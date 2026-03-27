Infostart.hu
2026. március 27. péntek
A vihar miatt leállt a vasúti közlekedés a Balaton felé.
Nyitókép: Fotó: Mávinform

A vihar kiütötte a MÁV-ot a Balaton felé

Infostart

Jelentős forgalmi korlátozások léptek életbe a dél-balatoni vasútvonalon, miután a viharos időjárás következtében fa dőlt a felsővezetékre Lepsény és Szántód között, megrongálva egy tartóoszlopot is.

A Mávinform tájékoztatása szerint a műszaki hiba miatt az érintett szakaszon szünetel a vonatforgalom. A helyreállítási munkálatok idejére a vasúttársaság az alábbi intézkedéseket vezette be:

A Székesfehérvár és Lepsény között tervezett pályakarbantartás miatt közlekedő pótlóbuszok útvonalát meghosszabbították, így a járatok jelenleg Székesfehérvár és Szántód között szállítják az utasokat.

A Siófok és Székesfehérvár viszonylatban közlekedő vonatok helyett a teljes útvonalon pótlóbuszok járnak.

A Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa, valamint a Keszthely felé tartó vonalakon jelentősen megnövekedett eljutási idővel kell számolniuk az utazóknak.

A vasúti pálya és

a felsővezeték-hálózat helyreállítása várhatóan péntek éjszakáig tart,

addig a pótlóbuszos közlekedés marad érvényben az érintett szakaszokon.

Korábban arról számoltunk be, hogy Vas vármegyében 113 km-/h-s szél tombolt, ezrek maradtak villanyáram nélkül.

2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Rejtélyes eltűnés rázta meg Amerika legnagyobb riválisát: főszerepben a J-20-as ötödik generációs vadászgép

Rejtélyes eltűnés rázta meg Amerika legnagyobb riválisát: főszerepben a J-20-as ötödik generációs vadászgép

2026 márciusában kínai lapok arra hívták fel a figyelmet, hogy – mások mellett – az ország büszkeségének számító ötödik generációs J-20-as lopakodó vadászgép főtervezőjét váratlanul eltávolították Kínai Tudományos Akadémia hivatalos online névsorából. Ez Kínában általában nem jelent túl jót, számos kérdés vetődik fel azzal kapcsolatban, hogy mi vezetett a váratlan lépésig. A magyarázat nélküli eltűnés nem a legideálisabb pillanatban éri Pekinget, mivel a nagyhatalom vezetésének már így is van éppen elég baja az egyre másra kibukkanó kellemetlen ügyekkel. Utánajártunk, hogy mi lehet a háttérben.

Tényleg a magyar védett árakon a legolcsóbb a tankolás? Csúnya világ jöhet az árstop után: ez mindenkinek fájni fog

Tényleg a magyar védett árakon a legolcsóbb a tankolás? Csúnya világ jöhet az árstop után: ez mindenkinek fájni fog

A magyarországi védett üzemanyagár valóban az alacsonyabbak közé tartozik a régióban, de nem a legalacsonyabb.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

