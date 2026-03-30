Jeruzsálemről posztolt Orbán Viktor

Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből – írta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap este az X-en.

Ez egy fájdalmas Virágvasárnap. A jeruzsálemi hatóságok megakadályozták, hogy a jeruzsálemi latin pátriárka belépjen a Szent Sír-bazilikába – olvasható a bejegyzésben.

„Ez a háborús helyzetet és az általános biztonsági intézkedéseket figyelembe véve is elfogadhatatlan számunkra, keresztények számára. Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből” – rögzítette Orbán Viktor.