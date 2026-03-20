Félrevezető tartalmak miatt adott ki felhívát az NVB a szavazás szabályairól

A testület a pénteken hozott két határozatához, valamint „az ország számos pontjáról érkezett, hasonló tartalmú kifogásokhoz kapcsolódva, a közösségi médiában, illetve a videómegosztó platformokon terjedő, az országos pártlistás szavazólap érvényességével kapcsolatos félrevezető tartalmakra tekintettel” felhívta a választópolgárok, jelöltek és jelölőszervezetek figyelmét arra, hogy csak akkor érvényes a szavazólap, ha az egyetlen szavazatot tartalmaz.

„Az országos pártlistás szavazólap csak akkor érvényes, ha az egy listára leadott szavazatot tartalmaz” – emelték ki. Mint írták, az egyéni választókerületi jelöltek választásán pedig csak egy jelöltre lehet érvényesen szavazni.