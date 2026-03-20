A magyar önkormányzatiság megújítását sürgeti számos polgármester

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének gödöllői rendezvényén falusi, városi polgármesterek, megyei jogú városok vezetői, fővárosi kerületi vezetők és a főpolgármester is aláírta azt a kiáltványt, amely rögzíti: a magyar önkormányzati rendszer kritikus állapotba került, azonnali összefogásra és cselekvésre van szükség. Gémesi György Gödöllő polgármestere, egyben a szövetség elnöke a legfontosabb elvárásairól is beszélt.

„Mindenféleképpen szeretném, hogy felterjesztési jogunk legyen. Ahhoz is ragaszkodunk, hogy ha megfogalmazunk valamit, azt kötelező legyen a parlamentnek megtárgyalni. Nem minden esetben, de legalább a súlypontos kérdésekben. Sőt azt is fontosnak tartom, hogy néhány kérdésben egyetértési joga is legyen az önkormányzati szövetségeknek, hiszen ez az önkormányzati érdekeket érvényesítő szervezet – hangsúlyozta Gémesi György.

Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke már a választások után várható helyzetről beszélt.

„Nekünk az az érdekünk és a településünk polgárainak is az, hogy a választás után megalakuló kormány új alapokra helyezze Magyarországon az önkormányzati politikát.

A mostani javaslatunk nem arról szól, hogy mindent állítsunk vissza a 2010 előtti állapotra hanem arról, hogy tovább kell lépnünk nemcsak az elmúlt 15 év, hanem a korábbi időszak tapasztalatain is.

Közösen alkossunk meg egy olyan szisztémát, amely a korábbi problémákat is orvosolja” – nyilatkozta a főpolgármester.

Karácsony Gergely ugyanakkor arról is beszélt: azért kell újragondolni a városi, illetve a helyi közösségi közlekedés finanszírozását, mert nincs már olyan, hogy helyi, vagy helyközi közlekedés. Várostérségek vannak, és ez nem csak Budapest problémája. Majd azzal folytatta: „Egész Magyarországon abba ütközünk, hogy ez nincs jól kitalálva. Miközben mindannyian pontosan tudjuk, hogy a közösségi közlekedés minőségének és elérhetőségének a javítása alapvető feltétele az életminőségnek,

ehhez képest tulajdonképpen 35 éve nem sikerült kitalálni ennek a megfelelő rendszerét.”

A konferenciára meghívták a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének és a Megyei Jogú Városok Szövetségének vezetőit is, de ők nem utaztak el a rendezvényre. A nyilatkozat mellett a települések vezetői elfogadták azt az új, önkormányzati törvény alapjait meghatározó, irányait kijelölő javaslatcsomagot, amelyet szakemberek készítettek el, és minden, a választáson induló párthoz eljuttatják. A kiáltványt Gémesi György és Karácsony Gergely mellett például Ferencváros, Terézváros, Zugló, a XVIII. kerület, Szombathely és Budaörs polgármestere a helyszínen írta alá. Mások mellett például Szeged és Pécs, valamint számos kerületi polgármester később szignálja a közös nyilatkozatot.