Orbán Viktor ezúttal egy Pest vármegyei kistelpülésen kampányol, ahol nem látott tiszásokat

Orbán Viktor beszéde elején megemlékezett Buza Attiláról, Ócsa korábbi polgármesteréről - olvasható az index.hu frissülő tudósításában.

A miniszterelnök arról is érdeklődött, vannak-e tiszások a helyszínen:

Jó volna tudni, hogy vannak-e itt tiszások?

Tömeges jelentkezés nincsen, sejtettem, hogy az itt tájidegen.

A miniszterelnök így folytatta: „Nem könnyű kiválasztani azt a kifejezést, ami leírja a mögöttünk hagyott négy évet. Igazságtalan négy év volt, mert egy háború árnyékában kellett ezt a négy évet leélnünk és csupa olyan bajt kellett elhárítani, amit nem mi csináltunk, mégis hatással volt ránk. Kétszer, háromszor is haladhattunk volna. Végig keccsöltük a négy évet”.