncselekmény-sorozatnak a tizedébe bukott bele anno Richard Nixon amerikai elnök. Ez volt a Watergate-botrány” – mondta Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke az állami alkalmazottakhoz is szólt a karcagi gyűlésen. Azt üzente Szabó Bence rendőr századosnak, az NNI volt nyomozójának és minden rendőrnek, ügyésznek, bírónak, pénzügyőrnek, kormánytisztviselőnek, hogy tartsanak ki, tartsák be és tartassák be a jogszabályokat. Azt kérte a közszolgálati dolgozóktól, hogy ne féljenek, mert „nincsenek egyedül, az egész magyar nemzet, sok millió magyar ember áll mögöttük”. Magyar Péter hozzátette: „rendszerváltás lesz ebben az országban, és végezhetik rendesen a munkájukat”. Garantálta, hogy lesz elég munkájuk a jövőben.

A Tisza Párt elnöke szerint a kormány magára hagyta a vidéket, ezért a magyar vidék is kiábrándult a kormányból.

Meglepetést hoznak az idei húsvéti sonkaárak a budapesti piacokon
Nem drágult idén a sonka a fővárosi piacokon. Idén is a hagyományos füstölt, kötözött sonka a sláger, a szívsonkát és parasztsonkát keresik a legtöbben, de húsvét előtt rendkívül széles füstölt árukínálattal várják a fővárosi vásárcsarnokok a vásárlókat, az árak nem változtak a tavalyi évhez képest – mondta Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója.
Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
 

Nem fizet osztalékot a CIG Pannónia: jobb helye lesz a pénznek a fejlesztésekben

Április 20-án tartja éves rendes közgyűlését a CIG Pannónia. A 4 milliárd forint körüli tavalyi nyereség dacára tavalyhoz hasonlóan idén sem tervez osztalékot fizetni a biztosítótársaság, inkább a fejlesztésekre, a működés racionalizálására és a potenciális akvizíciókra koncentrál.

Kijöttek a legfrissebb kereseti adatok Magyarországon: na, és te keresel 840 ezer forintot havonta?

2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

