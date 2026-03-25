Visszaléptette három jelöltjét a DK

„Akkor lépjünk előre, a DK példát mutat felelősségből: három választókörzetben a DK jelöltjei visszalépnek. Reméljük a Tisza is hasonló felelősséggel jár el, a labda az ő térfelükön pattog” – olvasható Dobrev Klára Facebook-oldalán.

„Budapest 6. és 8. számú választókörzetében és a Nógrád megyei 1. számú választókörzetben döntött visszalépésről, a jelöltjeinkkel egyetértésben” – tette hozzá a DK elnöke, mert – mint írta – a párt felmérései szerint ezekben a választókörzetekben várható az országban a legszorosabb választási eredmény. Ezek alapján Komáromi Zoltán, Ternyák András és Godó Beatrix lépett vissza most.

Dobrev Klára azt írta, az általuk rendelt kutatások szerint Budapest 6. választókörzetben Hadházy Ákos, Nógrád megye 1. választókörzetben pedig a Tisza jelöltje a legesélyesebb ellenzéki jelölt, ezért az ő támogatásukat kérik a szavazóiktól. Budapest 8. választókörzetben a náluk lévő adatok szerint Kunhalmi Ágnes független jelölt és a Tisza jelöltje fej-fej mellett állnak, itt azt kérik a szavazóktól, hogy saját belátásuk szerint döntsenek.