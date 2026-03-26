Infostart.hu
2026. március 26. csütörtök
Kordos László, a földtudományok, a paleontológia és biológia professzora, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság megbízott szakértője, a kutatások vezetője a geológiai tanösvény egyik részletét mutatja az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen 2015. március 2-án. A miocén parkban újabb ősállatok nyomai kerültek elő: míg korábban 11 gerinces állatfajt, köztük emlősöket és madarakat azonosítottak nyomaikról, az újabb leletek arról tanúskodnak, hogy a mai hüllőkre és kétéltűekre emlékeztető lények is éltek 17-18 millió évvel ezelőtt az Ősvilági Pompejinek is nevezett területen.
Meghalt Kordos László

Elhunyt Kordos László, a hazai paleontológia egyik legnagyobb alakja.

Életének 76. évében elhunyt Kordos László (1950–2026) paleontológus, geológus, egyetemi magántanár, a földtudomány akadémiai doktora, a Magyar Állami Földtani Intézet egykori igazgatója, a hazai paleontológia szaktekintélye, aki számos szenzációs felfedezést tett az emberré válás korai szakaszáról. Tudományos hírnevét a rudabányai ásatások alapozták meg, de népszerű ismeretterjesztő is volt – írja az Index.

Kordos professzor 1974-től 2012-ig dolgozott a Magyar Állami Földtani Intézetben, évtizedeken keresztül volt a múzeum és a könyvtár vezetője, majd 2007–2010 között az intézmény igazgatója.

Ismeretterjesztő könyvek tucatjai fűződnek a nevéhez, többek között az azóta is gyakran forgatott 1984-es Magyarország barlangjai, Az első ötvenmillió év, Az emberiség kezdetei, a Sárkánygyíkok vagy a Rudapithecus kutatás – Tények és mesék című kötetek.

Kordos László több mint 600 szakmai publikációjában újonnan felfedezett őslényeket írt le, foglalkozott az ipolytarnóci ősállatok és a mecseki Komlosaurus dínólábnyomaival, valamint a Kárpát-medence emlősfaunájának kialakulásával. A kutatásairól vele készített interjúnkat itt olvashatják el.

Pedagógusként gyakorlatilag mindenkit tanított, aki ma a szakmában dolgozik: 1975-től a Kossuth Lajos Tudományegyetem külső előadója és a doktori iskola megalapítója volt. 1976-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Őslénytani Tanszékén előadóként és konzulensként működött, 1997-től pedig a Szent István Egyetem Állatorvosi Karának alkalmazott zoológus szakán a paleozoológia előadója volt, 2010-től a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Karán tanított.

Kordos tudományos hírnevét a rudabányai felfedezések alapozták meg: 1971-től részt vett a világhírű Rudapithecus hungaricus, a „Rudi” körüli ásatásokban, majd 1978-tól már maga irányította azokat. Nevéhez kötődik többek között a „Gabi” névre keresztelt, 1999-ben megtalált, 10 millió évvel ezelőtt élt, mára kihalt emberszabású ősmajom leírása is.

A Rudapithecus hungaricus hatalmas szenzációt és nemzetközi figyelmet keltett, látogatók ezrei tekintették meg a leleteket.

Rudi címlapokon jelent meg, az ásatás pedig éveken keresztül amerikai–kanadai–magyar koprodukcióban folytatódott.

Kordos László mindig szívesen, színesen és közérthetően beszélt a legújabb tudományos felfedezésekről, rengeteg rádió- és tévéműsor, újság állandó szereplője volt. Szerkesztőbizottsági tagja a National Geographic Magyarországnak és a Természet Világa magazinnak, nagy sikerű előadásokat tartott például a Mindentudás Egyetemén. 2010-ben a tudományos újságírók Az év ismeretterjesztő tudósa díj a csillaggal címmel tüntették ki.

Bonyolult küzdelem várható az országgyűlési választásokon a 2022-ben egyik legszorosabb eredményű, az immár Pest vármegyei 3-as egyéni választókerület néven futó budai agglomerációs körzetben. Sok új település bekerült, néhány pedig kikerült a Pilisvörösvár központú, de Zsámbékot, Pátyot, Ürömöt, Budakalászt és Solymárt is tartalmazó választókerületbe. Az előzetes latolgatások szerint a Tisza jelöltje, Bujdosó Andrea Anna lehet az esélyes kihívója Menczer Tamás jelenlegi képviselőnek, a Fidesz kommunikációs igazgatójának.
Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Az uniós jogszabályokban meghatározott minimumra csökkentené a lengyel kormány az üzemanyagárak jövedéki adóját és áfáját, és kötelező ársapkát vezetne be - jelentette be csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk.

A Pentagon tervei között stratégiai szigetek és olajszállító hajók elfoglalása, valamint nukleáris létesítmények bombázása is szerepel.

The strait, one of the world's busiest oil shipping channels, has been effectively blocked by Iran since the outbreak of the war last month.

