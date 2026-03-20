Csábítás vagy zsarolás? A Tisza miatt zárhatották ki a DK egy tagját a pártból

Nem indul ez az április 12-i országgyűlési választásokon Kopping Rita, a Demokratikus Koalíció (DK) képviselőjelöltje a Bács-Kiskun vármegyei egyes számú országos egyéni választókerületben – írja az Index.

„2013 óta veszek részt a politikában. Ez idő alatt végig egyetlen cél vezérelt: a Fidesz leváltása és a NER rendszerének lebontása. Ha ezt bárki kétségbe vonja, az egyszerűen nem mond igazat” – tájékoztat a közösségi oldalán a kecskeméti önkormányzati képviselő.

Úgy véli, Magyarországnak több pártra, valódi vitákra és együttműködésre volt szükség, ezért meghozott egy újabb nehéz döntést, miszerint visszalép a választásoktól. Kopping Rita fontosnak tartja, hogy a pártok közösen induljanak el a Fidesz ellen az egyéni választókerületekben, hogy ne a kormánypárt jelöltje legyen a nevető harmadik.

A DK politikusa szoros versenyt vár a Kecskemét-központú körzetben, ezért arra kéri a többi ellenzéki párt jelöltjeit is, hogy mérjék fel, érdemes-e elindulni az országgyűlési választásokon.

A szimpatizánsoktól azt kéri, hogy listán támogassák a Demokratikus Koalíciót, míg egyéni választókerületben a győzelemre legesélyesebb ellenzéki induló mellé húzzák az ikszet.

A Demokratikus Koalíció kizárta Kopping Ritát a pártból, szerintük zsarolás állhat a háttérben

„Kopping Rita a DK kecskeméti képviselőjelöltje a mai napon visszalépett a jelöltségtől. A posztjában megjelent hamis állításokkal szemben ellentétben álljon itt a valódi ok. Kopping Rita egy kecskeméti ellenzéki civil ernyőszervezet tagjaként szerzett önkormányzati képviselői mandátumot. Majd ugyanennek az egyesületnek a javaslatára lett az önkormányzat egyik szakbizottságának az elnöke. Ez az egyesület mára a Tisza helyi kampányszervezetévé vált. Az egyesület tiszás tagjai felszólították Kopping Ritát, hogy vagy lépjen vissza az országgyűlési képviselőjelöltségtől, vagy visszahívják az önkormányzati bizottság elnöki tisztségéből. Erről maga Kopping Rita számolt be a DK vezetésének” – írja közleményében a párt.

Sajnos végül nem tudott ellenállni a zsarolásnak és a bizottsági elnöki széket és a vele járó pénzt választotta. Sajnáljuk. A DK Kopping Ritát kizárja a pártból – hangsúlyozta a szervezet .

„Sajnos már körzetekből is érkeznek jelzések, hogy a tiszások zsarolással, megfélemlítéssel próbálkoznak.

Felszólítjuk a Tisza pártot, hogy fejezzék ezt be, ez elfogadhatatlan, ez bűncselekmény! Pár héttel a választások előtt nem zsarolással, az ellenzéken belüli nyomásgyakorlással kellene foglalkozni, hanem a kormányváltás ügyével” – zárul a közlemény.