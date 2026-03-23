Infostart.hu
2026. március 23. hétfő
Nyitókép: Facebook.com / Berki Sándor

Berki Sándor is visszalép – a Tisza Párt javára

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Újabb ellenzéki képviselő lépett vissza a jelöltségről a Tisza Párt javára.

Berki Sándor 2022-ben a Párbeszéd tagjaként az ellenzéki összefogás listájának roma származású jelöltjeként került be az Országgyűlésbe.

2023. november 30-án kilépett a Párbeszédből, és független politikus lett, bár a párt frakciójából nem távozott.

Most a Nógrádi 01 választókerületben, Salgótarjánban és környékén indult el a választáson

  • a fideszes Becsó Zsolt,
  • a tiszás Szafkó Zoltán és
  • a DK-s Godó Beatrix

ellen, de váratlanul bejelentette a közösségi oldalán, hogy visszalép.

„Lemondok az országgyűlési képviselői jelöltségemről Kelet-Nógrádban, Nógrád 01-ben, tehát nem indulok a '26-os országgyűlési választásokon, az önök akaratának megfelelően. És most már remélem, aki eddig nem, az is elhiszi, hogy nekem eddig is és ezután is önök és Nógrád az első” – fogalmazott.

Más úgynevezett óellenzékiek is döntöttek már úgy, hogy félreállnak a Tisza Párt útjából. Az MSZP, az LMP, a Momentum, a Párbeszéd és a Jobbik országos listán eleve meg sem méreti magát, csak némelyiknek van egy-két egyéni jelöltje.

A Demokratikus Koalíció viszont nem állt be a sorba, kivéve a kecskeméti Kopping Ritát, aki visszalépett a jelöltségtől, amiért kizárták őt a pártból és meggyanúsították, hogy a Tisza Párt megzsarolta őt. Kopping ezt tagadta.

A Jobbik egyéni jelöltjei közül is meggondolták magukat páran menet közben. Staudt Máté, Kollár László, Balogh Ferenc, Horváth Attila, Földi István és Nagy Bence is arra kérte a választóit, hogy a legalkalmasabbnak vélt jelöltet támogassák a választáson.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint „a magyar emberek többsége megemeli a kalapját azon politikusok előtt, akik a visszalépésükkel vagy el nem indulásukkal a rendszerváltás mellé álltak, és a haza érdekét választották a saját érdekük vagy pártjuk politikai túlélése helyett”.

Politikai földrengés jöhet a hétvégi németországi választások után

Politikai földrengés jöhet a hétvégi németországi választások után
Egy nappal a délnyugati tartományban tartott helyi parlamenti választások után az elemzőket immár az eredmény országos hatásai foglalkoztatják. Így mindenekelőtt a nagy hagyományokkal rendelkező SPD sorozatos csúfos tartományi kudarcainak következményei, különös tekintettel az országot irányító, a konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló nagykoalíció jövője. Válságtanácskozás zajlik, többen lemondásokat követelnek.
Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Szakadatlanok a harcok a Közel-Keleten, sőt, Donald Trump szombat este súlyos ultimátumot adott Iránnak: ha 48 órán belül nem nyitják meg teljesen a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok az iszlám köztársaság erőműveit fogja "támadni és megsemmisíteni". Az iráni hadsereg válaszul közölte: az esetleges támadások legitim célponttá tennék az amerikai bázisoknak otthont adó közel-keleti államok energetikai infrastruktúráját is. Hétfőn, a határidő lejárta előtt jó pár órával azonban Trump bejelentette: az elmúlt két napban "nagyon jó, termékeny" párbeszéd zajlott Washington és Teherán között, ezért öt napra felfüggesztette a tervezett katonai csapásokat. Az iráni külügyminisztérium ugyanakkor cáfolta, hogy tárgyalások zajlanának a felek között. Az izraeli haderő mindeközben felrobbantotta a Kászmije hidat Dél-Libanonban, a támadást a libanoni elnök az izraeli „szárazföldi invázió felvezetésének” nevezte. Hétfőn az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője. Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legutóbbi eseményeivel.

Meg is van a &quot;belógástörvény&quot; első áldozata: 27 éves férfi próbált jegy nélkül meccset nézni, lefülelték a rendőrök

Meg is van a &quot;belógástörvény&quot; első áldozata: 27 éves férfi próbált jegy nélkül meccset nézni, lefülelték a rendőrök

Nagy-Britanniában először emeltek vádat az úgynevezett &quot;tailgating&quot;, vagyis a szorosan mások mögött történő, jegy nélküli stadionba jutás miatt.

Trump says he's postponing power plant strikes after US-Iran talks - but Tehran denies talks took place

Trump says he's postponing power plant strikes after US-Iran talks - but Tehran denies talks took place

The US president says the countries discussed a "total resolution of our hostilities" in the Middle East over the last two days.

2026. március 23. 14:11
Orbán Anita: az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk Panyi Szabolccsal
2026. március 23. 13:49
Rács mögé került a kommentelő, aki megfenyegetett pár napja egy kampánygyűlést
