Május 1-jén ideiglenesen hatályba lép a vitatott EU-Mercosur egyezmény

A tájékoztatás szerint a bizottság hivatalos diplomácia levél formájában küldte meg értesítését Paraguaynak, amely a Mercosur-szerződések letéteményese. Ezzel a lépéssel az uniós testület lezárta az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges eljárást, összhangban az Európai Unió Tanácsának január 9-i döntésével.

Az ideiglenes alkalmazás 2026. május 1-jétől azon Mercosur-országok esetében lép életbe az Európai Unió és a dél-amerikai közöspiac között, amelyek már lezárták ratifikációs eljárásukat és erről március végéig értesítették az EU-t. Argentína, Brazília és Uruguay már megtette ezt a lépést, Paraguay pedig nemrég ratifikálta a megállapodást, és várhatóan rövidesen megküldi hivatalos értesítését.

Az Európai Bizottság sajtóközleménye szerint

az ideiglenes alkalmazás lehetővé teszi egyes termékek vámjainak azonnali eltörlését,

kiszámíthatóbb feltételeket teremtve a kereskedelem és a beruházások számára. Ennek révén az uniós vállalatok, fogyasztók és gazdálkodók már a kezdetektől élvezhetik a megállapodás előnyeit, miközben az uniós gazdaság érzékeny ágazatait erős védintézkedések óvják - olvasható a közleményben.

A testület szerint a megállapodás ideiglenes alkalmazása emellett erősíti az EU és a Mercosur-országok együttműködését olyan globális kihívások kezelésében, mint a munkavállalói jogok védelme és a klímaváltozás elleni fellépés. Hozzájárul továbbá ellenállóbb és megbízhatóbb ellátási láncok kialakításához, különös tekintettel a kritikus nyersanyagok kiszámítható áramlására.

Tiltakozások

Múlt év végén, illetőleg 2026 elején több uniós tagállamban is felerősödtek a tiltakozások az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ratifikációja ellen. Gazdák, agrár-érdekképviseletek és környezetvédő szervezetek egyaránt attól tartanak, hogy a dél-amerikai import tisztességtelen versenyhelyzetet teremthet az európai termelők számára. Több helyen traktoros demonstrációkkal, útlezárásokkal és tömegtüntetésekkel hívták fel a figyelmet arra, hogy szerintük a megállapodás nem biztosít egyenlő feltételeket, mivel az uniós gazdákra szigorúbb környezetvédelmi és állatjóléti szabályok vonatkoznak.

Nagy István agrárminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott, hogy az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény.

Az agrárkamara elnöke, Papp Zsolt szerint pedig a megállapodás kettős mércét alkalmaz az érintett négy dél-amerikai ország és az uniós tagországokkal szemben:

„Az onnan érkező termékeknek lényegesen könnyebb az előállítása, enyhébbek az adminisztratív terhei és előírásai, és olyan növényvédő szereket is alkalmazhatnak, amelyet az Európai Unióban, így Magyarországon is évek vagy évtizedek óta kitiltottak” – fogalmazott, hozzátéve: „itthon olyan növény- és állategészségügyi, állatjóléti, higiéniai előírásokkal kell szembenéznünk, amelyek ott nincsenek. Így olcsó, de hitvány tömegtermékekkel kell szembesülnie a magyar agráriumnak és feldolgozóiparnak.”

Január végén – több mint két évtizeden át tartó tárgyalásokat követően – megállapodás született Újdelhiben az Európai Unió és India közötti szabadkereskedelmi megállapodásról is. Von der Leyen az X-en közzétett bejegyzésében a megállapodást „minden megállapodások anyjának” nevezte, kiemelve, hogy „Európa és India ma történelmet ír”, emlékeztetve arra, hogy a megállapodás révén kétmilliárd ember számára teremtettek szabadkereskedelmi övezetet.