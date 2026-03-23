Elvileg van győztese a szlovéniai választásnak, de valójában nincs – elemzők

Miro Hacek politológus a Delo című lapnak azt mondta: elvileg van ugyan győztese a választásnak, de valójában nincs, mert a legnagyobb pártok egyik vezetőjének sincs könnyű útja a koalíció megalakításához. Szerinte ezúttal sem tisztán jobboldali, sem tisztán baloldali koalíció nem lehetséges. Hozzátette: a Resni.ca ugyan jobboldali párt, és akár a mérleg nyelve is lehetne, de ez sem jelent megoldást, mert így túl nagy befolyáshoz jutna.

Marko Hocevar, a Ljubljanai Egyetem Társadalomtudományi Karának professzora úgy fogalmazott: a választások egyik legfontosabb üzenete az, hogy a politikai jobboldal megerősödött. Szerinte harminc év után először fordulhat elő, hogy a jobboldal, liberális pártok nélkül is képes lenne kormányt alakítani, ami jelentős változás a szlovén politikában, különösen a magas választási részvétel fényében.

A szlovén választási bizottság (DVK) legfrissebb adatai szerint 99,85 százalékos feldolgozottságnál a kormányzó balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) 7749 szavazattal vezet a legnagyobb ellenzéki erő, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) előtt; a végleges eredményhez még hozzá kell számolni a postai és a külképviseleteken leadott szavazatokat.

A DVK közlése szerint hétfőn adják hozzá az eredményekhez a belföldről postán érkezett szavazatokat; a levélszavazásra 3924 választó jelentkezett. A külföldről postán érkező voksokat és a diplomáciai képviseleteken leadott szavazatokat a következő napokban összesítik. A választási bizottság közölte:

egyelőre nem ismert, hány szavazat érkezhet külföldről.

Robert Golob miniszterelnök, a Szabadság Mozgalom elnöke a győzelem bejelentésekor közölte: pártja megkezdi a tárgyalásokat egy programalapú kormánykoalíció létrehozásáról, és minden demokratikus erővel készek egyeztetni a parlamentben.

Anze Logar, az SDS korábbi politikusa és a Demokrati Párt elnöke jelezte: pártja tiszteletben tartja, hogy a legtöbb szavazatot szerzett erők kezdeményezik a kormányalakítási tárgyalásokat, és egy esetleges meghívás esetén részt vesz az egyeztetéseken.

Az SDS elnöke, Janez Jansa közölte, hogy pártja megvárja a végleges eredményeket, és minden szavazat ellenőrzését kéri. Hozzátette:

az eddigi eredmények alapján olyan parlamenti erőviszonyok alakulhatnak ki, amelyek mellett nehéz stabil kormányt alakítani.

A DVK részleges, nem hivatalos adatai szerint a Szabadság Mozgalom a szavazatok 28,62 százalékát szerezte meg, ami 29 mandátumot jelent a 90 fős parlamentben. A Janez Jansa vezette SDS 27,95 százalékkal, 28 mandátumot kapott. A parlamentbe még az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája jutott be 9 mandátummal, a Szociáldemokraták (SD) és Anze Logar Demokratái egyaránt 6 mandátumot szereztek, míg a Levica és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca 5-5 képviselői helyet kapott.

A szavazáson ismét Felice Zizát választották meg az olasz, valamint Horváth Ferencet a magyar nemzeti közösség képviseletére.

A választáson a részvétel 69,32 százalékos volt, ami valamivel alacsonyabb a négy évvel ezelőtti aránynál.