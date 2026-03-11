A Tisza miatt az MSZP visszaléptetné Szabó Tímeát, és ejti Óbuda polgármesterét is

Éles hangú állásfoglalásokban kelt ki az óbudai MSZP egyrészt a III. kerületet érintő Budapest 11-es választókerületben független jelöltként induló, a Párbeszéd frakciójában ülő Szabó Tímea ellen, másrészt a kerület DK-s polgármestere, Kiss László ellen is.

Az MSZP, amely a 2022-es hatpárti összefogás jelöltjeként korábban Szabó Tímeát támogatta jelöltként, most őt visszalépésre szólította fel, mondván: az Orbán-kormány és a „Fidesz állampártot” most csak a Tisza tudja legyőzni, és minden önmagát függetlenként definiáló képviselőjelölt, aki a 2026. évi országgyűlési választáson elindul, a Fidesz és Orbán Viktor kormányának leváltását gátolja – írja a hvg.hu.

Amúgy még friss a 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatása, miszerint vezet a Tisza Párt jelöltje, Boda Nikoletta a körzetben: a biztos választók között 48 százalékkal, a fideszes Gyepes Ádám 25, Szabó Tímea pedig 17 százalékkal harmadik.

A helyi MSZP másik döntése – elnökként ezt is Mikecz Mátyás írta alá – pedig Kiss László óbudai polgármestertől vonta meg a bizalmat, mondván: a DK-s politikus „egyoldalúan és végérvényesen felrúgta” a 2024-es önkormányzati voksolásra kötött megállapodást.

Kiss László esetében az indoklás az, hogy ő, aki „az MSZP-nek köszönheti, hogy 2014- 2018 között országgyűlési képviselő lehetett, majd azt is, hogy 2019-ben polgármester lett, megtagadta, hogy az egyezség szerint az MSZP, a neki járó önkormányzati politikai tisztségeken személycserét hajtson végre és a neki járó pozíciót betöltse.”