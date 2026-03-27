A vihar kiütötte a MÁV-ot a Balaton felé

A Mávinform tájékoztatása szerint a műszaki hiba miatt az érintett szakaszon szünetel a vonatforgalom. A helyreállítási munkálatok idejére a vasúttársaság az alábbi intézkedéseket vezette be:

A Székesfehérvár és Lepsény között tervezett pályakarbantartás miatt közlekedő pótlóbuszok útvonalát meghosszabbították, így a járatok jelenleg Székesfehérvár és Szántód között szállítják az utasokat.

A Siófok és Székesfehérvár viszonylatban közlekedő vonatok helyett a teljes útvonalon pótlóbuszok járnak.

A Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa, valamint a Keszthely felé tartó vonalakon jelentősen megnövekedett eljutási idővel kell számolniuk az utazóknak.

A vasúti pálya és

a felsővezeték-hálózat helyreállítása várhatóan péntek éjszakáig tart,

addig a pótlóbuszos közlekedés marad érvényben az érintett szakaszokon.

Korábban arról számoltunk be, hogy Vas vármegyében 113 km-/h-s szél tombolt, ezrek maradtak villanyáram nélkül.