Donald Trump amerikai elnök beszél a kabinetjének a nyilvános ülésén a washingtoni Fehér Házban 2025. július 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz

Donald Trump már úgy is abbahagyná a háborút, hogy zárva marad a Hormuzi-szoros

Ha az Egyesült Államok nem hagy fel a hadművelettel, kicsúszik a Donald Trump által megjelölt négy-hat hetes határidőből.

Donald Trump amerikai elnök közölte tanácsadóival, hogy hajlandó befejezni az Irán elleni amerikai katonai hadjáratot, még akkor is, ha a Hormuzi-szoros nagyrészt zárva marad – írja a The Wall Street Journal cikke nyomán a 444.

Az amerikai lap azt írja, ez valószínűleg meghosszabbítaná Teherán ellenőrzését a szoros felett, és annak újbóli megnyitását későbbre halasztanák.

Az elnök és tanácsadói arra jutottak, hogy meghosszabbítaná a katonai műveletet a tengerszoros megnyitása, ami így túllépné az eredetileg kitűzött 4-6 hetes határidőt. Így megszületett a döntés, hogy az Egyesült Államoknak el kellene érnie fő célját, és meggyengíteni Irán haditengerészetét és megsemmisíteni a rakétakészleteit, miközben nyomást gyakorol Teheránra a szabad kereskedelem újranyitása érdekében.

Amennyiben ez nem sikerül, úgy az Egyesült Államoknak a többi Öböl-menti országra és európai szövetségeseire kell nyomást gyakorolnia, hogy vegyék át a Hormuzi-szoros ügyét – írja a lap. Az viszont biztos, hogy minél tovább marad zárva a tengerszoros, annál nehezebb helyzetbe kerül a világgazdaság és annál tovább emelkednek az olajárak.

Donald Trump: „elvehetném az iráni olajat" – miért fontos a Harg-sziget?

„Őszintén szólva, a legszívesebben rátenném a kezem az iráni olajra, de néhány ostoba ember otthon azt kérdezi, hogy mi értelme lenne? De ők ostobák" – nyilatkozta az amerikai elnök a Financial Times lapnak. A kulcsfontosságú Harg-sziget megszállása lehet a következő amerikai lépés – az amerikai deszantosok már készenlétben állnak.
 

A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Brutális eladási hullám rázta meg a magyar tőzsdét: rengeteg pénz forog kockán, üzent a 4iG és az Opus

Brutális eladási hullám rázta meg a magyar tőzsdét: rengeteg pénz forog kockán, üzent a 4iG és az Opus

A vállalatok szerint a fundamentumok változatlanul erősek, így a mostani pánikhangulat elsősorban piaci reakció lehet, nem pedig valós értékromlás.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

