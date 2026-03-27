2026. március 27. péntek Hajnalka
Komoly bajokat okoz a szélvihar Zalában

Csaknem negyven riasztást kaptak a viharos időjárás miatt csütörtök éjfélig a zalai tűzoltók, akik a közlekedést akadályozó kidőlt fákat, villanyoszlopokat távolítottak el, de haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél; személyi sérülés sehol nem történt - közölte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A szél miatt csütörtök óta érvényben lévő másodfokú riasztás mellett a zalai tűzoltóknak számos esetben kellett közlekedést vagy épületeket veszélyeztető helyzetekben közbeavatkozniuk. Kidőlt fák, villanyoszlopok, leszakított áramvezetékek okoztak gondot többek között a 7-es főúton, a magyar-horvát határátkelőnél, a 74-esen Söjtör térségében, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Lentiben és számos kisebb településen is.

Szentpéterúron egy autóbusz továbbhaladását akadályozta, Nagykanizsán pedig teljesen elzárta a Dózsa György utat egy kidőlt fa.

Becsehelyen a szél letépte egy épület tetőlemezét, amely azután egy közlekedési táblát is kidöntött.

Zalabaksán családi háznak dőlt egy harangláb, amelyet erőgép segítségével tudtak a lenti tűzoltók eltávolítani a megrongálódott tetőről. Zalaegerszegen a szél egy nyolc négyzetméteres kerti tárolót kapott fel, az a közeli családi ház oldalának csapódott.

viharos szél

viharos széllökések

szélvihar

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után
Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Rángatják a forintot pénteken is, feszültek a piacok

Rángatják a forintot pénteken is, feszültek a piacok

Péntek reggel is a háborús kockázatokból, az energiaárakból és a kamatvárakozások átárazódásából összeálló nemzetközi környezet mozgatja a devizapiacokat. A befektetők most azt mérlegelik, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása mennyiben erősíti tovább a dollárt, milyen pályára kényszerítheti a jegybankokat, és ez mekkora nyomást helyezhet az euróra, a jenre és a forintra.

Tényleg kezd fogyni Oroszország pénze? Oligarcháitól kér &quot;önkéntes adományt&quot; a háború folytatásához Putyin

Tényleg kezd fogyni Oroszország pénze? Oligarcháitól kér &quot;önkéntes adományt&quot; a háború folytatásához Putyin

Vlagyimir Putyin egy zárt körű találkozón arra kérte az orosz üzleti élet vezetőit, hogy önkéntes hozzájárulásokkal támogassák az állami költségvetést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

