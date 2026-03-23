Áteszi szavazólapját egy férfi a szlovéniai parlamenti választásokon Arnace településen 2026. március 22-én.
Elvileg van győztese a szlovéniai választásnak, de valójában nincs – elemzők

Szlovén politikai elemzők szerint a vasárnapi parlamenti választásnak nincs egyértelmű győztese, mert egyik politikai blokk sem rendelkezik stabil parlamenti többséggel, ezért a koalíciós tárgyalások várhatóan nehezek lesznek.

Miro Hacek politológus a Delo című lapnak azt mondta: elvileg van ugyan győztese a választásnak, de valójában nincs, mert a legnagyobb pártok egyik vezetőjének sincs könnyű útja a koalíció megalakításához. Szerinte ezúttal sem tisztán jobboldali, sem tisztán baloldali koalíció nem lehetséges. Hozzátette: a Resni.ca ugyan jobboldali párt, és akár a mérleg nyelve is lehetne, de ez sem jelent megoldást, mert így túl nagy befolyáshoz jutna.

Marko Hocevar, a Ljubljanai Egyetem Társadalomtudományi Karának professzora úgy fogalmazott: a választások egyik legfontosabb üzenete az, hogy a politikai jobboldal megerősödött. Szerinte harminc év után először fordulhat elő, hogy a jobboldal, liberális pártok nélkül is képes lenne kormányt alakítani, ami jelentős változás a szlovén politikában, különösen a magas választási részvétel fényében.

A szlovén választási bizottság (DVK) legfrissebb adatai szerint 99,85 százalékos feldolgozottságnál a kormányzó balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) 7749 szavazattal vezet a legnagyobb ellenzéki erő, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) előtt; a végleges eredményhez még hozzá kell számolni a postai és a külképviseleteken leadott szavazatokat.

A DVK közlése szerint hétfőn adják hozzá az eredményekhez a belföldről postán érkezett szavazatokat; a levélszavazásra 3924 választó jelentkezett. A külföldről postán érkező voksokat és a diplomáciai képviseleteken leadott szavazatokat a következő napokban összesítik. A választási bizottság közölte:

egyelőre nem ismert, hány szavazat érkezhet külföldről.

Robert Golob miniszterelnök, a Szabadság Mozgalom elnöke a győzelem bejelentésekor közölte: pártja megkezdi a tárgyalásokat egy programalapú kormánykoalíció létrehozásáról, és minden demokratikus erővel készek egyeztetni a parlamentben.

Anze Logar, az SDS korábbi politikusa és a Demokrati Párt elnöke jelezte: pártja tiszteletben tartja, hogy a legtöbb szavazatot szerzett erők kezdeményezik a kormányalakítási tárgyalásokat, és egy esetleges meghívás esetén részt vesz az egyeztetéseken.

Az SDS elnöke, Janez Jansa közölte, hogy pártja megvárja a végleges eredményeket, és minden szavazat ellenőrzését kéri. Hozzátette:

az eddigi eredmények alapján olyan parlamenti erőviszonyok alakulhatnak ki, amelyek mellett nehéz stabil kormányt alakítani.

A DVK részleges, nem hivatalos adatai szerint a Szabadság Mozgalom a szavazatok 28,62 százalékát szerezte meg, ami 29 mandátumot jelent a 90 fős parlamentben. A Janez Jansa vezette SDS 27,95 százalékkal, 28 mandátumot kapott. A parlamentbe még az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája jutott be 9 mandátummal, a Szociáldemokraták (SD) és Anze Logar Demokratái egyaránt 6 mandátumot szereztek, míg a Levica és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca 5-5 képviselői helyet kapott.

A szavazáson ismét Felice Zizát választották meg az olasz, valamint Horváth Ferencet a magyar nemzeti közösség képviseletére.

A választáson a részvétel 69,32 százalékos volt, ami valamivel alacsonyabb a négy évvel ezelőtti aránynál.

Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette
A szlovák miniszterelnök szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet egy felbomló világrendet tükröz, amelyben a korábban meghatározó nemzetközi szervezetek befolyása jelentősen csökkent. A Szlovák Rádió műsorában úgy fogalmazott: a NATO akár szét is eshet, ha az Egyesült Államok kilépne belőle. Azt is kijelentette, fél attól, hogy egy esetleges magyarországi kormányváltás esetén véget érne a két ország közti jó viszony.
A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Szétbombázták az oroszok Odesszát, borulnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Súlyos támadás érte ma Odessza városát: az orosz haderő számtalan drónt zúdított a település iparnegyedére, a kár komolynak tűnik. Az ukrán haderő Szentpétervár térségét és Donyeck várost támadta drónokkal. A béketárgyalások gyakorlatilag zátonyra futottak: mind orosz, mind ukrán oldalon arról beszélnek a vezetők, hogy nem lesz a közeljövőben újabb háromoldalú egyeztetés az iráni háború miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Keleti Arthur: jobb emberekké, és nem jobb robotokká kell válnunk

A mesterséges intelligencia néhány év alatt olyan tempóban vált a mindennapok részévé, hogy a társadalom jelentős része még mindig csak próbálja értelmezni, mit is jelent ez az új korszak.

Trump says he is postponing strikes on Iran power plants after ‘productive’ talks on ending war

The US president says the countries discussed a "total resolution of our hostilities" - so far, Iran hasn't confirmed any contact.

