Csatatér: döntő lehet a budapesti 1-es számú választókerület végeredménye

A Csatatér, az InfoRádió választási műsora egy-egy érdekesebb választókerületet mutat be az április 12-i parlamenti választások előtt.

A Budapest 1-es számú egyéni választókerület Budán az I. kerületből (Budavár), Újbuda belső városnegyedeiből (Gellérthegy, Lágymányos, Szentimreváros), valamint a XII. kerület egy kis szeletéből áll, de magában foglalja még a pesti centrumot: az Erzsébet híd és a Margit híd között a Nagykörúton a Szent István körút, a Teréz körút és az Erzsébet körút részeket. A déli határát pedig az Erzsébet híd pesti torkolatától a Blaha Lujza térig tartó Szabad sajtó út–Kossuth Lajos utca–Rákóczi út sugárútja jelenti.

Az induláshoz szükséges aláírásokat hat jelöltnek sikerült megszereznie:

Fazekas Csilla (Fidesz–KDNP)

Herfort Marietta (Demokratikus Koalíció)

Nagy Attila (Mi Hazánk)

Szintay István (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Tanács Zoltán (Tisza Párt)

Várkonyi Zoltán (Szolidaritás–Munkáspárt)

A győzelemre esélyes jelölteket megkereste az InfoRádió, de a Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel.

A Fidesz–KDNP jelöltje, Fazekas Csilla

Elsőként Fazekas Csillát, a Fidesz–KDNP jelöltjét kérdezte az InfoRádió. A kérdésre, hogy miként értékeli a kormány elmúlt ciklusban nyújtott teljesítményét, a kormánypártok jelöltje azt mondta: „Magyarország hajója az elmúlt években nagyon viharos vizeken hánykolódott, számos kihívás érte Európát és benne Magyarországot is a migrációs válságon, a Covidon, energiaválságon és az orosz–ukrán háborún keresztül. Nagyon fontos, hogy

a magyar nemzeti kormány mindegyik kihívás közepette elsősorban az ország stabilitását és biztonságának garantálását tartotta szem előtt.

A migrációs hullámot sikerült megállítani és konzekvensen ki is állunk emellett. A rezsicsökkentést sikerült fenntartani, és azon vagyunk, hogy az országot ne rángassák bele a szomszédban zajló háborúba” – mondta a képviselőjelölt, aki szerint még ilyen környezetben és kihívások mellett is nagyon fontos eredmény az elmúlt ciklusban, hogy folytatódott a munkahelyteremtés.

„Az ország történetének legjelentősebb vidékfejlesztési programja indult el, a magyar ipar is fejlődött, és

a legfőbb nyertesei a ciklusnak egyértelműen a magyar családok voltak,

hiszen a csok mellett megjelent a csok+, a családi adókedvezmények növekedése, az édesanyák szja-mentességének a kiterjesztése is jelentős segítséget jelent a családalapításban, de például a 25 év alattiak azja-mentessége is óriási segítség, vagy akár a 3 százalékos első lakásvásárlást támogató hitel. Ezek mind-mind a biztos jövőépítést szolgálják a fiatalok számára, és a szépkorúakról sem feledkezett meg a kormány az elmúlt ciklusban sem: gondoljunk a 13. havi nyugdíjra vagy a 14. havi nyugdíj bevezetésére” – mondta Fazekas Csilla.

A kérdésre, hogy a választókerületében mit tart igazán súlyos problémának, és milyen megoldási javaslatai vannak, azt mondta: „Nagyon összetett választókörzet, hiszen összesen hat kerületet érint. Az itt élőkkel való beszélgetések alapján nagyon sok hasonló kihívással szembesülünk.

Az egyik legfontosabb kihívás talán a belső városrészek elnéptelenedése, kiürülése,

hiszen a belső kerületekben egyre több a befektetési céllal vásárolt és akár üresen álló vagy irodafunkcióval működő lakás vagy a rövid távon Airbnb-ként hasznosított ingatlan” – mondta a politikus, hozzátéve: miközben öregszik a népesség, a fiatal családoknak egyre nehezebben megfizethető az itteni lakhatás. „És ha rövid távú lakáskiadásról beszélünk, akkor sajnos sok esetben a lakóközösségekre is komoly negatív hatása van az Airbnb-zésnek” – folytatta.

A képviselőjelölt szerint szintén gyakori probléma a belső kerületekben a közlekedés:

olyan forgalomszervezés kell, hogy lehessen gyalog, kerékpárral, autóval és közösségi közlekedéssel is biztonságosan és kiszámíthatóan közlekedni. „Az is fontos probléma, hogy milyen a közterületeink állapota. Nagyon sokan fordulnak meg itt, nem csak az itt élők, és nagyon fontosnak tartanám azt, hogy rendezett, tiszta környezet fogadja őket” – fogalmazott Fazekas Csilla.

A kérdésre, hogy milyen állapotban van ma Magyarországon az együttműködés, a társadalmi párbeszéd, azt mondta, „én hiszem azt, hogy a politika nemcsak a viszályról, hanem az együttműködésről, a polgári szellemű párbeszédről is szólhat.

Éppen itt a rövid távú lakáskiadással kapcsolatban el is indítottam egy párbeszédet az érintett választókerületi polgármesterekkel, mert szeretném, ha megosztanánk egymással a tapasztalatainkat.

Le is ültem már például a VII. kerület polgármesterével és a XI. kerületben az alpolgármester úrral. Nyilván az I. és az V. kerület között már régóta jó az együttműködés, de én mindenképpen nyitott vagyok arra, hogy az itt élők érdekében párttól függetlenül, ügyek mentén próbáljunk operálni, próbáljunk az itt élők javát szolgáló döntéseket hozni” – mondta Fazekas Csilla, a Fidesz–KDNP képviselőjelöltje.

A DK jelöltje, Herfort Marietta

Herfort Mariettától, a DK jelöltjétől is először azt kérdezte az InfoRádió, hogy hogyan értékeli a kormány elmúlt ciklusban nyújtott teljesítményét.

„Bármelyik területet nézzük, akár az egészségügyet, akár a szociális ellátórendszert, akár a gyermekvédelmet, vagy az oktatást, a nyugdíjakat, minden területen negatív irányba mentünk sajnos”

– mondta az ellenzéki képviselőjelölt, aki szerint ma nincs olyan magyar állampolgár, akinek ezeken a területeken ne lennének problémái. „Hónapokat kell várnunk arra, hogy akár időpontot kapjunk sok esetben egy-egy műtétre vagy kezelésre, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy milyen állapotban vannak a kórházaink. Éppen ma olvastam egy cikket, hogy egy frissen szült nőnek milyen kihívásokkal kellett megküzdenie a kórházban, és akkor a Magyar Nemzeti Bank körüli 600 milliárd forint eltűnéséről ne is beszéljünk: napokig sorolhatnánk a rengeteg korrupciós ügyet és problémát” – tette hozzá.

A kérdésre, hogy választókerületében miket tart a legsúlyosabb problémáknak, és milyen megoldásokat kínálna rájuk, Herfort Marietta azt mondta, „az említett országos problémák alapvetően érintik ezt a választókerületet. Beszélhetünk akár az itt kiemelten magas ingatlan- és albérletárakról, arról, hogy ma egy nyugdíjas egész egyszerűen nem jön ki a havi nyugdíjából, de ezt mondhatjuk akár egy átlag családról is”.

Úgy véli, a mindent átszövő állami korrupció mellett megjelennek sajátos helyi kérdések és ügyek is: ebben a választókerületben van a Budavár és a belvárosi terület is, ahol a politikus szerint az elmúlt években nagyon sokszor jelentek meg ingatlaneladások körüli visszaélések.

„Nagyon sok vita volt arról, hogy kinek és hogyan értékesítenek műemléki ingatlanokat. És itt kiemelten érzékeny területekről beszélünk, hiszen a Várnegyed egy olyan történelmi városrész, ami a magyar embereké és mindannyiunké.

És mégis azt látjuk, hogy az állam szépen lassan mindenre ráteszi a kezét, és emellett pedig már ott tartunk, hogy ebben a körzetben is lakhatási válság van” – fogalmazott, hozzátéve: ezt most már kimondják a fideszes önkormányzatok is. Az ellenzéki politikus szerint nem a mindennapi embereket vagy a családokat támogatják, akár azzal, hogy bérlakásprogramot indítanak, vagy a meglévő lakásokat fejlesztik, hanem kiárusítják a közvagyont, amiről aztán nem tudhatjuk, hogy egy esetleges kormányváltás után hogyan szerezhetők vissza.

„Említhetném még azt, hogy a turizmus milyen terhet jelent ennek a körzetnek. Érdemi párbeszédet kell indítanunk, hiszen a turizmussal nagyon sok más probléma is jön” – mondta. Mint fogalmazott, bizonyos kerületek túltelítettek, „Újbudán megtelt a városrész, miközben a belváros kiürül, onnan elköltöznek. Az egyszerre túlzsúfoltság és elnéptelenedés problémáját is majd közösen kellene kezelnünk” – fogalmazott.

A kérdésre, hogy milyen állapotban van ma Magyarországon a társadalmi együttműködés és a párbeszéd, és megválasztása esetén képviselőként tudna-e javítani ezen, azt mondta: „tizenöt évig dolgoztam egy civil szervezetben, ahol a fő tevékenységünk és fő célunk az volt, hogy társadalmi párbeszéd induljon a döntéshozók, a civilek és az átlagpolgárok között, és kifejezetten azok között, akiknek nagyon kevés elérésük van a közélethez vagy a politikához. Hogy

álljunk szóba azokkal az emberekkel, akiknek a hangja nem jut el a döntéshozókig.

Úgyhogy mindenképpen fontos személyes célomnak tekintem, hogy ebben a társadalmi jövőbeni párbeszédben én ne csak részt vegyek, hanem akár aktív elindítója legyek, és ezt az elmúlt hónapokban én már meg is tettem, hiszen vannak olyan ügyek, mint a közbiztonság vagy a köztisztaság kifejezetten itt a belvárosi részeken, ahol leültem már civilekkel egyeztetni, és azt is mondtam, hogy az önkormányzatokkal is le kell ülnünk és be kell vonnunk őket átállástól függetlenül” – mondta Herfort Marietta, a DK jelöltje.

Herczeg Sándor politológus

Az InfoRádió állandó elemzője, Herczeg Sándor politológus jelezte, 2022-höz képest némileg átalakult ez a választókerület is, ide került a Terézváros egy része a VI. kerületből, illetve a VII. kerület, Erzsébetváros néhány szavazóköre, de ezen kívül még Újbuda és a Hegyvidék egy része is a korábban már meglévő V. kerület mellé.

„Nagyon sok elemző szerint ha itt a Tisza Párt nem képes országgyűlési mandátumot nyerni, akkor az országban sem képes a választókerületek azon többségét megnyerni, ami a kormányalakításhoz, illetve a parlamenti többség megszerzéséhez szükséges”

– mondta Herczeg Sándor.

A politológus kiemelte, a Tisza jelöltje ebben a választókerületben Tanács Zoltán közgazdász, akit a Tisza „kancellárjának” mutatnak be párt oldalán is, míg fő ellenfele a Fidesz–KDNP képviseletében az a Fazekas Csilla, aki az I. kerületben alpolgármester. 2022-ben időközi választáson került a testületbe, és 2024-ben alpolgármesterré is választották.

A választókerület hat jelöltet vonultat föl. Volt egy visszautasított jelölt, aki azért is érdekes, mert a jobbikos Brenner Koloman az egyetlen olyan jelölt ezen a választáson, aki aktív országgyűlési képviselőként nem volt képes összegyűjteni 500 érvényes ajánlást, így a jelölését a helyi választási bizottság visszautasította. Holott

Brenner Koloman régóta parlamenti képviselő már, sőt az Országgyűlés alelnöke is volt egy ciklusban, most pedig a Jobbik alelnöke, mégis kiesett ebből a küzdelemből,

– mondta Herczeg Sándor, de hozzátette, a Jobbik az országgyűlési választáson a választókerületek felében sem tudott jelöltet állítani, Budapesten pdig Z. Kárpát Dániel lesz az egyetlen indulója.

Korábban itt indult az LMP-s Csárdi Antal, aki most egy másik kerületben jelölt, míg a Fidesz jelöltje Böröcz László volt, de ő most az I. kerület polgármestere. A politológus szerint számottevő mértékű szavazatot kaphat Herfort Marietta, a DK jelöltje, aki Belváros-Lipótvárosban önkormányzati képviselő, míg a Mi Hazánk Nagy Attila tanárt jelöli. „A Mi Hazánk teljesítménye ebben a választókerületben korábban bőven az országos átlag alatt volt, hiszen 2022-ben nem érte el a 3 százalékot, úgyhogy a versenybe érdemben biztos nem fog beleszólni” – véli Herczeg Sándor, és jelezte: indul Szintay István, a Kutyapárt jelöltje is.

„Ha Fazekas Csilla nem nyeri el az egyéni képviselői mandátumot, akkor biztosan nem kerül be a parlamentbe, hiszen a Fidesz országos listáján a 142. helyen áll, ami nem befutó hely. Tanács Zoltán, ha veszít, akkor az országos listáról be fog kerülni, hiszen a 14. hely befutó, ami számára némileg nyilván megnyugtató lehet” – mondta az elemző, de hangsúlyozta,

„ez a választókerület az, ahol a Tiszának mindenképpen nyernie kell ahhoz, hogy a parlamenti választáson a választókerületek többségében is nyerjen, azért is hívják ezt a körzetet döntő körzetnek”

– mondta Herczeg Sándor politológus az InfoRádióban.