2026. március 25. szerda Irén, Írisz
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond a DK 106 országgyûlési képviselõjelöltje elõtt a budapesti La Vida Duna Rendezvényházban 2025. december 7-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Visszaléptette három jelöltjét a DK

Infostart

A Demokratikus Koalíció több választókerületben visszalépteti egyéni képviselőjelöltjeit – jelentette be Dobrev Klára, a párt vezetője a közösségi oldalán.

„Akkor lépjünk előre, a DK példát mutat felelősségből: három választókörzetben a DK jelöltjei visszalépnek. Reméljük a Tisza is hasonló felelősséggel jár el, a labda az ő térfelükön pattog” – olvasható Dobrev Klára Facebook-oldalán.

„Budapest 6. és 8. számú választókörzetében és a Nógrád megyei 1. számú választókörzetben döntött visszalépésről, a jelöltjeinkkel egyetértésben” – tette hozzá a DK elnöke, mert – mint írta – a párt felmérései szerint ezekben a választókörzetekben várható az országban a legszorosabb választási eredmény. Ezek alapján Komáromi Zoltán, Ternyák András és Godó Beatrix lépett vissza most.

Dobrev Klára azt írta, az általuk rendelt kutatások szerint Budapest 6. választókörzetben Hadházy Ákos, Nógrád megye 1. választókörzetben pedig a Tisza jelöltje a legesélyesebb ellenzéki jelölt, ezért az ő támogatásukat kérik a szavazóiktól. Budapest 8. választókörzetben a náluk lévő adatok szerint Kunhalmi Ágnes független jelölt és a Tisza jelöltje fej-fej mellett állnak, itt azt kérik a szavazóktól, hogy saját belátásuk szerint döntsenek.

„Végig vele vagyok!” – Orbán Viktorról posztolt az amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.
 

Rég nem látott bajban Friedrich Merz koalíciós partnerei – Most kell egy merészet lépniük volt kancellárjuk szerint

Gerhard Schröder volt szociáldemokrata kancellár megszólalt pártja két súlyos tartományi választási kudarca után, reformokat javasolva – írja a Der Spiegel.

Nem vicc, visszatér a tél Magyarországra: kemény havazás éri el az országot, ekkor csap le az ítéletidő

Csütörtöktől erős lehűlés, havazás és viharos szél várható a Dunántúl nyugati részein és a Bakonyban.

Iranian military says US is 'negotiating with itself' after Trump says Tehran wants deal 'so badly'

Meanwhile, Iran says "non-hostile" ships can pass through the Strait of Hormuz. On Tuesday, Donald Trump claimed Iran had given the US "a very big present" during talks.

