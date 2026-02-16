Kijött a nyilatkozat az árammal fűtőknek – aki nem tölti ki, lecsúszik a támogatásról

Hétfőtől az MVM elérhetővé tette ügyfelei számára a januári rezsistop nyilatkozati felületeket. Nyilatkozni azoknak kell, akik kizárólag árammal fűtenek, vagy a kedvezményt nem földgázra, hanem az áramszámlájukra szeretnék igénybe venni – írja a Pénzcentrum.

A vállalat arról tájékoztatott, hogy a nyilatkozattétel az online ügyfélszolgálaton, az applikációban és a weboldalon keresztül is lehetséges. A lakossági fogyasztókat a cég felhívta arra, hogy legkésőbb április 30-ig nyilatkozzanak, ha áramfogyasztásukra kérik a támogatást.

Fontos tudnivaló, hogy egy felhasználási helyen csak egyféle kedvezmény vehető igénybe: aki az áramkedvezményt választja, az nem részesülhet gázkedvezményben.

Egyenletes részszámlázás esetén az MVM az utolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul, amelyet 30 százalékkal növel, majd a megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.

Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, az MVM a januári villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mennyiségi kedvezményt biztosít. A nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza, ez egyben azt is jelenti, hogy online kitöltést követően a levélben megkapott papír alapú nyilatkozattal az ügyfélnek nincsen teendője.