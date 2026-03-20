2026. március 20. péntek Klaudia
MTI Fotó: Szigetváry Zsolt
Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A magyar önkormányzatiság megújítását sürgeti számos polgármester

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Több mint 3 millió magyar polgárt képviselő polgármesterek, csaknem 100 település képviseletében álltak ki az önkormányzatiság megerősítése, a települések jogainak és lehetőségeinek helyreállítása mellett. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége gödöllői rendezvényén aláírták azt a kiáltványt is, amelyben azonnali cselekvést sürgetnek. Várkonyi Gyula összefoglalója.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének gödöllői rendezvényén falusi, városi polgármesterek, megyei jogú városok vezetői, fővárosi kerületi vezetők és a főpolgármester is aláírta azt a kiáltványt, amely rögzíti: a magyar önkormányzati rendszer kritikus állapotba került, azonnali összefogásra és cselekvésre van szükség. Gémesi György Gödöllő polgármestere, egyben a szövetség elnöke a legfontosabb elvárásairól is beszélt.

„Mindenféleképpen szeretném, hogy felterjesztési jogunk legyen. Ahhoz is ragaszkodunk, hogy ha megfogalmazunk valamit, azt kötelező legyen a parlamentnek megtárgyalni. Nem minden esetben, de legalább a súlypontos kérdésekben. Sőt azt is fontosnak tartom, hogy néhány kérdésben egyetértési joga is legyen az önkormányzati szövetségeknek, hiszen ez az önkormányzati érdekeket érvényesítő szervezet – hangsúlyozta Gémesi György.

Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke már a választások után várható helyzetről beszélt.

„Nekünk az az érdekünk és a településünk polgárainak is az, hogy a választás után megalakuló kormány új alapokra helyezze Magyarországon az önkormányzati politikát.

A mostani javaslatunk nem arról szól, hogy mindent állítsunk vissza a 2010 előtti állapotra hanem arról, hogy tovább kell lépnünk nemcsak az elmúlt 15 év, hanem a korábbi időszak tapasztalatain is.

Közösen alkossunk meg egy olyan szisztémát, amely a korábbi problémákat is orvosolja” – nyilatkozta a főpolgármester.

Karácsony Gergely ugyanakkor arról is beszélt: azért kell újragondolni a városi, illetve a helyi közösségi közlekedés finanszírozását, mert nincs már olyan, hogy helyi, vagy helyközi közlekedés. Várostérségek vannak, és ez nem csak Budapest problémája. Majd azzal folytatta: „Egész Magyarországon abba ütközünk, hogy ez nincs jól kitalálva. Miközben mindannyian pontosan tudjuk, hogy a közösségi közlekedés minőségének és elérhetőségének a javítása alapvető feltétele az életminőségnek,

ehhez képest tulajdonképpen 35 éve nem sikerült kitalálni ennek a megfelelő rendszerét.”

A konferenciára meghívták a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének és a Megyei Jogú Városok Szövetségének vezetőit is, de ők nem utaztak el a rendezvényre. A nyilatkozat mellett a települések vezetői elfogadták azt az új, önkormányzati törvény alapjait meghatározó, irányait kijelölő javaslatcsomagot, amelyet szakemberek készítettek el, és minden, a választáson induló párthoz eljuttatják. A kiáltványt Gémesi György és Karácsony Gergely mellett például Ferencváros, Terézváros, Zugló, a XVIII. kerület, Szombathely és Budaörs polgármestere a helyszínen írta alá. Mások mellett például Szeged és Pécs, valamint számos kerületi polgármester később szignálja a közös nyilatkozatot.

Egy rémálomban ünnepli Irán a perzsa újévet: rettegés a bombázásoktól – és remény a megújulásra

A háromezer éves ünnep, a perzsa újév előestéje Iránban hagyományosan a készülődéssel telik: ez a megújulás ünnepe. Most viszont a rettegés uralja az embereket. Rengetegen félnek az izraeli–amerikai bombázások miatt – de azok is rengetegen vannak, akik félnek ugyan, de boldogok, mert csaknem fél évszázados iszlamista diktatúra után reménykednek, hogy elsöprik végre az ősi országot uraló terrorrezsimet – jelentette a BBC helyszíni munkatársa.
 

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

Nagyot ütöttek a forinton, este is hiába próbálkozik a szépítéssel

Elmozdultak a globális kamatvárakozások, óriásit erősödött a dollár. A forintot nagyon rángatják az elmúlt napokban. Reggel óta veszik az olajat, a forint pedig megy utána. Nap közben egészen 395 közelébe ütötték a forintot, a dollár árfolyama pedig 341 forint felett is járt. Este kapaszkodni kezdett a forint, de a jegyzések még ezzel együtt is bőven a nyitáskor látott szintek felett mozognak.

Csendes drágulás sújtja a magyarokat: akár kétmillió forintot is bukhat a családi kassza ezen az apró változáson

A kamatok emelkedése mellett van egy kevésbé látványos, de ugyanúgy fontos hatás is: a bankok nem feltétlenül a kamatokhoz nyúlnak először.

UK should have acted faster, Trump says, after it offers British bases for Hormuz strikes

Keir Starmer's decision comes after Donald Trump berated his Nato allies as "cowards" for not getting involved in securing the key oil shipping route.

2026. március 20. 22:04
Hosszú távú energiaválságra kell felkészülni a kormányfő – a nap hírei
2026. március 20. 21:20
