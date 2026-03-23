Donald Trump amerikai elnök egy közbiztonságról szóló kerekasztal-beszélgetésen a Tennessee Légitámaszponton Memphisben 2026. március 23-án.
Donald Trump elmondta, hogyan tudja 5 napon belül lezárni Iránnal a háborút

Az amerikai elnök szerint hétfőn is folytatódtak az egyeztetések vezető iráni tisztségviselőkkel a vasárnapi "konstruktív" első tárgyalásokat követően – Donald Trump erről Floridában beszélt újságírók előtt.

Trump jelezte, hogy amennyiben a következő öt napban a tárgyalásokon előrehaladást sikerül elérni, akkor az a katonai konfliktus lezárásához vezet. Elmondta, hogy az iráni vezetéssel tartott megbeszéléseken rész vett Jared Kushner üzletember, diplomata, aki egyben az elnök veje.

Az elnök értékelése szerint Irán „nagyon akarja” a megállapodást, és az Egyesült Államoknak is az egyezség a célja. Hozzátette ugyanakkor, hogy amennyiben nem sikerül egyezségre jutni, akkor folytatódnak a bombatámadások Irán ellen.

A tárgyalások tényéről szóló iráni cáfolatra reagálva az elnök megjegyezte, hogy az csak jele az Irán vezetésén belüli kommunikáció hiányának, ami a kommunikációs rendszerekben okozott károknak köszönhető.

Elmondása szerint az eredeti amerikai katonai tervekben az szerepelt, hogy kedden légicsapást intéznek Irán legnagyobb, elektromos áramot előállító erőműve ellen, ez került le a napirendről a katonai csapások részleges felfüggesztésével.

Trump hangsúlyozta, az Egyesült Államoknak továbbra is az a legfőbb célja, hogy Iránt megfossza az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől, valamint hozzátette, az amerikai követelések közé tartozik, hogy az iráni vezetés átadja az ország birtokában lévő állítólag mintegy több száz kilogram magas fokon dúsított uránt.

Az elnök annyit közölt, hogy egy magas szintű iráni vezető vesz részt az egyeztetéseken, aki nem az ajatollah, de képviseli Iránt. Megjegyezte, hogy az apja halála után frissen hivatalba került Modzstaba Hamenei ajatollah eddig nem mutatkozott, és nem tudni, hogy egyáltalán életben van-e.

Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Szétbombázták az oroszok Odesszát, borulnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Súlyos árat fizetünk a fegyveres konfliktus miatt: behúzták a kéziféket a gigabankok, durva drágulás jöhet

Trump says Iran has 'one more chance at peace' as Tehran calls reports of US talks 'fake news'

