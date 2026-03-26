2026. március 26. csütörtök Emánuel
A computer popup box screen warning of a system being hacked, compromised software enviroment. 3D illustration.
Nyitókép: solarseven/Getty Images

Ezek az ígéretek csalják lépre leggyakrabban a befektetni kívánó embereket

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Az online bűnözők nem a pénzintézeti rendszert támadják, hanem az ügyfeleket, ezért egészséges bizalmatlansággal, óvatossággal elkerülhető, hogy online csalás áldozatává váljunk – hívták fel a figyelmet szakértők az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Bankszövetség és a Médiaunió Alapítvány sajtóeseményén.

Kezdtek megszaporodni 2024 első felében az online csalások, a csúcspont 2024 augusztusa volt, amikor több ezer nyomozást rendeltek el ilyen ügyekben.

A rendőrség reagált: létrehozta a Mátrix Projektet, amelynek meghatározó a szerepe a kiberbűncselekmények felderítésében.

Töreky Sándor vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese a rendezvényen elmondta, a rendőrség egyre nagyobb arányban deríti fel az online csalások elkövetőit, miközben nő a megtérült kár összege. Ez egy év alatt 55 százalékkal, mintegy 1 milliárd 400 millió forintra emelkedett, a bankok segítségével pedig 2400 gyanús műveletet tudtak azonosítani, és 3 milliárd 900 millió forint bűnözőkhöz kerülését akadályozták meg.

126 embert tartóztattak le, és jelenleg is folyamatban van 2745 nyomozás.

Kardos Ferenc, a Médiaunió Alapítvány ügyvezetője az InfoRádióban a leggyakoribb online befektetési csalástípusokról beszélt.

Mint mondta: „a leggyakoribb minták azok a fiktív vagy túlárazott befektetési termékek, amelyek között nincs valós érték, garantált hozamok ígérete irreális számokkal, nagyon rövid idő alatt, a kockázatok elhallgatásával. A piramisjátékok is meg tudnak jelenni, illetve engedély és felügyelet nélküli szolgáltatók nevében átláthatatlan háttérrel reklámoznak befektetési lehetőségeket, és ezek mind-mind olyan intő jelek, amelyek kapcsán óvatosnak kell lennünk.”

Kardos Ferenc arról is említést tett, hogy miként lehet ezeket kivédeni:

„Az a tapasztalatunk a Médiaunió Alapítvány és a Magyar Bankszövetség 'a kulcs te vagy' kampányának keretében, hogy ilyenkor nagyon fontos a figyelem, az utánajárás. Egy nagyszerű befektetési ajánlat esetében érdemes mindig tájékozódni, akár csak néhány percet is rászánni, hogy milyen cég nevében próbálnak befektetési ajánlatot tenni nekünk, ennek a cégnek az adatai megtalálhatók-e a Magyar Nemzeti Bank, vagy pedig a befektetővédelmi alap honlapján. Mit lehet tudni róla? Érdemes akár fórumokat is felkeresni, hogy bármiféle csalás kapcsán felmerült-e ennek az adott szervezetnek a neve. Mindig egy pici gyanakvás legyen az emberekben, és nem csak a befektetési csalások, hanem minden olyan szokatlan esemény kapcsán, amely esetében arra gyanakszunk, hogy átverés áldozatai lehetünk.”

Aki csalás áldozatává vált, azonnal értesítse erről a bankját, mentse le a bűnözőkkel folytatott kommunikáció bizonyítékait, és tegyen feljelentést – tette hozzá a Médiaunió Alapítvány ügyvezetője.

