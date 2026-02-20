Ez már végleges: az MSZP nem indul a választásokon

„A jelenlegi választási rendszer törvényesített csalásra épül, működése igazságtalan és esélykorlátozó a mai rezsim leváltása szempontjából. Jobboldali demagógia uralja a közéletet, a mai rezsim a nagyvállalatok profitját helyezi a magyar emberek biztonsága, megélhetése és egészsége elé" - írták a közleményben. Úgy vélik, ebben a rendkívüli helyzetben "csak rendkívüli úton győzhető le a rezsim": ha minden egyéni választókerületben kizárólag a legerősebb ellenzéki jelölt indul a Fidesz jelöltjével szemben.

Hozzátették: ezért támogatják Budapest 8-as választókerületében Kunhalmi Ágnes, 14-es választókerületében Vajda Zoltán, 16-os választókerületében Hiller István, Csongrád-Csanád megye 1-es választókerületében Szabó Sándor indulását, mivel ők választókerületeikben nem csak győzhetnek, de kétharmados arányú győzelmet érhetnek el.

Minden más választókerületben arra kérik támogatóikat, hogy a legesélyesebb ellenzéki jelöltre szavazzanak.

Közölték: a kampányban folyamatosan bemutatják, mi az a baloldali ajánlat, amelyhez a rezsim leváltása után kérik majd a magyarok támogatását. A kampányban mozgósítanak a változás érdekében, és mindent megtesznek azért, hogy ne jöhessen létre egy Fidesz - Mi Hazánk koalíció a következő Országgyűlésben.

Úgy fogalmaztak: 2026 után ott lesznek, hogy számonkérjék az új kormányon a szolidaritás, az emberség, az esélyteremtés, a társadalmi igazságosság, a dolgozók védelmének értékeit. Kormányváltás után azonnal kezdeményezik egy új, arányosabb választási rendszer kidolgozását, hogy igazságosabb politikai verseny és szolidárisabb Magyarország épülhessen.

"A cél világos: kormányváltás 2026-ban és egy új, szolidárisabb korszak megnyitása.

Magyarország egyetlen felelős baloldali pártjaként ehhez kérjük minden támogatónk segítségét a jövőben is" - áll a Magyar Szocialista Párt közleményében.