2026. március 25. szerda Irén, Írisz
ARÉNA - PODCASTOK
A Gubacsi úti második új vasúti hídját tolják végleges helyére a V-Híd szakemberei hidraulikus tolóberendezések segítségével a Kelenföld és Ferencváros közötti vasútvonal kapacitásbõvítésének a Déli Körvasút kialakítása második üteméhez kapcsolódó építési munkálatai során 2026. január 28-án.
Nyitókép: Hatházi Tamás, MTI/MTVA

Újabb üteméhez érkezik a Déli-Körvasút építése

Infostart / MTI

Április 7-étől várhatóan 2027-ig Budapest-Kelenföld és Ferencváros között jellemzően csak egy vágányon közlekednek majd a vonatok. Leginkább a győri és a pécsi fővonalakon lesznek változások, amelyekről az érintettek például a MÁVPlusz mobilalkalmazás segítségével tájékozódhatnak – közölte a MÁV Csoport

A menetrendi változások leginkább a győri és a pécsi fővonalakon utazókat érintik: a győri fővonalon a belföldi InterCityk, a G10-es és a sebesvonatok a Keleti helyett csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Keletiből Bécs felé korábban indulnak a nemzetközi vonatok, de Budapest-Kelenföldtől jellemzően már megszokott menetrendjük szerint közlekednek.

Hozzátették, hogy a Tisza-Szamos EuroCityk nem érintik a Keleti pályaudvart. A Rába InterRégiók pedig jellemzően a Déli pályaudvarra érkeznek. A pécsi Mecsek InterCityk, a kaposvári IC-k és a dunaújvárosi Z42-es járatok menetrendje is változik.

A módosítások kihatnak a Déli pályaudvart érintő székesfehérvári vonalra is:

a hétvégi Déli-Parti InterRégiók, a munkanapi S36-os vonatok, továbbá néhány hajnali, esti S30-as és S36-os járat menetrendje módosul.

Mindezek miatt a MÁV azt javasolja mindenkinek, hogy utazás előtt tájékozódjanak például a MÁVPlusz mobilalkalmazás, a MÁVPlusz weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajló fejlesztés célja, hogy a növekvő elővárosi forgalom mellett tehermentesítse a túlterhelt vasútvonalakat és a fővárosi közutakat, akár napi 60 ezer autóval csökkentve a forgalmat.

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen
A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat

Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
Tárgyalások indultak, de tovább szólnak a fegyverek, Trump különleges erőket mozgósít - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Tárgyalások indultak, de tovább szólnak a fegyverek, Trump különleges erőket mozgósít - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Közben iráni és amerikai oldalról is megjelentek konkrét tervek arra vonatkozóan, hogy képzelik el a felek a háború lezárását. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Vészjósló találkozó a Távol-Keleten: Lukasenka és Kim Dzsongun egyezkedik, Oroszország a háttérben óriásit nyerhet ezzel

Vészjósló találkozó a Távol-Keleten: Lukasenka és Kim Dzsongun egyezkedik, Oroszország a háttérben óriásit nyerhet ezzel

Észak-Koreába látogatott Aljakszandr Lukasenka, ahol tárgyalásokat folytatott Kim Dzsongunnel.

Trump's 15-point plan passed to Tehran as Iran says US is 'negotiating with itself'

Trump's 15-point plan passed to Tehran as Iran says US is 'negotiating with itself'

Iran has received the plan according to reports from Pakistan, which is acting as an intermediary. An Israeli minister tells the BBC that Iran is "probably" unlikely to agree to it.

