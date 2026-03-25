Újabb üteméhez érkezik a Déli-Körvasút építése

A menetrendi változások leginkább a győri és a pécsi fővonalakon utazókat érintik: a győri fővonalon a belföldi InterCityk, a G10-es és a sebesvonatok a Keleti helyett csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Keletiből Bécs felé korábban indulnak a nemzetközi vonatok, de Budapest-Kelenföldtől jellemzően már megszokott menetrendjük szerint közlekednek.

Hozzátették, hogy a Tisza-Szamos EuroCityk nem érintik a Keleti pályaudvart. A Rába InterRégiók pedig jellemzően a Déli pályaudvarra érkeznek. A pécsi Mecsek InterCityk, a kaposvári IC-k és a dunaújvárosi Z42-es járatok menetrendje is változik.

A módosítások kihatnak a Déli pályaudvart érintő székesfehérvári vonalra is:

a hétvégi Déli-Parti InterRégiók, a munkanapi S36-os vonatok, továbbá néhány hajnali, esti S30-as és S36-os járat menetrendje módosul.

Mindezek miatt a MÁV azt javasolja mindenkinek, hogy utazás előtt tájékozódjanak például a MÁVPlusz mobilalkalmazás, a MÁVPlusz weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajló fejlesztés célja, hogy a növekvő elővárosi forgalom mellett tehermentesítse a túlterhelt vasútvonalakat és a fővárosi közutakat, akár napi 60 ezer autóval csökkentve a forgalmat.