2026. március 27. péntek Hajnalka
Téli erdő, felhős időben.
Nyitókép: Pixabay

Ítéletidő Vasban, és még nincs vége

Infostart

Továbbra is súlyos károkat okoz a Deborah-ciklon Vas vármegyében; a tűzoltókat csütörtök délután óta már több mint 160 alkalommal riasztották a viharos szél és a havazás miatt.

A HungaroMet korábban másodfokú figyelmeztetést adott ki a térségre a szélvihar veszélyei miatt, amely csütörtökön érte el a vármegyét. Szombathelyen 113 km/h-s széllökéseket is mértek, a vihar pedig péntek délig sem csillapodott - számol be folyamatosan a vaol.hu.

Nagy Attila Ádám tűzoltó százados, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője tájékoztatása szerint a beavatkozások 90 százalékát utakra vagy házakra dőlt fák adják, de villanyoszlopok dőltek ki és tetőszerkezetek is megrongálódtak. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés.

A közlekedésben és az intézmények működésében is fennakadásokat okoz az időjárás:

  • Kőszegen a rendkívüli körülmények miatt péntekre tanítási szünetet rendeltek el az egyik iskolában.
  • A 84-es főúton kamionborulás, Kőszegnél buszra dőlt fa, Sárvár és Gérce között pedig teljes útzár nehezíti a haladást.
  • Számos településen, köztük Celldömölkön és Sárváron is közterületeket kellett lezárni a kidőlő fák veszélye miatt.

A vármegye több pontján jelenleg is áramkimaradásokkal küzdenek a helybéliek.

Az E.ON hivatalos weboldalán feltüntetett bejelentésekből kiderült, hogy pénteken délelőtt rengeteg vasi településen küzdenek áramkimaradással. A viharkárok következtében ma reggel 9 órakor a vármegye területén 5190, ebből

Szombathelyen mintegy 1000 fogyasztónál szünetel az áramszolgáltatás.

A megyeszékhelyen túl a problémák leginkább a 87-es főút mellett, a Táplánszentkereszt-Kám tengely környékén fekvő településeken tapasztalható, valamint az Őrségben.

A Kőszegi-hegység magasabb pontjain, így az Írott-kőnél csütörtök este óta hóvihar tombol, a friss hó vastagsága elérte a 10 centimétert, a védekezést pedig hókotrókkal kezdték meg.

Az előrejelzések szerint a csapadék péntek napközben fokozatosan gyengülhet, de a viharos széllökések miatt a korlátozások érvényben maradnak.

A túlélésért küzdenek a magyar cégek - Mutatjuk, mi jelentheti a kiutat a bizonytalanságból

A hazai kkv-szektor immár két éve tartós alkalmazkodási pályán mozog: a kedvezőtlen makrofeltételek közepette sok vállalkozás a működőképesség fenntartására rendezkedett be, miközben a világpiaci kiszámíthatatlanság az egyik legfőbb üzleti problémává vált – derül ki a kkv-k hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét negyedévente mérő VOSZ Barométer kutatásából. Ebben a helyzetben különösen felértékelődnek a stabilitást és a megújulást egyszerre támogató, kézzelfogható megoldások. Többek között ezekről lesz szó a Portfolio és a KAVOSZ országjáró rendezvénysorozatának, a Széchenyi Kártya Roadshow 2026 soproni állomásán, április 1-jén.

Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni

A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-re virradó éjszaka, egyes szolgáltatások korlátozottan lesznek elérhetők, a kutak pedig bezárnak.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

