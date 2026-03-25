2026. március 25. szerda
Vajda Zoltán, az MSZP képviselõje napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. december 9-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Vajda Zoltán visszalépett a választásoktól egyéni körzetében

ELŐZMÉNYEK

Visszalépett az április 12-ei választástól Vajda Zoltán országgyűlési képviselő, és kérte neve törlését a szavazólapról; a politikus erről közleményt adott ki.

Jelezte: döntését már korábban meghozta, de azt „politikai okokból nem hozhatta nyilvánosságra.”

Közölte: a visszalépéssel az volt a célja, hogy „az ellenzéki térfélen kialakult bizonytalan helyzet ne segítse a Fidesz győzelmét”.

Ha két erős ellenzéki jelölt indul, a végén a Fidesz nyerhet nevető harmadikként. Ezt a helyzetet most lezártam – fűzte hozzá.

Azt írta: az ő ellenfele „mindvégig a fideszes Szatmáry Kristóf volt, akinek ügyeit és visszaéléseit az elmúlt években következetesen feltárta.”

A politikus úgy fogalmazott: független jelöltként, párton kívül, gazdasági szakemberként dolgozott, és az Országgyűlés költségvetési bizottságának elnökeként rendszeresen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját.

„Nem karriert akartam, hanem igazságot. És ezt ma sem adtam fel” – írta, hozzátéve, a jövőben is kész szolgálni, ha szükség van rá.

visszalépés

választás 2026

vajda zoltán

Csatatér: öt „országos” versenyző indul, de három erős jelölt között dőlhet el a győzelem a budapesti 12-es választókörzetben

Csatatér: öt „országos” versenyző indul, de három erős jelölt között dőlhet el a győzelem a budapesti 12-es választókörzetben
Az országgyűlési választásokon nagy verseny várható az Újpestet és részben Angyalföldet is magában foglaló budapesti 12. választókerületben. Fidesz–Tisza–DK versenyre lehet számítani az egyéni helyért, de a Mi Hazánk és a Kutyapárt is fajsúlyos jelöltet indít.
 

„Végig vele vagyok!” – Orbán Viktorról posztolt Donald Trump amerikai elnök

Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

Visszaléptette három jelöltjét a DK

A Tisza Párt „a rendszer lebontására” készül

Orbán Viktor a tiszásokat is megszólította Nagykanizsán

Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
 

Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

Tudósítónktól: az új üzemanyag-szabályok bedönthetnek egy ágazatot Szlovákiában

Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Megjött a friss uniós fejlettségi rangsor - nincs okunk az örömre

2025-ben Magyarország az Európai Unió fejlettségi szintjének 76%-án állt - derül ki az Eurostat ma megjelent előzetes adataiból. A mutatónk az elmúlt 5 évben gyakorlatilag nem változott, és bár tavaly további pozíciót nem vesztettünk, a hozzánk hasonló fejlettségű országokhoz képest továbbra is relatív alulteljesítők vagyunk. Az uniós rangsorban mögöttünk a gyorsan felzárkózó Bulgária, a mélyrepülését befejező Görögország, Lettország és az újra közelítő Szlovákia található. Eközben Lengyelország befogta Portugáliát, Szlovénia és Csehország pedig továbbra is hozza spanyol fejlettségi mutatót.

Jönnek a tavaszi áramszünetek Magyarországon: ezt minden itt lakónak tudnia kell - pontos dátumok!

A vállalatcsoport hetek óta a fejlesztések átütemezésén dolgozik, és csak az oktatási intézményeket érintő, valamint a sürgős és halaszthatatlan munkákat végzi el.

Trump's 15-point plan passed to Tehran as Iran says US is 'negotiating with itself'

Iran has received the plan according to reports from Pakistan, which is acting as an intermediary. An Israeli minister tells the BBC that Iran is "probably" unlikely to agree to it.

2026. március 25. 12:24
Ütközés után kisiklott egy villamos Budapesten
2026. március 25. 11:54
Egész Európában fogynak a gyógyszerészek
