Donald Trump már úgy is abbahagyná a háborút, hogy zárva marad a Hormuzi-szoros

Donald Trump amerikai elnök közölte tanácsadóival, hogy hajlandó befejezni az Irán elleni amerikai katonai hadjáratot, még akkor is, ha a Hormuzi-szoros nagyrészt zárva marad – írja a The Wall Street Journal cikke nyomán a 444.

Az amerikai lap azt írja, ez valószínűleg meghosszabbítaná Teherán ellenőrzését a szoros felett, és annak újbóli megnyitását későbbre halasztanák.

Az elnök és tanácsadói arra jutottak, hogy meghosszabbítaná a katonai műveletet a tengerszoros megnyitása, ami így túllépné az eredetileg kitűzött 4-6 hetes határidőt. Így megszületett a döntés, hogy az Egyesült Államoknak el kellene érnie fő célját, és meggyengíteni Irán haditengerészetét és megsemmisíteni a rakétakészleteit, miközben nyomást gyakorol Teheránra a szabad kereskedelem újranyitása érdekében.

Amennyiben ez nem sikerül, úgy az Egyesült Államoknak a többi Öböl-menti országra és európai szövetségeseire kell nyomást gyakorolnia, hogy vegyék át a Hormuzi-szoros ügyét – írja a lap. Az viszont biztos, hogy minél tovább marad zárva a tengerszoros, annál nehezebb helyzetbe kerül a világgazdaság és annál tovább emelkednek az olajárak.