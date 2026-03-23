2026. március 23. hétfő Emőke
Budapest, 2023. április 29. Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., korábbi nevén Állami Nyomda, Magyarország és a közép-kelet európai régió egyik legnagyobb árbevételû biztonsági nyomdájának épülete Kõbányán, a Halom utcában. Termékei többek között a biztonságos személy-, és termékazonosításra, valamint a fizetést támogató okmányok, mint például az elektronikus személyazonosító kártyák és a biometrikus útlevelek elõállítása. MTVA/Bizományosi: Róka László
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

Már nyomják a szigorúan őrzött szavazólapokat

Már nyomtatják az április 12-i országgyűlési választás szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomda Halom utcai telephelyén, amelynek géptermeiben és csomagolócsarnokaiban hétfőn sajtóbejáráson mutatták be, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok és miként csomagolják, „dobozolják” azokat szavazóköri bontásban.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke a bejárás előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, az ANY Biztonsági Nyomdában nyomtatják a kétféle (a magyarországi és a levélben szavazáshoz szükséges) országos pártlistás szavazólapot, a 106 egyéni választókerület és a 12 nemzetiség országos listás szavazólapját, vagyis összesen 120 félét. A nyomdában körülbelül 7,7 millió listás szavazólap és 7,8 millió egyéni választókerületi szavazólap készül.

Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda elnökhelyettes-vezérigazgatója elmondta, a nyomda feladata egyebek között az értesítők, szavazólapok, jegyzőkönyvek nyomtatása, szortírozása és eljuttatása a választókerületekbe.

Csatatér: hármas küzdelem várható a budapesti 13-as egyéni választókörzetben

Csatatér: hármas küzdelem várható a budapesti 13-as egyéni választókörzetben
A budapesti 13. egyéni választókerületben a fideszes Németh Balázs parlamenti frakciószóvivő és a tiszás Müller Anna ellen a DK-s Barkóczi Balázs próbálja megvédeni mandátumát az áprilisi országgyűlési választásokon. Herczeg Sándor politológus szerint ebben a kampányban a helyi problémák sokkal kisebb súllyal esnek latba, mint az országos problémák, és különösen Budapesten sokat számít, hogy milyen pártszínekben indulnak az egyéni jelöltek.
Komoly biztonsági kérdéseket vet fel az a pénteki tűzeset, amely a csehországi Pardubice egyik ipari területén történt. A támadást egy addig ismeretlen csoport, az Earthquake Faction vállalta magára. A közösségi médiában közzétett videójukban azt állították, hogy az „izraeli hadiipar európai központját” vették célba, és palesztinbarát indítékokra hivatkoztak. A valóság azonban más képet mutat.
 

Szakadatlanok a harcok a Közel-Keleten, sőt, Donald Trump szombat este súlyos ultimátumot adott Iránnak: ha 48 órán belül nem nyitják meg teljesen a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok az iszlám köztársaság erőműveit fogja "támadni és megsemmisíteni". Az iráni hadsereg válaszul közölte: készek határozatlan ideig lezárni a világkereskedelmi szempontból kulcsfontosságú hajózási útvonalat, az esetleges támadások pedig legitim célponttá tennék az amerikai bázisoknak otthont adó közel-keleti államok infrastruktúráját. Az izraeli haderő mindeközben felrobbantotta a Kászmije hidat Dél-Libanonban, a támadást a libanoni elnök az izraeli „szárazföldi invázió felvezetésének” nevezte. Hétfőn az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője. Birol szerint a kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. Ez a kiesés "több mint a két nagy olajsokk együttvéve" - vélekedett Birol. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legutóbbi eseményeivel.

