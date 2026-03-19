INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Richter Gedeon Nyrt. új központja a főváros X. kerületében az átadás napján, 2024. június 13-án. A 17 400 négyzetméteres, 450 dolgozónak helyet biztosító irodaépület 20 milliárd forintos beruházásból készült el, amit a gyógyszeripari vállalat saját forrásból finanszírozott.
A Richter Gedeon Nyrt. átadta a díjakat

Öt zsűridíjas és egy közönségdíjas csapat vehette át az idén nyolcadik alkalommal átadott Richter Anna-díjat – közölte a Richter Gedeon Nyrt.

Mint írták, az elismeréssel olyan újszerű, hiánypótló kezdeményezéseket támogatnak, amelyek az oktatás, az egészségügy, a gyógyszerészet és a kutatás területén innovatív módon járulhatnak hozzá a fejlődéshez, és kézzelfogható, minőségi változást hozhatnak a szakemberek mindennapi munkájában.

A díjra és a vele járó négymillió forintos támogatásra öt kategóriában – orvos, egészségügyi dolgozó, pedagógus, gyógyszerész/kutató és junior – legfeljebb ötfős csapatokkal pályázhattak olyan intézmények és szervezetek női közösségei, amelyek elkötelezetten dolgoznak az oktatás vagy az egészségügy területén, és projektjeikkel hozzájárulnak e szakterületek fejlődéséhez.

Az egészségügyi szakdolgozó kategória győztese a Hangra kelt emlékek csapata. Programjuk célja, hogy figyelmet biztosítson a demenciával élő betegek és gondozóik számára, hangot adva mindennapi problémáiknak, segítve azok megoldását. Terveik között szerepel tematikus workshopok, tréningek és kiscsoportos beszélgetések szervezése, a közösségi összetartás megerősítése.

A gyógyszerész/kutató kategória győztes projektje a Hormonok a tányéron kezdeményezés, amely fel szeretné tárni, hogy az étrendi tényezők és azon élelmiszer-eredetű molekulák, amelyek a szervezet hormonális működésére hatással vannak, milyen szerepet játszanak a két leggyakoribb női reproduktív betegség kialakulásában és lefolyásában.

A junior kategória győztese az Ugródeszka a jövőnkhöz projekt. A csapat által megálmodott program során a résztvevők kis létszámú, mentorált csoportokban szerezhetnek valódi laboratóriumi tapasztalatot. A tanulók közös érdeklődési köre lehetőséget kínálna az aktív, közös tudásmegosztásra és hálózatépítésre is.

A pedagógus kategória díját a Tudomány a varázslat mögött projekt nyerte:

a miskolci Avasi Gimnázium csapata egy látványos, mesés kísérletbemutató-sorozatot és versenyt álmodott meg, amellyel a természettudományos szemléletet élményszerűvé teszik minden korosztály számára.

Az orvos kategória győztese a FertiliMind Applikáció lett, amely a termékenységet "életútszintű, közös tapasztalásként" mutatja be hiteles háttérrel és empátiával.

A közönségdíjat a Neurodiverz Akadémia projekt csapata vehette át. A pályázat ingyenes, evidencia alapú online kurzusokkal szeretné támogatni a pedagógusokat abban, hogy magabiztosan és hatékonyan tudják segíteni a neurodivergens gyerekeket az óvodában és az iskolában.

A 2019-ben alapított díj jóvoltából eddig 44 projekt valósulhatott meg összesen 176 millió forintból – olvasható a közleményben.

Azonnali segítség a tejágazatnak – Bejelentések Gulyás Gergelytől, percről percre

Azonnali segítség a tejágazatnak – Bejelentések Gulyás Gergelytől, percről percre

Meghosszabbították a nemzeti petíció kitöltési időablakát. Az EU-csúccsal párhuzamosa Kormányinfó is zajlik, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ad tájékoztatást a hétközi kormányülés friss elhatározásairól, ezt követően újságírói kérdésekre is válaszolnak. Tartson velünk – percről percre.
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Csúnyán megütötték a forintot – Megint célba veheti a 400-at?

Csúnyán megütötték a forintot – Megint célba veheti a 400-at?

Csütörtökön további gyengüléssel kezdi a napot a forint, így lassan megint a 395-ös euróárfolyammal kell megbarátkoznunk. Sőt, a nemzetközi piaci folyamatokat és a tegnapi meredek gyengülést figyelembe véve ezt akár ki is hagyhatjuk és rögtön elkezdhetünk a lélektanilag fontos 400-as szintre koncentrálni.

Váratlan húzásra készülnek Oroszország ellen: így vennék vissza vérontás nélkül a több mint 30 éve elszakadt területet

Váratlan húzásra készülnek Oroszország ellen: így vennék vissza vérontás nélkül a több mint 30 éve elszakadt területet

A moldovai kormány Brüsszelben mutatott be egy átfogó tervet a több mint harminc éve szakadár területként működő Transznisztria visszaintegrálására.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Donald Trump has warned Iran against further attacks in Qatar, after "extensive damage" at the Ras Laffan energy complex.

