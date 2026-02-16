ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.52
usd:
318.39
bux:
125540.13
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Analog electricity meter for households.
Nyitókép: Torsten Asmus/Getty Images

Kijött a nyilatkozat az árammal fűtőknek – aki nem tölti ki, lecsúszik a támogatásról

Infostart

Hétfőtől elérhetővé tette az MVM azt a nyilatkozatot, amit azoknak az áramfogyasztóknak kell kitölteniük, akik a villanyszámlájukon szeretnék érvényesíteni a kormány januárra meghirdetett rezsitámogatását.

Hétfőtől az MVM elérhetővé tette ügyfelei számára a januári rezsistop nyilatkozati felületeket. Nyilatkozni azoknak kell, akik kizárólag árammal fűtenek, vagy a kedvezményt nem földgázra, hanem az áramszámlájukra szeretnék igénybe venni – írja a Pénzcentrum.

A vállalat arról tájékoztatott, hogy a nyilatkozattétel az online ügyfélszolgálaton, az applikációban és a weboldalon keresztül is lehetséges. A lakossági fogyasztókat a cég felhívta arra, hogy legkésőbb április 30-ig nyilatkozzanak, ha áramfogyasztásukra kérik a támogatást.

Fontos tudnivaló, hogy egy felhasználási helyen csak egyféle kedvezmény vehető igénybe: aki az áramkedvezményt választja, az nem részesülhet gázkedvezményben.

Egyenletes részszámlázás esetén az MVM az utolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul, amelyet 30 százalékkal növel, majd a megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.

Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, az MVM a januári villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mennyiségi kedvezményt biztosít. A nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza, ez egyben azt is jelenti, hogy online kitöltést követően a levélben megkapott papír alapú nyilatkozattal az ügyfélnek nincsen teendője.

Kezdőlap    Belföld    Kijött a nyilatkozat az árammal fűtőknek – aki nem tölti ki, lecsúszik a támogatásról

támogatás

mvm

rezsi

elektromos

fűtés

kompenzáció

január

kérvény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Japanológus: Margaret Thatchernél is keményebb kezű Vaslady a japán miniszterelnök
aréna

Japanológus: Margaret Thatchernél is keményebb kezű Vaslady a japán miniszterelnök
Számos újdonságot hozott a japán politikába a pártja történelmi győzelmét követően miniszterelnöki székbe került Takaicsi Szanae, aki a fiatalok és az idősek számára egyaránt szimpatikus álláspontjaival nyerhette meg magának Japánt – mondta az InfoRádióban Hidasi Judit japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája, aki beszélt arról is, miért említik Vasladyként a szigetország új vezetőjét.
Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

„Donald Trump támogatja Önt és a magyarokat, bármilyen helyzetben, nagyon szívesen segítséget nyújtunk, ha pénzügyekről is van szó. A novemberi látogatáson felfüggesztettük a szankciókat az orosz energia ügyeiben, mivel támogatjuk az Ön erőfeszítéseit. Az Egyesült Államok elismeri Orbán Viktor erőfeszítéseit a béke ügyében is” – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatóján a Karmelita kolostorban.
 

Szijjártó Péter a Rubio-látogatásról: fontos nukleáris együttműködési megállapodást írunk alá az Egyesült Államokkal

Marco Rubio Pozsonyban: létesülhet egy V4-es atomerőmű

Nem lesz vereség - Marco Rubio elmondta, hogy mi az oroszok fő problémája

VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új megállapodást kötött a 4iG a műholdprogramjához

Új megállapodást kötött a 4iG a műholdprogramjához

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. leányvállalata, a Remred többkörös kiválasztási folyamat eredményeként a dél-koreai TelePIX vállalatot választotta az alacsony földkörüli pályán keringő, HULEO műholdakra telepített elektrooptikai kamerarendszerek beszállítójának.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megelégelte a kormány az AI chatbotok ámokfutását: döntöttek, hamarosan jöhet a betiltás

Megelégelte a kormány az AI chatbotok ámokfutását: döntöttek, hamarosan jöhet a betiltás

A miniszterelnök emellett felgyorsítaná a gyermekek közösségi média használatára vonatkozó új korlátozások bevezetését is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mother of Alexei Navalny says poison finding confirms he was murdered

Mother of Alexei Navalny says poison finding confirms he was murdered

On the second anniversary of his death, Lyudmila Navalnaya says her son did not "simply die in prison".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 13:33
Hétszázalékos Fidesz-előnyt mért az Alapjogokért Központ
2026. február 16. 12:35
Legfőbb ügyész: az adatmennyiséggel indokolható az MNB-ügy nyomozásának hossza
×
×
×
×