Infostart.hu
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Szavazóurna, háttérben a magyar zászló.
Nyitókép: Getty Images

Közel félmillió szavazási levélcsomag postázását kezdte meg a Nemzeti Választási Iroda

Infostart / MTI

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását.

Az NVI a honlapján azt írta: amennyiben a választópolgár április 5-ig nem kapja meg a kérelmében megjelölt postacímre a szavazási levélcsomagot, bármely külképviseleten vagy bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában személyesen kérheti annak pótlását.

Emlékeztettek rá: a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe történő regisztrációkor kérhetik a szavazási levélcsomag postai kézbesítést vagy személyes átvételt.

Annak, aki a postai kézbesítést jelölte meg, az NVI postai úton juttatja el a szavazási levélcsomagokat a regisztrációkor megadott címre.

Azok, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, a magyarországi szavazást megelőző tizenötödik naptól, azaz március 28-tól kezdve, akár még a választás napján is átvehetik azt a regisztrációkor megjelölt országgyűlési egyéni választókerületi székhely település választási irodájában, külképviseleten, vagy egyéb település választási irodájában.

A csomag tartalmazza az országos pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szavazás és a visszaküldés lebonyolításához szükséges borítékokat és tájékoztatót.

A Nemzeti Választási Iroda arra kérte a levélben szavazó választópolgárokat, hogy figyelmesen kövessék az útmutatóban szereplő lépéseket a szavazat érvényes leadása érdekében, az azonosító nyilatkozatot pedig ne feledjék aláírni.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok március 18-a 16 óráig regisztrálhatnak, az utolsó napokon regisztráltak számára a szavazási levélcsomagokat várhatóan csütörtökön, március 19-én adja postára az NVI.

Nacsa Lőrinc: olyan partnerekre van szükségünk, akiknek érdeke Magyarország sikeressége

Nacsa Lőrinc: olyan partnerekre van szükségünk, akiknek érdeke Magyarország sikeressége
A választásig hátralévő időben sorozatot indítottunk az InfoRádióban, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok szakpolitikusait a belpolitikai kérdések mellett a gazdasági terveikről és a külpolitikai megfontolásaikról is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a DK és a Mi Hazánk elfogadta a meghívást, a Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a pártszövetség külpolitikájáról beszélt az Aréna című műsorban.
Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

A miniszterelnök szerint, ha Ukrajna meg akarja kapni a 90 milliárd eurós hitelt Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket.
 

Még másfél hónap: Zelenszkij bemondta, mikor indulhat úja a Barátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter: Kijev és Brüsszel fejezze be a színházat!

Ursula von der Leyen és António Costa: Ukrajna elfogadta az EU támogatását a Barátság kőolajvezeték megjavítására

Robert Fico: az EU nem helyezheti egy nem uniós ország érdekeit a tagállamoké elé

Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

Hormuzi-szoros: fogy Donald Trump türelme, de jön a bejelentés

Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
2026.03.17. kedd, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam

Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam

A mai gazdasági helyzetben nem elég félretenni – tudni kell okosan befektetni. A Sikeres befektető online tanfolyam pontosan ebben segít: gyakorlati tudást ad, valódi példákkal, valódi kérdésekre adott válaszokkal. Ez már a hetedik alkalom, hogy visszatapsoltok minket – nem véletlenül. A résztvevők visszajelzései és eredményei azt mutatják: ez a tanfolyam működik!

Vallott Törőcsik Franciska és Ember Márk: erre költik a Jászai Mari-díjjal járó milliós pénzjutalmat

Vallott Törőcsik Franciska és Ember Márk: erre költik a Jászai Mari-díjjal járó milliós pénzjutalmat

A frissen díjazott fiatal színészek teljes egészében felajánlották a pénzjutalmukat.

Top US counterterrorism official resigns over Iran war, urging Trump to 'reverse course'

Top US counterterrorism official resigns over Iran war, urging Trump to 'reverse course'

National Counterterrorism Center Director Joe Kent says Trump "started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby".

2026. március 17. 16:31
Szokatlan eset történt a Budapest–Belgrád-vasútvonalon
2026. március 17. 15:30
Magyar Péter Orosházán: a magyar történelmet nem Ukrajnában írják
