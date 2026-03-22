ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, a párt európai parlamenti képviselõje a beszéde elõtt pártja kampánynyitó nagygyûlésén a budapesti MOM Sport rendezvényközpontban 2026. február 15-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Újabb renitens DK-s Kecskeméten

Infostart

Belső konfliktus feszíti a Demokratikus Koalíció kecskeméti szervezetét, miután Kopping Rita országgyűlési képviselőjelölt visszalépését követően a pártvezetés és a helyi politikusok között éles szembenállás alakult ki. A pártközpont zsarolást emleget.

A 2026-os választási kampány egyik érdemei ellenzéki belviszálya Kopping Rita váratlan visszalépésével kezdődött.

Erre reagálva Dobrev Klára, a DK vezetője nyílt levélben fordult Magyar Péterhez, azt állítva, hogy a Tisza Párt zsarolással kényszerítette ki a döntést. A Demokratikus Koalíció ezzel egyidejűleg azonnali hatállyal kizárta Kopping Ritát a párt soraiból.

Szombaton Siposné Bodrozsán Alexandra, a DK kecskeméti önkormányzati képviselője közösségi oldalán közzétett állásfoglalásában cáfolta a pártközpont narratíváját. A politikus kijelentette:

a zsarolási vádak „tudatos hazugságon” alapulnak,

mivel frakciójukban nincsenek a Tisza Párthoz köthető tagok. Rámutatott továbbá, hogy a bizottsági helyek sorsáról – amelyekkel az állítások szerint megzsarolták Koppingot – nem a frakció, hanem a Fidesz-többségű közgyűlés hivatott dönteni.

Jelezte továbbá, hogy bár hivatalos értesítést nem kapott, a párt központi adminisztrátorai megvonták tőle a hozzáférést a kecskeméti DK közösségi oldalához - írja az index.hu.

A képviselő felszólította a pártvezetést saját kizárására is, és közölte: a kialakult helyzet miatt a továbbiakban nem tudja a választókat a Demokratikus Koalíció listájának támogatására kérni.

Kezdőlap    Belföld    Újabb renitens DK-s Kecskeméten

demokratikus koalíció

kecskemét

kizárás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A gyógyszeriparban új korszak vette kezdetét: a befektetők már nem csak egyszerűen a hatékony terápiákat keresik, hanem tömegek által hosszú távon szedett, „fogyasztói" jellegű gyógyszereket. Ennek eredményeként látványosan szétváltak a tőzsdei teljesítmények: miközben az elhízás- és cukorbetegség-kezelések mögött álló cégek szárnyalnak, a hagyományos modellben működő gyógyszergyártók egyre inkább háttérbe szorulnak a tőzsdén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bár a készletek elegendőek, az ellátási gondok miatt már a hadsereg is beszállt a benzinkutak kiszolgálásába Szlovéniában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

EZT OLVASTA MÁR?
×
