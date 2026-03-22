Kemény felszólítást intézett Dobrev Klárához az MSZP elnöke

Nyílt levelet írt az MSZP elnöke Dobrev Klárának, a DK elnökének.

Azért a nyílt levél formáját választom, mert a legutóbbi megkeresésemre válaszra sem méltattál, de ma már nem is nekem, hanem a választóknak tartozol elszámolással – írja közösségi oldalán Komjáthi Imre.

Szerinte másfél évtized után most van először reális, kézzelfogható esély arra, hogy „elzavarjuk ezt a kormányt”.

Az emberek változást akarnak, és joggal várják el tőlünk, hogy ne álljunk a győzelem útjába. Ehhez képest azt látom, hogy a Demokratikus Koalíció ma már nem a kormányváltásért, hanem a saját politikai túléléséért küzd, és ezzel az ország jövőjét kockáztatja – fogalmazott Komjáthi, aki szerint „a támogatottságotok olvad, és ki kell mondani az igazságot: a DK ma már nem képes egyéni körzetet nyerni”.

Az MSZP elnöke azt hangsúlyozza, hogy „ellenzéki erők elleni folyamatos áskálódás nem politika, hanem rombolás”.

Aki kockáztatja a 2026-os győzelmet csak azért, hogy ne kelljen szembenéznie a saját kudarcaival, az a Fidesz hatalmának meghosszabbítását segíti elő – érvel Komjáthi Imre, hangsúlyozva, „az MSZP-ben meghoztuk a felelős döntéseket”.

„Ez a levél nem egy újabb megkeresés, vagy egyeztetési kísérlet. Ez egy kemény felszólítás a józan ész nevében. Magyarország nem bír ki még négy évet ezzel a rendszerrel, és a választók nem fognak megbocsátani azoknak, akik hiúságból vagy önérdekből elszabotálták a változást” – fogalmaz az MSZP-s politikus.

„A felelősség a tiétek. Ne legyetek ti az akadálya annak, hogy végre megszabaduljunk ettől a kormánytól!” – zárta levelét Komjáthi Imre.