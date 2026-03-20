2026. március 20. péntek Klaudia
Szavazók a miskolci Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskolában kialakított szavazókörben az országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Csábítás vagy zsarolás? A Tisza miatt zárhatották ki a DK egy tagját a pártból

Visszalépett az országgyűlési választásoktól a DK képviselőjelöltje Kecskeméten, erre a pártból is kizárták.

Visszalépett az országgyűlési választásoktól Kopping Rita, a Demokratikus Koalíció (DK) képviselőjelöltje a Bács-Kiskun vármegyei egyes számú országos egyéni választókerületben.

A kecskeméti önkormányzati képviselő

azért döntött a visszalépés mellett, mert szoros versenyre számít a körzetében, és nem szeretné, hogy a Fidesz legyen a „nevető harmadik”.

A többi ellenzéki jelöltet is arra kéri, hogy gondolják át az indulás szükségességét.

A DK kizárta a pártból az önkormányzati képviselőt, emellett a szervezet zsarolással vádolta meg a Tiszát.

Nem indul ez az április 12-i országgyűlési választásokon Kopping Rita, a Demokratikus Koalíció (DK) képviselőjelöltje a Bács-Kiskun vármegyei egyes számú országos egyéni választókerületben – írja az Index.

„2013 óta veszek részt a politikában. Ez idő alatt végig egyetlen cél vezérelt: a Fidesz leváltása és a NER rendszerének lebontása. Ha ezt bárki kétségbe vonja, az egyszerűen nem mond igazat” – tájékoztat a közösségi oldalán a kecskeméti önkormányzati képviselő.

Úgy véli, Magyarországnak több pártra, valódi vitákra és együttműködésre volt szükség, ezért meghozott egy újabb nehéz döntést, miszerint visszalép a választásoktól. Kopping Rita fontosnak tartja, hogy a pártok közösen induljanak el a Fidesz ellen az egyéni választókerületekben, hogy ne a kormánypárt jelöltje legyen a nevető harmadik.

A DK politikusa szoros versenyt vár a Kecskemét-központú körzetben, ezért arra kéri a többi ellenzéki párt jelöltjeit is, hogy mérjék fel, érdemes-e elindulni az országgyűlési választásokon.

A szimpatizánsoktól azt kéri, hogy listán támogassák a Demokratikus Koalíciót, míg egyéni választókerületben a győzelemre legesélyesebb ellenzéki induló mellé húzzák az ikszet.

A Demokratikus Koalíció kizárta Kopping Ritát a pártból, szerintük zsarolás állhat a háttérben

„Kopping Rita a DK kecskeméti képviselőjelöltje a mai napon visszalépett a jelöltségtől. A posztjában megjelent hamis állításokkal szemben ellentétben álljon itt a valódi ok. Kopping Rita egy kecskeméti ellenzéki civil ernyőszervezet tagjaként szerzett önkormányzati képviselői mandátumot. Majd ugyanennek az egyesületnek a javaslatára lett az önkormányzat egyik szakbizottságának az elnöke. Ez az egyesület mára a Tisza helyi kampányszervezetévé vált. Az egyesület tiszás tagjai felszólították Kopping Ritát, hogy vagy lépjen vissza az országgyűlési képviselőjelöltségtől, vagy visszahívják az önkormányzati bizottság elnöki tisztségéből. Erről maga Kopping Rita számolt be a DK vezetésének” – írja közleményében a párt.

Sajnos végül nem tudott ellenállni a zsarolásnak és a bizottsági elnöki széket és a vele járó pénzt választotta. Sajnáljuk. A DK Kopping Ritát kizárja a pártból – hangsúlyozta a szervezet .

„Sajnos már körzetekből is érkeznek jelzések, hogy a tiszások zsarolással, megfélemlítéssel próbálkoznak.

Felszólítjuk a Tisza pártot, hogy fejezzék ezt be, ez elfogadhatatlan, ez bűncselekmény! Pár héttel a választások előtt nem zsarolással, az ellenzéken belüli nyomásgyakorlással kellene foglalkozni, hanem a kormányváltás ügyével” – zárul a közlemény.

Orbán Viktor Brüsszelben: dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett
Az EU-csúcs csütörtöki napját követően Orbán Viktor éjszaka már rövid értékelést tartott, pénteken azonban bővebben is elemezte a helyzetet Brüsszelben. Mint mondta, „nem tekerték szőnyegbe és haza is engedik", mert „azt remélik a csúcs résztvevői, hogy Magyarországon politikai változás lesz”, olyanok jutnak hatalomra, akik mindent megtesznek, amit Brüsszel kér. A miniszterelnök úgy fogalmazott: április 12-én, a magyar választásokon lesz majd a második csata, amit meg kell vívnia.
 

Iráni energiasokk: globális válság veszélye fenyeget, újratervezésre lehet szükség

Újabb globális energiaválság körvonalazódik az iráni háború miatt, ami alapjaiban átírhatja a világ energiaellátásáról alkotott elképzeléseket. A közel-keleti konfliktus közvetett hatásai több országot is arra sarkallhatnak, hogy aktívabban keressenek alternatív lehetőségeket.
 

Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Barbadosi és palaui teherhajókat ért orosz dróntámadás Odessza kikötőjében, az FSZB az egyre jobban eldurvuló merényletsorozatok miatt megerősíti az orosz katonai vezetők védelmét. Mindeközben Kijev folytatja az orosz hadiipari komplexumok elleni támadásokat, melyekre Moszkva drónzáporokkal válaszol. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Komoly mérföldkövet ért el a Porto veteránja: nem sokan csinálták meg eddig

Győzelemmel ünnepelte pályafutása ezredik mérkőzését Thiago Silva; a 41 éves védő már az El-negyeddöntőre készülhet.

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Overnight, Iran also launched rounds of missiles at Jerusalem, and there have been further attacks on Gulf states.

2026. március 20. 11:10
2026. március 20. 10:58
