ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.36
usd:
335.33
bux:
122359.74
2026. március 23. hétfő Emőke
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Infostart
ELŐZMÉNYEK
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.

Számos politikus után, közvetlenül Santiago Abascal, Matteo Salvini és Marine Le Pen beszédét követően lépett színapdra Orbán Viktor. Kiemelte, hogy Európa történetében először épp Budapesten gyűltek össze a patrióta pártok képviselői, hogy egy közös kiáltványban kiálljanak az európai nemzetek és az európai szabadság mellett.

Vannak, akik szerint a magyar kormány külpolitikája elszigetelt, akik szerint Orbán Viktor szélmalomharcot vív a brüsszeli elit ellen, de ez szerinte tévedés: világos céljaik, terveik, sőt térképük is van, hogy elérjék a céljaikat.

„Ezeket a céljainkat nem titkoljuk. Nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását. El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, hanem szuverén, büszke, európai nemzeteket akarunk – szögezte le. – Azt akarjuk, hogy az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázzon.

Ez lesz a legnagyobb politikai átrendeződés az unió történetében. Akiket ma itt láttak, három év múlva ők lesznek az EU vezetői

– jelentette ki, hozzátéve, hogy valójában Európa lelkéért harcolnak, több színtéren, az egyetemeken, az akadémiákon, az egyházakban, a szakszervezetekben, a helyi közösségekben.

„Mi olyan politikusok vagyunk, akik bíznak a saját népükben. A saját nemzetünk ügyeit visszük előre, csak a saját nemzetünk választóinak felelünk, nekünk ők az elsők” – mondta.

Szerinte ez nem elválasztó erő, a nemzeti erők európai szerveződése nem fából vaskarika. A progresszív globalisták legyőzéséhez a nemzetineknek is nemzetközi keretek között kell szerveződniük. Nagyok a földrajzi távolságok, eltérőek a történelmi tapasztalataik, de a patriótákat összeköti a hit, hogy Európa csak szabad és szuverén nemzetek együttműködéseként lehet sikeres.

Az európai politikai helyzetre azt a jelzőt használta a miniszterlnök, hogy az „blokkolt”. 2024-ben megalakult az Európai Patrióták, ez patthelyzetet eredményezett. A brüsszeli liberális, globalista elit kudarca nyilvánvaló, a zuhanó ipar, a gazdasági kudarc, az energiaválság, a visszacsinálhatatlan migrációs krízis. A gyengülő brüsszeli elittel szemben állnak az erősödő Patrióták. Andrej Babis újra miniszterelnök, patrióta a lengyel elnök, erősödnek a szlovák és magyar szuverenisták, és erősödés van a tagjelölt országokban is.

„De az Európát kormányzó baloldal még mindig képes megakadályozni a Patrióták áttörését Nyugat-Európában, Brüsszel uralja ezeket az országokat. Olaszországban a jobboldal lenyűgöző, Salvini a Patrióták legerősebb tényezője Nyugat-Európában, de folyamatos kompromisszumokra kényszerülnek Brüsszellel. Marine le Penék egyre erősebbek, csak nyilvánvaló törvénysértésekkel, antidemokratikus eszközökkel lehet őket féken tartani. Németország újra Európa beteg embere, de a választók még mindig nem szánták el magukat a német plitika teljes megújítására. Ausztriában fantasztikus az erősödés, de még várni kell az FPÖ kormányára és Herbert Kickl kancellárságára, márpedig osztrák siker nélkül a közép-európai patrióta térfoglalás nélkülük nem végleges, csak az ő kancellárságával válik visszafordíthatatlanná” – közölte.

Az Európai Parlamentben a patrióták frakciója fantasztikusan teljesítenek, ott kitanulják az együttműködés iskoláját, ami Orbán Viktor szerint „fontos tudás lesz, amikor mi fogjuk kormányozni a brüsszeli intézményeket”.

„Mi vagyunk az egyetlen frakció az EP-ben, amely kompromisszumok és taktikai engedmények nélkül, a brüsszeli mérgező euró-blablát mellőzve azt mondja, amit gondol, és azt teszi, ami az európai emberek érdeke. Méretre még nem, de a józan ész és a népeinkhez való hűség tekintetében már most mi vagyunk Európa vezető ereje” – jelentette ki.

A brüsszeli baloldal gyorsított eljárásban akarja felvenni szerinte Ukrajnát, ez a háború Európába importálása lenne, tönkretenné az országok gazdaságait, adósságspirálba rántva őket. Nagyobb szükség van Európában patrióta vezetőkre, mint valaha. A választók békét és biztonságot akarnak, megfizethető árakat és olcsó energiát, kiszámítható életet és biztos gyarapodást.

„Nemet kell mondanunk a szankciókra, a zöld átmenetre, a migrációra, a háborúra és Ukrajna tagságára, csak így menthetjük meg Európát”

– jelentette ki.

Mindehhez szükséges a magyar kormányfő szerint egy menetrend. A héten választások lesznek Dániában, utána jön majd Magyarország.

„Hatalmas erők mozdultak meg a patrióta magyar kormány ellen. Brüsszel és Kijev összefogott, most már az ukrán propagandagépezet is gőzerővel dolgozik. Ennek ellenére április 12-én megnyerjük a választásokat Magyarországon” – ígérte.

Még idén vállasztások lesznek Bulgáriában, Észtországban, Svédországban és Lettországban, jövőre a franciáknál és az olaszoknál. Az EP-választások előtt új parlamentet választanak Romániában és jó eséllyel Németországban is.

„Mindenhol előre fogunkn törni. Úgy érkezünk meg 2029-re az európai választásokra, hogy akkor már nekünk áll a zászló. És akkor megnyerjük az Európa lelkéért és nemzeteink jövőjéért vívott csatát, és együtt újra naggyá tesszük Európát” – fogalmazott.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az előző heti esés után újabb 9 százalékkal zuhant a lakossági állampapírok bruttó értékesítése március harmadik hetén, a 64 milliárd forintnyi bruttó értékesítés az idei év leggyengébb értéke – olvasható ki az Államadósság Kezelő Központ friss adataiból. Az viszont változatlan, hogy "mindent visznek" a fix kamatozású papírok, a változó kamatozású alternatívák már alig kellenek a lakossági befektetőknek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyosan megsérült, röpképtelen rétisast találtak Hosszúpereszteg közelében, a madarat azonnal ellátásba vették. Az első vizsgálatok szerint akár szándékos kilövés is állhat az eset hátterében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The US president said the countries had "productive" talks - but the speaker of Iran's parliament calls it "fake news" to "manipulate" the oil markets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 23. 16:56
Új fejlemények jöhetnek hazánk olajellátásában
2026. március 23. 16:45
Közeleg a határidő: most még módosíthatók a középiskolai felvételi jelentkezések
×
×