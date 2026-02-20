ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.15
usd:
322.34
bux:
125733.91
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A párt logójával ellátott szavazóurnák a Magyar Szocialista Párt (MSZP) országos tisztújító kongresszusán a Villányi úti Konferenciaközpontban 2016. június 25-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Ez már végleges: az MSZP nem indul a választásokon

Infostart / MTI

Az ellenzéki párt közölte: a választáson minden egyéni országgyűlési választókerületben a legtöbb, változást akaró polgárt elérni képes ellenzéki jelöltet támogatják, köztük Kunhalmi Ágnest, Hiller Istvánt, Szabó Sándort és Vajda Zoltánt.

„A jelenlegi választási rendszer törvényesített csalásra épül, működése igazságtalan és esélykorlátozó a mai rezsim leváltása szempontjából. Jobboldali demagógia uralja a közéletet, a mai rezsim a nagyvállalatok profitját helyezi a magyar emberek biztonsága, megélhetése és egészsége elé" - írták a közleményben. Úgy vélik, ebben a rendkívüli helyzetben "csak rendkívüli úton győzhető le a rezsim": ha minden egyéni választókerületben kizárólag a legerősebb ellenzéki jelölt indul a Fidesz jelöltjével szemben.

Hozzátették: ezért támogatják Budapest 8-as választókerületében Kunhalmi Ágnes, 14-es választókerületében Vajda Zoltán, 16-os választókerületében Hiller István, Csongrád-Csanád megye 1-es választókerületében Szabó Sándor indulását, mivel ők választókerületeikben nem csak győzhetnek, de kétharmados arányú győzelmet érhetnek el.

Minden más választókerületben arra kérik támogatóikat, hogy a legesélyesebb ellenzéki jelöltre szavazzanak.

Közölték: a kampányban folyamatosan bemutatják, mi az a baloldali ajánlat, amelyhez a rezsim leváltása után kérik majd a magyarok támogatását. A kampányban mozgósítanak a változás érdekében, és mindent megtesznek azért, hogy ne jöhessen létre egy Fidesz - Mi Hazánk koalíció a következő Országgyűlésben.

Úgy fogalmaztak: 2026 után ott lesznek, hogy számonkérjék az új kormányon a szolidaritás, az emberség, az esélyteremtés, a társadalmi igazságosság, a dolgozók védelmének értékeit. Kormányváltás után azonnal kezdeményezik egy új, arányosabb választási rendszer kidolgozását, hogy igazságosabb politikai verseny és szolidárisabb Magyarország épülhessen.

"A cél világos: kormányváltás 2026-ban és egy új, szolidárisabb korszak megnyitása.

Magyarország egyetlen felelős baloldali pártjaként ehhez kérjük minden támogatónk segítségét a jövőben is" - áll a Magyar Szocialista Párt közleményében.

Kezdőlap    Belföld    Ez már végleges: az MSZP nem indul a választásokon

mszp

mszp kongresszus

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat, hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás – közölte a honlapján pénteken a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
 

A kamionok felén téli gumi sincs – vízszintes hóvihar a nyugati határon

Rengeteg a sérült a zalai buszbalesetben, a szélvédőn át folyt a mentés

Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt Trump a vámokról - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Megszólalt Trump a vámokról - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Izgalmas a nap a nemzetközi piacokon, Európában jól teljesítettek a tőzsdék, az USA-ban pedig bizonytalan a hangulat, miután a nyitás előtt a vártnál gyengébb GDP- , és inflációs adatok érkeztek. Történt egy nagyon fontos fejllemény is: az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte Donald Trump amerikai elnök globális vámjait, amire reagálva nagyot esett az arany árfolyama, de az amerikai részvényindexeknél is komoly mozgások indultak. Eközben a geopolitikai fronton zajlanak az események, az olajár féléves csúcsra ment, miután Donald Trump kijelentette, hogy a következő 10-15 napban döntést hoz az Iránnal szembeni katonai fellépéstől.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?

Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?

A külföldi láncok mozgásterét már jelenleg is szigorú szabályok korlátozzák.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Supreme Court striking down global tariffs 'deeply disappointing' as he attacks justices

Trump says Supreme Court striking down global tariffs 'deeply disappointing' as he attacks justices

It ruled with a 6-3 majority that Trump exceeded his authority when he imposed tariffs via a law reserved for national emergencies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 19:30
Komoly figyelmeztetés: nincs még kifutóban az influenzajárvány, tavaly ilyenkor jött még egy emelkedés
2026. február 20. 19:08
Volodimir Zelenszkij: hamarosan megszülethet az egyezség az oroszokal
×
×