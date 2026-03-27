Ítéletidő Vasban, és még nincs vége

A HungaroMet korábban másodfokú figyelmeztetést adott ki a térségre a szélvihar veszélyei miatt, amely csütörtökön érte el a vármegyét. Szombathelyen 113 km/h-s széllökéseket is mértek, a vihar pedig péntek délig sem csillapodott - számol be folyamatosan a vaol.hu.

Nagy Attila Ádám tűzoltó százados, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője tájékoztatása szerint a beavatkozások 90 százalékát utakra vagy házakra dőlt fák adják, de villanyoszlopok dőltek ki és tetőszerkezetek is megrongálódtak. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés.

A közlekedésben és az intézmények működésében is fennakadásokat okoz az időjárás:

Kőszegen a rendkívüli körülmények miatt péntekre tanítási szünetet rendeltek el az egyik iskolában.

A 84-es főúton kamionborulás, Kőszegnél buszra dőlt fa, Sárvár és Gérce között pedig teljes útzár nehezíti a haladást.

Számos településen, köztük Celldömölkön és Sárváron is közterületeket kellett lezárni a kidőlő fák veszélye miatt.

A vármegye több pontján jelenleg is áramkimaradásokkal küzdenek a helybéliek.

Az E.ON hivatalos weboldalán feltüntetett bejelentésekből kiderült, hogy pénteken délelőtt rengeteg vasi településen küzdenek áramkimaradással. A viharkárok következtében ma reggel 9 órakor a vármegye területén 5190, ebből

Szombathelyen mintegy 1000 fogyasztónál szünetel az áramszolgáltatás.

A megyeszékhelyen túl a problémák leginkább a 87-es főút mellett, a Táplánszentkereszt-Kám tengely környékén fekvő településeken tapasztalható, valamint az Őrségben.

A Kőszegi-hegység magasabb pontjain, így az Írott-kőnél csütörtök este óta hóvihar tombol, a friss hó vastagsága elérte a 10 centimétert, a védekezést pedig hókotrókkal kezdték meg.

Az előrejelzések szerint a csapadék péntek napközben fokozatosan gyengülhet, de a viharos széllökések miatt a korlátozások érvényben maradnak.