Ezek az ígéretek csalják lépre leggyakrabban a befektetni kívánó embereket

Kezdtek megszaporodni 2024 első felében az online csalások, a csúcspont 2024 augusztusa volt, amikor több ezer nyomozást rendeltek el ilyen ügyekben.

A rendőrség reagált: létrehozta a Mátrix Projektet, amelynek meghatározó a szerepe a kiberbűncselekmények felderítésében.

Töreky Sándor vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese a rendezvényen elmondta, a rendőrség egyre nagyobb arányban deríti fel az online csalások elkövetőit, miközben nő a megtérült kár összege. Ez egy év alatt 55 százalékkal, mintegy 1 milliárd 400 millió forintra emelkedett, a bankok segítségével pedig 2400 gyanús műveletet tudtak azonosítani, és 3 milliárd 900 millió forint bűnözőkhöz kerülését akadályozták meg.

126 embert tartóztattak le, és jelenleg is folyamatban van 2745 nyomozás.

Kardos Ferenc, a Médiaunió Alapítvány ügyvezetője az InfoRádióban a leggyakoribb online befektetési csalástípusokról beszélt.

Mint mondta: „a leggyakoribb minták azok a fiktív vagy túlárazott befektetési termékek, amelyek között nincs valós érték, garantált hozamok ígérete irreális számokkal, nagyon rövid idő alatt, a kockázatok elhallgatásával. A piramisjátékok is meg tudnak jelenni, illetve engedély és felügyelet nélküli szolgáltatók nevében átláthatatlan háttérrel reklámoznak befektetési lehetőségeket, és ezek mind-mind olyan intő jelek, amelyek kapcsán óvatosnak kell lennünk.”

Kardos Ferenc arról is említést tett, hogy miként lehet ezeket kivédeni:

„Az a tapasztalatunk a Médiaunió Alapítvány és a Magyar Bankszövetség 'a kulcs te vagy' kampányának keretében, hogy ilyenkor nagyon fontos a figyelem, az utánajárás. Egy nagyszerű befektetési ajánlat esetében érdemes mindig tájékozódni, akár csak néhány percet is rászánni, hogy milyen cég nevében próbálnak befektetési ajánlatot tenni nekünk, ennek a cégnek az adatai megtalálhatók-e a Magyar Nemzeti Bank, vagy pedig a befektetővédelmi alap honlapján. Mit lehet tudni róla? Érdemes akár fórumokat is felkeresni, hogy bármiféle csalás kapcsán felmerült-e ennek az adott szervezetnek a neve. Mindig egy pici gyanakvás legyen az emberekben, és nem csak a befektetési csalások, hanem minden olyan szokatlan esemény kapcsán, amely esetében arra gyanakszunk, hogy átverés áldozatai lehetünk.”

Aki csalás áldozatává vált, azonnal értesítse erről a bankját, mentse le a bűnözőkkel folytatott kommunikáció bizonyítékait, és tegyen feljelentést – tette hozzá a Médiaunió Alapítvány ügyvezetője.