Jelezte: döntését már korábban meghozta, de azt „politikai okokból nem hozhatta nyilvánosságra.”

Közölte: a visszalépéssel az volt a célja, hogy „az ellenzéki térfélen kialakult bizonytalan helyzet ne segítse a Fidesz győzelmét”.

Ha két erős ellenzéki jelölt indul, a végén a Fidesz nyerhet nevető harmadikként. Ezt a helyzetet most lezártam – fűzte hozzá.

Azt írta: az ő ellenfele „mindvégig a fideszes Szatmáry Kristóf volt, akinek ügyeit és visszaéléseit az elmúlt években következetesen feltárta.”

A politikus úgy fogalmazott: független jelöltként, párton kívül, gazdasági szakemberként dolgozott, és az Országgyűlés költségvetési bizottságának elnökeként rendszeresen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját.

„Nem karriert akartam, hanem igazságot. És ezt ma sem adtam fel” – írta, hozzátéve, a jövőben is kész szolgálni, ha szükség van rá.