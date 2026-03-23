Külföldi titkosszolgálatok lehallgathatták Szijjártó Pétert – a nap hírei

Sajtóértesülések szerint külföldi titkosszolgálatok lehallgathatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, amit egy kiszivárgott hangfelvétel támaszthat alá. Orbán Viktor kormányfő utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására. A vádak hátterében az a Washington Post-cikk áll, amely szerint Szijjártó Péter éveken át az uniós ülések szüneteiben tájékoztatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert.

Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól az ügyben. Az Európai Bizottság szóvivője hangsúlyozta: egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Bóka János európai ügyekért felelős miniszter szerint viszont nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi dezinformációs kampány folyik Magyarországon, aminek az a célja, hogy hatalomba segítse a Tisza Pártot, ehhez pedig az Európai Bizottság asszisztál.

Az Odessza–Brodi vezetéket ajánlja az uniónak a Barátság kőolajvezeték orosz támadások miatti kiesésének pótlására Ukrajna, ám a megoldás politikai akadályokba ütközik – írja a Portfolio. Budapest és Pozsony csak akkor támogatná az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását, ha a Barátság vezeték helyreáll és újraindul.

A Patrióta pártcsalád tagjai el akarják foglalni és át akarják alakítani az Európai Unió brüsszeli központját - szuverén, büszke európai nemzeteket akarnak – jelentette ki a miniszterelnök Budapesten az 1. Patrióta Nagygyűlésen. Orbán Viktor arról beszélt, hogy az ott felszólalók lesznek 3 év múlva az Európai Unió vezetői, és 2029-ben már ők lesznek az európai parlamenti választások esélyesei.

Lezárultak a jogorvoslatok, ezek után 663 jelölt indulhat a 106 egyéni választókerületben az országgyűlési választáson. A legtöbb országgyűlési képviselő-jelölt két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei egyéni választókerületben, az ózdi és a sátoraljaújhelyi központúban indul: ezekben 10-10 jelöltet vettek nyilvántartásba jogerősen. Eközben Nógrád 1-es számú választókerületben a függetlenként induló Berki Sándor visszalépett a jelöltségtől, ahogy Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője.

A Flextronics mintegy 35,5 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést Zalaegerszegen, és 210 új munkahelyet hoz létre. Ehhez a kormány 8 milliárd forint támogatást nyújt. Az alapkőletételkor a külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy ez a 4. amerikai beruházást jelenti Magyarországon egy héten belül.

Az amerikai elnök öt napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump szombaton 48 órás ultitmátumot szabott Iránnak a Hormuzi-szoros újranyitására, ellenkező esetben Irán erőművei is célponttá válnak.

A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságával néz szembe a világ az iráni háború következményei miatt. A piacról jelenleg napi 11 millió hordó olaj esik ki, ami meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását.

Március eleje óta már 11, eredetileg Európába induló LNG-tankert irányítottak át Ázsiába – írja a tengeri forgalmat figyelő MarineTraffic. A hajók amerikai cseppfolyósított fölgázt szállítottak.

Újabb intézkedéscsomagot fogadott el a horvát kormány az energiaárak emelkedése miatt. Az új csomag értéke mintegy 450 millió euró. Továbbra is szabályozzák az üzemanyagárakat, ezért csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját és a forgalmazói árrést.

Az északmacedón kormány 18-ról 10 százalékra csökkentette a benzin és a gázolaj általános forgalmi adóját, az intézkedés két hétig marad érvényben. A miniszterelnök azt mondta, hogy Észak-Macedóniában vannak a régió legalacsonyabb üzemanyagárai, ami miatt a szomszédos országokból is sokan járnak át tankolni.

Görögországban 300 millió eurós támogatási csomagot jelentett be a háztartások, vállalatok és a mezőgazdaság számára az energiaárak ugrásszerű emelkedése miatt a kormány. A program áprilisra és májusra szól.

Május 1-jén ideiglenesen hatályba lép az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás. Az ideiglenes alkalmazás azokkal a Mercosur-országokkal lép életbe, amelyek már lezárták ratifikációs eljárásukat és erről március végéig értesítették az Európai Uniót.

Hadgyakorlat kezdődött a Fekete-tengeren 13 NATO-szövetséges részvételével, a román haditengerészet szervezésében. A Sea Shield 26 fedőnevű, április 3-ig tartó közös műveletben több mint 2500 katona gyakorlatozik együtt.

Óvást jelentett be Janez Jansa szlovén miniszterelnök-jelölt, miután a pártja a szavazatok csaknem 100 százalékos feldolgozottsága alapján alig néhány tizedszázalékkal maradt alul a vasárnapi parlamenti választáson. Minimális előnnyel a Robert Golob vezette liberális Szabadság Mozgalom végzett az élen.

Észak-Koreában ismét Kim Dzsongünt választotta meg az állam legfőbb vezetőjének a parlament. Az állami hírügynökség szerint újraválasztása az egész koreai nép egyhangú akaratát tükrözi.

Franciaországban több nagyvárosban is baloldali jelöltek győztek a helyhatósági választások 2. fordulójában. Párizsban a szocialista Emmanuel Grégoire 53,1 százalékkal nyert.

A Rajna-vidék-Pfalz tartományi választáson a Kereszténydemokrata Unió végzett az élen 30,6 százalékos eredménnyel. Megelőzték a Németországi Szociáldemokrata Pártot, amely 25,7 százalékra esett vissza.