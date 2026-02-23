ARÉNA - PODCASTOK
Mother and little girl daughter shopping in the supermarket
Nyitókép: PixelsEffect/Getty Images

Riasztás érkezett, gond van egy népszerű snackkel

Infostart

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján vállalati önellenőrzés során a termék címkén nem jelölt allergén (glutén) jelenlétét mutatták ki egy Fülöp-szigetekről származó kukorica snack termékben. A holland importőr fogyasztói visszahívást kezdeményezett az érintett tételekre vonatkozóan. A termékből hazánkba is szállítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról – olvasható a hatóság közleményében.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Snack corn chick Lechon Manok flavor / sült csirke ízű ropogós, pörkölt kukoricaszemek
  • Márka: Boy Bawang
  • Kiszerelés: 90 g
  • Minőség megőrzési idő: 14-3-2026; 17-6-2026; 18-8-2026; 14-11-2026; 14-1-2027; 17-3-2027; 24-4-2027
  • Exportőr: KSK Food Products (Fülöp-szigetek)
  • Importőr: Heuschen & Schrouff (Hollandia)

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

allergén

termékvisszahívás

nkfh

×