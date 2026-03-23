Berki Sándor is visszalép – a Tisza Párt javára

Berki Sándor 2022-ben a Párbeszéd tagjaként az ellenzéki összefogás listájának roma származású jelöltjeként került be az Országgyűlésbe.

2023. november 30-án kilépett a Párbeszédből, és független politikus lett, bár a párt frakciójából nem távozott.

Most a Nógrádi 01 választókerületben, Salgótarjánban és környékén indult el a választáson

a fideszes Becsó Zsolt,

a tiszás Szafkó Zoltán és

a DK-s Godó Beatrix

ellen, de váratlanul bejelentette a közösségi oldalán, hogy visszalép.

„Lemondok az országgyűlési képviselői jelöltségemről Kelet-Nógrádban, Nógrád 01-ben, tehát nem indulok a '26-os országgyűlési választásokon, az önök akaratának megfelelően. És most már remélem, aki eddig nem, az is elhiszi, hogy nekem eddig is és ezután is önök és Nógrád az első” – fogalmazott.

Más úgynevezett óellenzékiek is döntöttek már úgy, hogy félreállnak a Tisza Párt útjából. Az MSZP, az LMP, a Momentum, a Párbeszéd és a Jobbik országos listán eleve meg sem méreti magát, csak némelyiknek van egy-két egyéni jelöltje.

A Demokratikus Koalíció viszont nem állt be a sorba, kivéve a kecskeméti Kopping Ritát, aki visszalépett a jelöltségtől, amiért kizárták őt a pártból és meggyanúsították, hogy a Tisza Párt megzsarolta őt. Kopping ezt tagadta.

A Jobbik egyéni jelöltjei közül is meggondolták magukat páran menet közben. Staudt Máté, Kollár László, Balogh Ferenc, Horváth Attila, Földi István és Nagy Bence is arra kérte a választóit, hogy a legalkalmasabbnak vélt jelöltet támogassák a választáson.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint „a magyar emberek többsége megemeli a kalapját azon politikusok előtt, akik a visszalépésükkel vagy el nem indulásukkal a rendszerváltás mellé álltak, és a haza érdekét választották a saját érdekük vagy pártjuk politikai túlélése helyett”.