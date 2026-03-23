2026. március 23. hétfő Emőke
Átjelentkezõ szavazók a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskolában kialakított 115. számú szavazókörben az országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Választás 2026 – Lezárultak a jogorvoslatok, ennyi jelölt indulhat

Valamennyi, a jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos jogorvoslat lezárult, az április 12-ei parlamenti választáson 663 egyéni jelölt indulhat – derült ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hétfői adataiból.

Az országgyűlési képviselők választásán csak azok a jelöltek indulhatnak, akik összegyűjtöttek a választókerületükben élőktől ötszáz érvényes ajánlást. A jelöltek március 6-án 16 óráig gyűjthették az ajánlásokat, a választási bizottságoknak pedig négy napjuk volt arra, hogy az ajánlások ellenőrzése után döntsenek a jelöltek nyilvántartásba vételéről.

A választási bizottságok határozatai ellen jogorvoslattal lehetett élni.

Az NVI tájékoztató oldala szerint a jogorvoslati eljárások minden esetben lezárultak, a 106 egyéni választókerületben jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek száma 663. A jelöltek egy része függetlenként indul, nagyobb részük azonban jelölőszervezet színeiben; a választásra 16 jelölőszervezetnek sikerült egyéni jelöltet állítania.

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok a jelöltek által leadott ajánlások ellenőrzés után 192 esetben tagadták meg a nyilvántartásba vételt, 17 jelöltet pedig nyilvántartásba vettek, de a jelölt időközben kiesett. Ennek oka lehet az, hogy a jelölt lemondott, vagy azért esett ki, mert elvesztette a választójogát vagy a választhatóság jogát.

A választáson az egyéni jelöltek mellett öt országos pártlistára voksolhatnak a választópolgárok, azok a nemzetiségi választók pedig, akik névjegyzékbe vételüket az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal kérték, nemzetiségük listájára voksolhatnak. A szerb nemzetiség nem állított országos listát.

Négy évvel ezelőtt a 106 egyéni választókerületben 664 jelölt indult, az országos pártlistás szavazólapon hat pártlista szerepelt. Nyolc évvel ezelőtt a 106 egyéni választókerületben 1547 egyéni jelölt indult, az országos pártlistás szavazólapon 23 pártlista szerepelt.

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót
Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Kritikus problémára keresi a megoldást Európa egyik legerősebb országa

A francia energiaügyi minisztérium vizsgálja az ország öt kőolajfinomítójának kapacitásbővítési lehetőségeit, írja a Reuters. A lépés célja, hogy mérsékeljék az iráni konfliktus energiaárakra gyakorolt hatását.

Kitört a lázadás a PL-ben a csapatoknál: nagyon szerették volna az emelést, az UEFA hallani se akar erről

Az UEFA elutasította az angol klubok azon kérését, hogy a következő idénytől 28 főre bővítsék a Bajnokok Ligája-kereteket.

Trump says Iran has 'one more chance at peace' as Tehran calls reports of US talks 'fake news'

The president earlier said he'd postponed strikes on Iranian power plants after talks, which the speaker of Iran's parliament denies took place.

