Magyar Péter: rendszerváltás lesz, minden állami alkalmazott rendesen és törvényesen végezheti a munkáját

Magyar Péter országjáró körútjának keretében hétfőn Vecsésre, Újszászra, Mezőtúrra és Karcagra látogatott el. A Tisza Párt elnöke karcagi kampánybeszédében az elmúlt napokban történt eseményekre reagált elsőként. Mint fogalmazott, a magyar titkosszolgálatoknak az lenne a feladata, hogy védjék a magyar szuverenitást, hazánk függetlenségét, szerinte azonban Orbán Viktor arra használta fel ezeket a szerveket, hogy „szétverjék a legerősebb magyar pártot, a Tiszát”, és hogy „felszalámizzák a pártot, mint a komcsik”.

Hozzátette: ez a terv nem jött össze, mert bár az volt a cél, hogy megpuccsolják a szabad Magyarországot, ez nem sikerült. „Ez egy pancserpuccs volt. Olyan fideszes.

Nemcsak a Tiszát támadták azzal, hogy titkosszolgákat küldtek ránk, és zsarolták, fenyegették, le akarták fizetni a kollégáinkat és másokat, hanem a szabad Magyarországra támadtak rá.

El akarták venni a magyaroktól a választás lehetőségét. De ez nem jött össze. Azt viszont el kell mondanom, hogy ennek a tizedébe azonnal belebukna bármelyik európai kormány. Egy hasonló bűncselekmény-sorozatnak a tizedébe bukott bele anno Richard Nixon amerikai elnök. Ez volt a Watergate-botrány” – mondta Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke az állami alkalmazottakhoz is szólt a karcagi gyűlésen. Azt üzente Szabó Bence rendőr századosnak, az NNI volt nyomozójának és minden rendőrnek, ügyésznek, bírónak, pénzügyőrnek, kormánytisztviselőnek, hogy tartsanak ki, tartsák be és tartassák be a jogszabályokat. Azt kérte a közszolgálati dolgozóktól, hogy ne féljenek, mert „nincsenek egyedül, az egész magyar nemzet, sok millió magyar ember áll mögöttük”. Magyar Péter hozzátette: „rendszerváltás lesz ebben az országban, és végezhetik rendesen a munkájukat”. Garantálta, hogy lesz elég munkájuk a jövőben.

A Tisza Párt elnöke szerint a kormány magára hagyta a vidéket, ezért a magyar vidék is kiábrándult a kormányból.