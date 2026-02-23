Riasztás érkezett, gond van egy népszerű snackkel

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról – olvasható a hatóság közleményében.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Snack corn chick Lechon Manok flavor / sült csirke ízű ropogós, pörkölt kukoricaszemek

Márka: Boy Bawang

Kiszerelés: 90 g

Minőség megőrzési idő: 14-3-2026; 17-6-2026; 18-8-2026; 14-11-2026; 14-1-2027; 17-3-2027; 24-4-2027

Exportőr: KSK Food Products (Fülöp-szigetek)

Importőr: Heuschen & Schrouff (Hollandia)

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.